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Orbelín Pineda rompe el silencio sobre su falta de minutos con México en el Mundial 2026

Pineda también respondió a las críticas sobre el funcionamiento del Tri y destacó la unión del grupo durante la Copa del Mundo

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Mundial 2026 - México - Corea
(Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La Selección Mexicana disputará este miércoles su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Chequia.

Con el liderato del sector ya asegurado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará cerrar la primera ronda con paso perfecto y alcanzar una marca inédita de nueve puntos en una misma Copa del Mundo.

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Bajo ese panorama, futbolistas que han tenido poca actividad podrían recibir una oportunidad, entre ellos Orbelín Pineda, quien aseguró estar listo para responder cuando sea requerido.

El mediocampista del AEK Atenas también defendió el trabajo realizado por el Tricolor durante el torneo y afirmó que el plantel se mantiene enfocado en sus objetivos pese a las críticas que han surgido alrededor del desempeño del equipo.

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Orbelín espera su oportunidad y destaca el orgullo de representar a México

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

Pineda apenas disputó 19 minutos en el encuentro ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, pero afirmó que su compromiso con la Selección Mexicana se mantiene intacto pese a no haber tenido mayor protagonismo en la competencia.

Durante una atención a medios, el jugador señaló que está listo para responder en caso de recibir una oportunidad ante Chequia.

“Creo que la oportunidad que me toque la voy a hacer de la mejor manera. Voy a tratar de dar lo mejor de mí”, expresó.

El futbolista también destacó el significado de representar a México en una Copa del Mundo y aseguró que busca aprovechar cada momento dentro del torneo.

“Cada minuto lo voy a disfrutar al máximo porque a fin de cuentas estamos en un Mundial. Estamos representando a un país, a nuestra selección y la verdad que esto nos hace muy felices”, comentó.

Responde a las críticas y confía en el camino del Tri

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

Además de hablar sobre su situación personal, Orbelín se refirió a los cuestionamientos que parte de la afición y algunos sectores de la prensa han realizado sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Aguirre.

El mediocampista reconoció que las opiniones forman parte del entorno del futbol, pero subrayó que el grupo está enfocado en el trabajo diario y en los objetivos del torneo.

“Siempre va a haber opiniones, creo que el fútbol se rodea de eso”, señaló.

Pineda destacó la unión que existe dentro del plantel y aseguró que el equipo continúa concentrado en seguir avanzando en la competencia.

“Somos una familia que estamos trascendiendo, que estamos para un gran torneo, y creo que eso se ve dentro de la cancha”, afirmó.

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