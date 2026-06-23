México

Van más de 2 toneladas de tepezcohuite incautadas en México: esta es la razón por la que estarían siendo enviadas a Europa

En cuatro días se han decomisado cientos de kilogramos de esta corteza

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Grandes montones de corteza triturada de color marrón, con cintas de advertencia amarillas, dentro de un almacén con cajas de madera y un techo industrial.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos decomisos de cientos de kilogramos de corteza de tepezcohuite se han llevado a cabo en menos de cinco días en el país, donde la Secretaría de Marina (Semar) ha impedido que sean enviados a Europa.

La primera acción se registró el pasado 19 de junio, cuando la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Semar incautaron mil 873.5 kilogramos de corteza, es decir, más de tonelada y media del producto que sería enviado al Reino de los Países Bajos.

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Dicha carga fue declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos” y era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, las cuales tenían como origen México y se planeaba fueran enviadas vía aérea hacia Europa.

Marina y Aduanas incautaron cporteza de tepezcohuite que iba a países Bajos Foto: Aduanas
Marina y Aduanas incautaron cporteza de tepezcohuite que iba a países Bajos Foto: Aduanas

Una segunda acción se llevó a cabo este martes 23 de junio, cunado la ANAM y la Semar detectaron y aseguraron un embarque de posible raíz de tepezcohuite en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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De acuerdo con las autoridades, el embarque estaba integrado por 19 cajas que contenían aproximadamente 500 kilogramos de raíz, es decir, media tonelada, la cual tenía como destino Gran Bretaña.

Su detección se derivó de la aplicación de procedimientos de revisión documental, así como de inspección no intrusiva que permitió identificar la presencia de la raíz.

¿Por qué se estaría decomisando el tepezcohuite?

Raíz decomisada en el AICM. (Cortesía)
Raíz decomisada en el AICM. (Cortesía)

El tepezcohuite es una corteza que se implementa para combatir problemas de la piel. La Biblioteca digital de medicina tradicional mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que tiene propiedades antibióticas y cicatrizantes, confirmadas experimentalmente, que favorecen su uso en afecciones y quemaduras.

Aunque su uso es legal en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, las características y el destino internacional que ambos cargamentos tenían fueron una de las causas por las que se les aplicaron protocolos de revisión.

De acuerdo con autoridades de seguridad consultadas por Infobae México, esta mercancía requiere una supervisión rigurosa debido a que puede ser aprovechada para procesos clandestinos de transformación química con el objetivo de extraer sustancias psicotrópicas.

Y es que la corteza de raíz de tepezcohuite contiene de forma natural el psicotrópico N,N-DIMETILTRIPTAMINA (DMT), el cual tiene control internacional y se encuentra incluida en la Lista I de la Convención de 1971 sobre sustancias psicotrópicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Manejo irregular podría causar daños a la salud para obtener sus sustancias, como lo es el psicotrópico

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite Foto: Aduanas
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite Foto: Aduanas

Al poder obtener este psicotrópico de manera natural, las autoridades mantienen bajo supervisión los cargamentos de la corteza debido a que su manejo irregular puede representar riesgos para la salud cuando se somete a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios.

Al hacerlo, podría generar afectaciones por la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos. Asimismo, buscan evitar que también sea aprovechada en esquemas de simulación comercial o como mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones criminales.

Tras un decomiso, la Semar indicó que “si bien el tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación”.

(Cortesía)
(Cortesía)

Fuera del ámbito ilegal, esta corteza se ha vuelto popular en los últimos años debido a su uso en la industria cosmética al ser común encontrarla en cremas, pomadas, jabones y otros productos para favorecer la cicatrización, mejorar la apariencia de la piel y aliviar diversas afecciones cutáneas.

Diversos estudios y análisis de laboratorio han identificado que cuenta con compuestos como taninos, flavonoides y sustancias fenólicas, las cuales han sido asociadas con efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios.

Es así que esta corteza podría estar siendo enviada en toneladas de manera internacional para su aprovechamiento en actividades ilegales como la sustracción de psicotrópicos, por lo que las autoridades mantienen bajo vigilancia el trasiego de tepezcohuite.

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