México

Refuerzan seguridad en Edomex: un Black Hawk vigilará desde el cielo y nuevas cámaras del C5 por tierra

La gobernadora Delfina Gómez destacó que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 hubo una reducción del 60% el promedio diario de homicidios dolosos

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Un helicópero militar Black Hawk estará al servicio para operaciones especiales Foto: Captura de pantalla informe Youtube Delfina Gómez
Un helicópero militar Black Hawk estará al servicio para operaciones especiales Foto: Captura de pantalla informe Youtube Delfina Gómez

La gobernadora Delfina Gómez entregó la modernización del C5 y un helicóptero Black Hawk en Toluca este 22 de junio de 2026, con el argumento de que el nuevo equipo y la renovación tecnológica permitirían mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, reforzar operativos en zonas de difícil acceso y ampliar las capacidades de análisis e inteligencia operativa en el Estado de México.

Durante el acto también se inauguró el C3CTR, en una jornada enfocada en seguridad pública que la mandataria presentó como parte de la inversión de recursos públicos al servicio de la población. En su mensaje sostuvo que la tranquilidad de las familias mexiquenses guio el trabajo de su administración y colocó al C5 como centro estratégico de coordinación institucional, análisis y operación para el sistema estatal de seguridad.

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La mandataria informó que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad se redujo 60%. Añadió que en la zona oriente, con la implementación del Mando Unificado en 15 municipios, el robo de vehículo bajó 52% y los homicidios dolosos descendieron 35%.

La modernización del C5 se planteó como refuerzo para emergencias y operativos

La gobernadora Delfina Gómez informó que en mayo, con una inversión de 92.4 millones de pesos, fortalecieron a 85 municipios con recursos y 36 con armamento por un monto de 12.4 millones de pesos para sus corporaciones de seguridad Foto: Captura de pantalla Youtube Delfina Gómez
La gobernadora Delfina Gómez informó que en mayo, con una inversión de 92.4 millones de pesos, fortalecieron a 85 municipios con recursos y 36 con armamento por un monto de 12.4 millones de pesos para sus corporaciones de seguridad Foto: Captura de pantalla Youtube Delfina Gómez

Gómez explicó que la intervención en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad buscó fortalecer las capacidades operativas para la coordinación entre instituciones. También indicó que la meta consistió en mejorar la atención de emergencias y ampliar las herramientas de inteligencia para la toma de decisiones.

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En esa descripción incluyó infraestructura renovada, uso de inteligencia artificial, analítica avanzada, apoyo de robótica e implementación de plataformas tecnológicas especializadas. Con esos elementos, afirmó, el complejo quedó posicionado como referente nacional en seguridad, atención de emergencias y protección ciudadana.

La gobernadora señaló que, por el tamaño poblacional y la complejidad geográfica del Estado de México, resultaba indispensable dotar de equipamiento de vanguardia a las corporaciones policiales. Sostuvo que la adquisición de la aeronave permitiría atender con mayor rapidez áreas de alto riesgo o puntos de acceso complicado.

Ese fue el núcleo del anuncio: la modernización del C5 y la incorporación del helicóptero buscaron reducir tiempos de respuesta y hacer más precisos los operativos de alto impacto. La mandataria agregó que esas acciones pretendieron elevar la eficacia de las estrategias contra delitos de alto impacto.

El gobierno estatal vinculó los resultados con las Mesas de Paz

Gómez relacionó estas acciones con el Plan Estatal de Desarrollo, en particular con el eje transversal “Construcción de la Paz y Seguridad”. Afirmó que su administración honró ese mandato con trabajo, compromiso y resultados.

También dijo que todos los días se analizaron en las Mesas de Paz las características y necesidades de seguridad en cada región del estado. Según expuso, ese trabajo se alineó con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese marco, detalló que se elaboraron estrategias para disminuir delitos de alto impacto como homicidio doloso y extorsión, neutralizar generadores de violencia y redes criminales, y reforzar la prevención y la proximidad social de las policías locales. La gobernadora presentó esos componentes como parte de una coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Sobre la extorsión, precisó que del 28 de mayo al 17 de junio se evitó el pago de 25 millones 543 mil 905 pesos. Además, indicó que en la entidad se instalaron 35 Territorios de Paz y se realizaron 105 Jornadas de Paz, con las que se acercaron más de 359 mil servicios de salud, educación, cultura, deporte y atención social.

Hubo recursos para municipios y armamento para corporaciones locales

La mandataria agregó que en mayo se destinaron 92.4 millones de pesos para fortalecer a 85 municipios. Sumó que 36 demarcaciones recibieron armamento por 12.4 millones de pesos para sus corporaciones de seguridad.

En el arranque de su intervención, Gómez reconoció al secretario de Seguridad del Estado de México Cristóbal Castañeda Camarillo y al equipo de seguridad estatal por su trabajo cotidiano. También saludó a integrantes de la Mesa de Paz, mandos de la Guardia Nacional, autoridades militares, representantes de la fiscalía estatal, funcionarios del gabinete, autoridades aeronáuticas y al presidente municipal de Toluca Ricardo Moreno Bastida.

La gobernadora afirmó que los resultados expuestos fueron producto del trabajo en equipo, la cooperación, la coordinación y la comunicación entre instancias estatales y federales. Cerró con un reconocimiento a las mujeres y hombres que integraron las corporaciones de seguridad, al señalar que su labor buscó proteger la tranquilidad de las familias mexiquenses.

  • Delfina Gómez entregó la modernización del C5, inauguró el C3CTR y sumó un helicóptero Black Hawk para reforzar la seguridad en el Estado de México.
  • El gobierno estatal aseguró que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos bajó 60%, y que en 15 municipios del oriente el robo de vehículo cayó 52%.
  • Del 28 de mayo al 17 de junio se evitó el pago de 25 millones 543 mil 905 pesos por extorsión, y en mayo se destinaron 92.4 millones de pesos a 85 municipios y 12.4 millones de pesos en armamento para 36 demarcaciones.

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