Mundial 2026: Metro de la CDMX ampliará su horario para el partido de México vs Chequia

El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

Con el objetivo de garantizar el regreso seguro de miles de aficionados que siguen a la Selección Mexicana en este Mundial 2026, se dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México hará una extensión en su horario de servicio para este miércoles 24 de junio.

A través de una tarjeta informativa con fecha del 23 de junio de 2026, la Dirección de Medios del organismo detalló que varias líneas operarán durante un tiempo extendido para que todos tengan oportunidad de regresar sus hogares,

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Esta medida busca mitigar el flujo de personas y apoyar la movilidad tanto de los asistentes al partido de futbol que se celebrará en el Estadio Ciudad de México, como de los fanáticos que decidan congregarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tras el encuentro mundialista.

El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

Líneas y horarios para este servicio

De acuerdo con la información de Sistema de Transporte Colectivo (STC), las líneas 1, 2 y 3 operarán durante una hora más, concluyendo sus operaciones formalmente a la 1:00 de la mañana del jueves.

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Las autoridades del transporte público enfatizaron que las últimas corridas de trenes saldrán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas, por lo que exhortaron a toda la ciudadanía a programar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos.

Asimismo, el Metro emitió un llamado al público usuario para acatar rigurosamente las medidas de seguridad dentro de las instalaciones con el fin de evitar retrasos en el servicio. Entre las principales indicaciones destacan:

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No rebasar bajo ninguna circunstancia la línea amarilla ubicada en los andenes.

Evitar la caída de objetos a las vías.

Permitir el libre cierre de puertas de los trenes.

El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

Consejos para viajar seguro en el Metro de la CDMX

Viajar en el Metro de la CDMX durante un evento masivo como el partido de México vs. Chequia requiere de cierta estrategia. Con el operativo mundialista en marcha, el Ángel de la Independencia listo para los festejos y las restricciones viales de la “Última Milla” alrededor del estadio, moverte de forma inteligente es clave.

Aquí tienes los mejores consejos prácticos y de seguridad para que tu trayecto sea todo un éxito:

1. Aprovecha el horario extendido (¡pero calcula tu tiempo!)

Líneas estratégicas: Recuerda que las Líneas 1, 2 y 3 operarán de forma extraordinaria hasta la 1:00 de la mañana .

No te confíes: Las últimas corridas saldrán de sus terminales a las 00:30 horas. Si te quedas celebrando en el Ángel de la Independencia (Línea 1) o sales del Estadio por Taxqueña (Línea 2), asegúrate de estar en el andén antes de esa hora.

2. Tu Tarjeta MI es tu mejor aliada

Cero filas: Las taquillas van a colapsar. Asegúrate de tener saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) desde un día antes o recárgala de forma digital mediante la app oficial de la CDMX.

Recuerda que el acceso al Metro y al Tren Ligero es estrictamente con esta tarjeta.

3. Seguridad con tus pertenencias

Mochila al frente: En los transbordos pesados (como Pino Suárez, Hidalgo o Balderas) y al abordar el vagón, mantén tu mochila, bolso o mariconera siempre en el pecho y las manos en los bolsillos protegiendo tu celular y cartera.

Evita el efectivo: No saques carteras abultadas ni muestres grandes cantidades de dinero en efectivo en los andenes o pasillos.

4. Cuida el entorno y respeta las reglas

Vagones exclusivos: Si eres mujer o viajas con niños menores, recuerda que los primeros 2 o 3 vagones de cada tren son exclusivos. Durante las aglomeraciones mundialistas, esta zona suele ser mucho más cómoda y segura.

Por ningún motivo rebases la línea amarilla: Con andenes llenos, el riesgo de caídas aumenta. Mantente detrás de la franja de seguridad y permite salir antes de entrar al vagón.

No obstruyas las puertas: Forzar el cierre de puertas del Metro provoca retrasos en toda la línea. Si el tren ya está lleno, es mejor esperar el siguiente.

5. Planeación de ruta e hidratación

Si vas al Estadio: La ruta más rápida y fluida es tomar la Línea 2 hasta la terminal Taxqueña y de ahí transbordar al Tren Ligero (que te deja en la estación Estadio Azteca). Toma en cuenta que el tránsito vehicular en la zona estará cerrado desde el mediodía, por lo que el transporte público es tu única opción real.

Anticipación extrema: Para un partido a las 19:00 horas, se recomienda salir con un margen de al menos 3 horas . Las aglomeraciones pueden duplicar los tiempos normales de traslado.

Hidratación: El Metro de la CDMX suele ser muy caluroso en horas pico. Lleva agua embotellada para el camino, pero evita portar objetos voluminosos o ingresar en estado de ebriedad, ya que las autoridades mantendrán operativos de vigilancia estrictos.

El Metro reabrió sus puertas en el tramo de Chabacano. (Luz Coello/ Infobae)

México vs Chequia: Cuándo, dónde, a qué hora y dónde ver en vivo el partido

La Selección Mexicana cerrará su participación dentro de la Fase de Grupos del Mundial buscando mantener el paso perfecto tras haber asegurado previamente su boleto a la siguiente ronda. Si no quieres perderte este vibrante duelo, aquí te dejamos toda la información:

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¿Cuándo es el partido? Miércoles 24 de junio de 2026.

¿A qué hora empieza? En punto de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

¿Dónde se jugará? En el majestuoso Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

¿Dónde ver en vivo la transmisión? El juego se transmitirá en televisión abierta a través de Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca). En televisión de paga podrás seguirlo por TUDN, mientras que de forma online y por streaming estará disponible en la plataforma ViX y en la aplicación de Azteca Deportes.