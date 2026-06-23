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Críticas a obras en la Línea 2 son de quiénes no usan el Metro de CDMX: Brugada acusa campaña contra renovación de estaciones

La jefa de Gobierno afirmó que se ha intentado difundir “una narrativa falsa” sobre que los arreglos fueron superficiales

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Clara Brugada acusó una campaña contra las renovaciones en el Metro de CDMX. | Jefatura de Gobierno
Clara Brugada acusó una campaña contra las renovaciones en el Metro de CDMX. | Jefatura de Gobierno

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusó que hay una campaña para desacreditar la remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, al asegurar que las críticas provienen de quienes no utilizan este medio de transporte.

Durante el evento, la jefa de Gobierno defendió la intervención a las estaciones y afirmó que se ha intentado difundir “una narrativa falsa” sobre que los arreglos fueron superficiales y con motivo de la realización de la Copa Mundial FIFA 2026.

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“Así que hoy, quienes intentan confundir a la gente, responden a intereses políticos y buscan aprovechar el contexto del Mundial, para imponer una narrativa que los hechos desmienten”, comentó.

En este sentido, señaló que quienes critican las remodelaciones son “aquellos que no utilizan el Metro” y ”que desde un lugar cómodo están buscando cómo desacreditar lo que hoy se está transformando".

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Renovación y destino de los recursos

En la ceremonia, Brugada detalló que la renovación integral de las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales representa una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones provienen de recursos federales asignados a la ciudad como parte de los fondos para las sedes del Mundial.

De esa cantidad, mil 418 millones de pesos se destinaron exclusivamente al mantenimiento mayor del Metro, mientras que el resto se enfocó en la remodelación de estaciones y accesos.

La jefa de Gobierno subrayó que la mayor parte del presupuesto se aplicó en la rehabilitación profunda de vías, trenes y sistemas eléctricos.

Explicó que el mantenimiento permitió recuperar siete trenes más, pasando de 28 a 34 unidades en operación, lo que representa menos tiempo de espera y mayor vida útil para millones de usuarios.

“Si fuera solo cosmética, los trenes seguirían igual”, sostuvo.

Críticas y molestias por las obras

Brugada señaló que las críticas a la obra corresponden a quienes no emplean el Metro y reiteró que la transformación responde a las necesidades de la población que más utiliza el servicio.

“¿Por qué la población que tiene menos recursos va a sufrir en el principal transporte público?”, cuestionó.

Reconoció que las obras generaron molestias y afectaciones temporales, pero destacó que los beneficios serán permanentes. Aseguró que la Línea 2 nunca suspendió servicio completo durante la remodelación, solo el cierre provisional de algunas estaciones por etapas específicas.

“El Metro es la prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México. Les guste o no, a los que no usan el Metro”, afirmó.

Detalles de la remodelación

Las intervenciones incluyeron la instalación de mil 800 luminarias, mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad, impermeabilización de techos y renovación de pasillos, andenes y señalética. También se reforzó la videovigilancia y se modernizaron los torniquetes.

La jefa de Gobierno destacó la integración de muros verdes y murales en varias estaciones como parte del esfuerzo por transformar la experiencia de los usuarios y mejorar las condiciones ambientales.

La jefa de Gobierno agradeció a los trabajadores del Metro, a las empresas participantes y al Sindicato del Metro por su colaboración en la recuperación y mantenimiento de trenes y estaciones.

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