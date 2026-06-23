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El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

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Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. / Imagen de archivo
Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. / Imagen de archivo

El Ayuntamiento de Soria ha suspendido de forma cautelar las delegaciones de la concejala Yolanda Santos (PSOE), detenida en una operación anticorrupción en la que la Guardia Civil ha registrado este martes el consistorio durante casi doce horas, según ha recogido la Agencia EFE.

El registro comenzó a las nueve de la mañana y concluyó sobre las ocho y media de la tarde, en una actuación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial. La operación ha incluido, además, dos registros en domicilios particulares.

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En un comunicado difundido a última hora de la tarde, el consistorio expresó su respeto a la acción de la justicia y anunció que valorará abrir un expediente informativo interno y personarse en la causa como parte interesada, cuando sea posible y respetando los tiempos judiciales y el secreto de sumario.

La investigación indaga supuestas irregularidades en contrataciones con empresas vinculadas con la edil, de acuerdo con fuentes de la investigación citadas por la agencia. El Ayuntamiento, con el socialista Javier Antón como alcalde, ha pedido “actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos”.

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Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) encabeza por primera vez la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Junta tras casi dos décadas como alcalde de la capital soriana.

En total, han sido detenidas seis personas: cuatro en Soria y dos en Madrid. Santos ha sido trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil en Soria y los arrestados pasarán a disposición judicial cuando concluyan las diligencias, informó la Subdelegación del Gobierno.

Noticia en ampliación.

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