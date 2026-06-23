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Luz de Esperanza denuncia criminalización y revictimización de colectivos buscadores en Jalisco

El colectivo buscador jalisciense señala que los discursos oficiales dañan su labor de búsqueda y cuestiona que legisladores locales guarden silencio cuando los agravios vienen de gobiernos afines

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La agrupación jalisciense señala que los discursos oficiales dañan su labor de búsqueda y cuestiona que legisladores solidarios guarden silencio cuando los agravios vienen de gobiernos afines.
La agrupación jalisciense señala que los discursos oficiales dañan su labor de búsqueda y cuestiona que legisladores solidarios guarden silencio cuando los agravios vienen de gobiernos afines.

El colectivo “Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco” emitió un enérgico pronunciamiento este martes, en el cual acusa directamente al Estado de criminalizar y revictimizar a las agrupaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

A través de un comunicado dirigido la organización señaló que la estigmatización de su labor proviene desde las más altas esferas del gobierno federal. Específicamente, apuntaron contra las recientes declaraciones de la presidenta de la República en sus conferencias matutinas y contra los discursos que calificaron como “reduccionistas” por parte de la Secretaría de Gobernación.

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Reclamo directo al Congreso de Jalisco

Uno de los puntos centrales de la misiva es el fuerte reclamo hacia los diputados del Congreso del Estado de Jalisco. El colectivo condenó el “total silencio” de los legisladores que en su momento se presentaron como aliados solidarios de la causa.

Primer plano de un muro o poste cubierto con múltiples carteles de "Se Busca" que muestran fotos de niños y adolescentes desaparecidos, con una calle borrosa al fondo.
Numerosos carteles de "Se Busca" con fotografías de niños y adolescentes desaparecidos cubren una superficie en un entorno urbano, reflejando la cruda realidad de la desaparición de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz de Esperanza calificó esta omisión como un acto que “duele, lastima y equivale a convalidar la indiferencia institucional”. En el documento, las familias buscadoras cuestionaron la integridad de los diputados, preguntando públicamente si su apoyo fue únicamente una estrategia de imagen y si su silencio actual responde a lealtades partidistas para no incomodar a gobernantes de su misma filiación política.

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“¿Preferirán callar cuando los agravios provienen del mismo color político al que se adscriben, antes que mostrar coherencia con las víctimas y con la sociedad?”, se lee en el pronunciamiento.

Una causa política, pero no partidista

La organización enfatizó que la crisis de desapariciones es un tema que compete a toda la sociedad. Aclararon que, si bien su lucha es política porque representa una resistencia frente a la indiferencia del Estado, de ninguna manera es partidista.

A manera de cierre, el colectivo exigió a los representantes populares que rompan el silencio y demuestren un compromiso real. Fueron categóricos al advertir que no se prestarán para ser intermediarios ni instrumentos en disputas entre partidos políticos, demandando en su lugar acciones coherentes que tengan como única prioridad la verdad, la justicia y la dignidad de las personas desaparecidas.

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