Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

Marjorie de Sousa habla sobre la maternidad y afirma que la crianza de su hijo en solitario ha sido una etapa exigente en lo emocional y lo físico. - Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

Marjorie de Sousa volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras hablar con sinceridad sobre su experiencia como madre. La actriz reconoció que la crianza de su hijo en solitario ha sido una de las etapas más exigentes de su vida, tanto en lo emocional como en lo físico.

En sus declaraciones, dejó ver que la maternidad no solo implica momentos de ternura y cercanía, sino también una carga constante de decisiones, responsabilidades y organización diaria. Sus palabras resonaron entre seguidores que han seguido de cerca su proceso personal en los últimos años.

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La intérprete habló desde una perspectiva íntima, sin entrar en polémicas ni referencias externas, enfocándose únicamente en su vivencia como madre. Su reflexión abrió nuevamente la conversación sobre los retos de la crianza sin una figura paterna presente en el día a día.

Marjorie de Sousa y el desafío de asumir dos roles en casa

La actriz explica que la maternidad implica decisiones, responsabilidades y organización diaria, además de momentos de cercanía con su hijo.

La actriz explicó que el mayor reto en esta etapa es asumir simultáneamente dos roles dentro del hogar, lo que implica cubrir todas las necesidades de su hijo sin descanso. Desde la educación hasta el acompañamiento emocional, todo recae directamente en ella.

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“Es un gran reto ser mamá y papá a la vez”, expresó la actriz, una frase que rápidamente generó eco entre sus seguidores por la forma directa en la que resume su realidad cotidiana.

Sin dar detalles adicionales sobre su vida privada, Marjorie de Sousa dejó claro que su prioridad absoluta es el bienestar de su hijo, y que cada esfuerzo que realiza está enfocado en brindarle estabilidad, amor y un entorno seguro.

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La actriz también dejó entrever que este proceso, aunque complicado, le ha permitido fortalecer su carácter y desarrollar nuevas formas de afrontar la vida diaria con determinación.

Disputa legal y mediática entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo

La disputa legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo Matías inicia en 2017 tras su separación. - (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El conflicto entre Julián Gil y Marjorie de Sousa inicia en 2017, poco después del nacimiento de su hijo Matías. Tras una relación sentimental breve, la separación entre ambos actores deriva en una batalla legal por la custodia y convivencia con el menor. Desde entonces, ambos protagonizan una serie de desencuentros públicos y jurídicos, donde las acusaciones y versiones opuestas se vuelven parte del debate mediático.

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Julián Gil sostiene que Marjorie de Sousa le ha impedido convivir con su hijo de manera regular. El actor denuncia que enfrenta constantes trabas legales, visitas supervisadas y resoluciones judiciales que limitan su papel como padre. Gil utiliza sus redes sociales y entrevistas para visibilizar su situación, asegurando que su único interés es mantener una relación cercana con Matías, mientras que cuestiona las decisiones tomadas en los tribunales mexicanos.

Por su parte, Marjorie de Sousa argumenta que todas sus acciones buscan proteger el bienestar de su hijo. La actriz señala que las restricciones hacia Julián Gil responden a procedimientos legales y a situaciones que, según ella, justifican la custodia exclusiva. El pleito se mantiene vigente en los medios y redes sociales, sobre todo en fechas relevantes como el Día del Padre, cuando el tema vuelve a generar conversación y polariza a los seguidores de ambos artistas.

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