Gobernador de Durango dice no saber si le revocaron la visa: “Sí la tengo, pero la están revisando”

Esteban Villegas, gobernador de Durango, dijo que no le han avisado que le revocaron su visa. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Esteban Villegas, gobernador de Durango, dijo frente a medios de comunicación, este martes, que es falso que se le haya retirado la visa estadounidense para ingresar a ese país.

“A ver si en estos días me la traigo y se las enseño, porque si me la hubieran querido quitar, me están dando ganas de ir a Estados Unidos para que ya como que se calme todo eso”, dijo Villegas.

PUBLICIDAD

Dijo que fue al consulado directamente, donde le hicieron algunas preguntas, le dijeron que no le retirarían la visa, pero que había que resolver el tema de “algo”.

“Yo fui al consulado directamente por el detalle que tuve, me pasaron a un cuartito a hacerme unas preguntas y me dijeron: oye, aquí está tu visa, fue tal cual, aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero sí hay que resolver el tema de algo, no sé, de algo, como a algunos los detienen cada vez que pasan por el aeropuerto, porque hubo un homónimo y te están deteniendo cada vez que pasas hasta que resuelves el tema de fondo, que es lo que yo estoy tratando de hacer con el consulado”, señaló.

PUBLICIDAD

Dijo tener muy buena relación con el consulado de Monterrey, por lo que le estaban ayudando a ver cuál es el fondo de ese detalle, y que ellos mismos no sabían cuál era.

El gobernador pertenece al PRI.

Señaló que no le han avisado que no puede ingresar al país vecino del norte, y no ha tenido la necesidad de ir en estos meses a Estados Unidos, pero, dijo, cuando se viaja a China o a España, que lo ha hecho, cuando hay una restricción, no lo dejan volar por el espácio aéreo porque se cruza Estados UNidos, por lo que hay problemas para viajar a otros países si es que el avión pasa por EEUU, pues puede haber un problema del avión que tenga que aterrizar de emergencia, por lo que no pueden llevar a un pasajero que no tenga permiso de volar.

PUBLICIDAD

“Yo diría: sí tengo visa, y están revisando por qué brincó una alerta amarilla en la última vez que pasé”, dijo.

Aclara qué ocurrió con su visa

El pasado jueves, Esteban Villegas, en otra entrevista con medios, negó que le hubieran retirado su visa estadounidense, como circuló en diversos medios nacionales.

PUBLICIDAD

Esto, por una presunta investigación en contra del funcionario. En esa ocasión, el mandatario estatal priista aseguró que no había recibido ninguna notificación oficial, y dijo que durante su trayectoria política, ha mantenido una conducta transparente.

“No tengo ningún problema, nadie me ha notificado que tenga absolutamente nada. He sido verdaderamente cuidadoso en mi vida política, por eso nunca han podido sacar o probar algunas de las mentiras que en ocasiones se dicen, porque no tengo nada”, señaló.

PUBLICIDAD

En una visita a EEUU, Esteban Villegas fue retenido.

Consideró que la difusión de estas versiones podrían estar relacionadas con el ambiente político posterior a los recientes procesos electorales, al señalar que algunos actores no han aceptado los resultados obtenidos en las urnas.

Señaló que tanto quienes ganan, como quienes pierden, deben actuar con responsabilidad política y recordó que en el pasado perdió una contienda por la gubernatura por una diferencia mínima y aceptó los resultados sin acudir a impugnación o movilizaciones.

PUBLICIDAD

“Cuando ganas hay que aplicar la humildad al cien por ciento y quitarse la soberbia; y cuando pierdes hay que entender que la gente te mandó un mensaje. Hay que reflexionar, madurar y crecer políticamente”, aclaró.

Aclaró que durante un viaje a Estados Unidos fue enviado a una revisión secundaria, y de ahí derivó en el rumor del presunto retiro de su visa. Señaló que esta era una situación que también enfrentaban otros mexicanos.

PUBLICIDAD

Detalló que las autoridades migratorias le informaron sobre la posible existencia de un homónimo o alguna situación administrativa que debía aclararse para evitar revisiones similares en futuros cruces fronterizos.