México

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

César “N” ya fue vinculado a proceso por delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y contra la salud con fines de comercio

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Detenido jefe de plaza del Cártel de Tláhuac
Foto: FGR

César “N”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac, fue detenido tras una denuncia anónima en la que se alertaba sobre la venta clandestina de medicamentos controlados en un tianguis de la Ciudad de México.

Tras las investigaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y peritos, llevaron a cabo un cateo en un domicilio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

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Durante el operativo, César “N” fue ubicado en posesión de diversas cajas de cartón y plástico con medicamento controlado y no controlado, entre las que destacan:

  • 240 tabletas de psicotrópicos
  • Cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano
Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac
Foto: FGR
  • 13 teléfonos celulares
  • 2 cuadernos con anotaciones
  • Dinero en efectivo
  • 4 vehículos

Además, fueron halladas dosis de marihuana, cocaína y clorhidrato de metanfetamina, por lo que las autoridades llevaron a cabo el aseguramiento del inmueble.

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Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César “N” fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de psicotrópicos que incluyen:

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac
Foto: FGR
  • Fentermina
  • Alprazolam
  • Clorhidrato de metanfetamina
  • Marihuana

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, César “N” es identificado por las autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac, vinculado con la distribución y venta de droga, así como de medicamentos controlados falsificados o caducados.

Cargos formales y medidas cautelares

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó a César “N” ante el juez y expuso los datos de prueba que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) consideró suficientes y contundentes. Los cargos formales comprenden posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión con fines de comercio en su variante de venta de psicotrópicos.

El juez decretó prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Cártel de Tláhuac ha presentado bajas desde mediados del año pasado

CDMX, La Jefa, Cártel de Tláhuac, Iztapalapa, Tláhuac, Edomex
Verónica "N", alias La Jefa, fue identificada como presunta líder de una célula del Cártel de Tláhuac. (FOTO: SSC)

Una de las últimas detenciones destacadas de presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac se registró en octubre del año pasado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina arrestaron a Verónica “N”, alias La Jefa”, identificada como presunta líder de una célula del Cártel de Tláhuac.

La mujer era identificada por su presunta relación con los delitos de extorsión y despojo de predios en la capital, con operación en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Verónica “N” fue arrestada junto a Juan Aarón “N”, de 42 años, Maricela “N”, de 41, y Axel Zaid “N”, de 23, señalados como colaboradores cercanos y vinculados con narcomenudeo.

Según fuentes consultadas por Infobae México, “La Jefa”, de 31 años, tiene antecedentes de 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Además de ser identificada como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores alias “Felipillo”, quien está preso y es señalado como uno de los principales líderes del grupo.

CDMX, La Jefa, Cártel de Tláhuac, Iztapalapa, Tláhuac, Edomex
(FOTO: SSC)

Las autoridades le atribuían a la presunta líder la coordinación de venta y distribución de drogas, además de supervisar cobros de extorsión y préstamos “gota a gota”, así como operaciones de despojo de inmuebles en zonas del oriente de la capital.

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