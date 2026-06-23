¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

El Bogueto responde a medios por la versión de una posible relación sentimental y el tema se vuelve tendencia en el género urbano mexicano.

La polémica volvió a rodear a El Bogueto luego de que el lanzamiento del video “Escápate conmigo” de Bellakath desatara una ola de especulaciones en redes sociales. El material audiovisual, donde la cantante señala que la historia está basada en hechos reales, provocó que usuarios identificaran al reguetonero como el supuesto protagonista de un romance del pasado.

Ante la creciente conversación digital, el intérprete fue abordado por medios de comunicación para conocer su versión. Las preguntas giraron en torno a si existió o no una relación sentimental entre ambos artistas, tema que rápidamente se convirtió en tendencia entre seguidores del género urbano mexicano, esto porque el cantante tiene una relación de años con la actual madre de su hijo.

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El cantante respondió con calma y sin entrar en confrontaciones, dejando claro que está acostumbrado a este tipo de rumores que lo acompañan desde hace tiempo dentro y fuera de la música.

El Bogueto minimiza las especulaciones y responde a las indirectas

El cantante dice que los rumores lo acompañan desde hace tiempo y evita confrontaciones ante las indirectas.

Durante el encuentro con la prensa, El Bogueto fue cuestionado directamente sobre la supuesta referencia hacia él en el video de Bellakath. Sin dar una respuesta concreta sobre el origen de los señalamientos, el artista prefirió restarle importancia a la polémica.

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“Pues no es la primera vez, no es la primera vez, entonces ya me acostumbré”, expresó el cantante, dejando entrever que las interpretaciones del público forman parte de su vida pública.

El reguetonero también reaccionó a la idea de que su imagen pudiera estar siendo utilizada en el video musical como inspiración. “La gente pues es la que siempre va a hablar”, dijo, sugiriendo que los comentarios forman parte del entorno habitual del espectáculo.

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En medio de la conversación, el intérprete evitó profundizar sobre Bellakath o sobre una posible relación pasada, manteniendo una postura neutral frente a las versiones que circulan en redes sociales.

¿Quiénes son Bellatath y el Bogueto?

Bogueto y Bellakath son dos de los máximos exponentes del género urbano mexa - (Instagram: @elbogueto)

Bellakath es una cantante mexicana que se posiciona como una de las figuras más reconocidas del reguetón nacional. Nacida en la Ciudad de México, Bellakath inicia su carrera en el entretenimiento como participante de un reality show, pero es en la música donde alcanza mayor proyección. Su sencillo “Gatita” se vuelve viral en 2022 y la consolida como referente de la nueva generación de reguetoneros mexicanos. Bellakath destaca por su estilo directo, letras provocadoras y una imagen que conecta con el público joven, especialmente a través de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

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El Bogueto es un cantante y creador de contenido de origen mexicano que también incursiona en el reguetón. Su carrera avanza gracias a la difusión de temas propios y a colaboraciones con otros exponentes del género urbano. El Bogueto se caracteriza por un estilo desenfadado, mezclando humor y referencias a la cultura popular mexicana dentro de sus letras. Utiliza las redes sociales para promocionar su música y generar interacción con sus seguidores, consolidando una base de fans principalmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

Bellakath y el Bogueto forman parte de una corriente emergente en la música urbana mexicana, donde el reguetón toma fuerza y busca posicionarse frente a propuestas internacionales. Ambos artistas aprovechan la viralidad en redes sociales y sus colaboraciones para ampliar su presencia en el panorama musical. Su trabajo refleja la evolución del reguetón en México, sumando elementos propios de la cultura local y generando un movimiento que gana terreno en festivales, plataformas digitales y espacios de entretenimiento juvenil.

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