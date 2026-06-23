Pensaron que la habían matado con cinco disparos pero sobrevivió, la encontraron junto a drogas en Chihuahua

Una cinta amarilla con el texto 'ESCENA DEL CRIMEN' atraviesa el primer plano de una calle en el sector Valiente de Boca Chica, con dos policías de espaldas custodiando una vivienda y una patrulla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer identificada como Alma P. C. 47 años fue atacada a balazos durante la madrugada de este martes dentro de una vivienda del fraccionamiento Vistas de Zaragoza, en Ciudad Juárez, y en la escena quedaron más de 40 envoltorios con cristal y cinco casquillos de 9 milímetros, indicios que llevaron la investigación a la Unidad de Daños y Lesiones de la FGE.

El ataque fue reportado entre las 02:50 y las 02:55 horas en el cruce de la avenida San Isidro y Vistas de Naica Poniente, donde policías municipales de la Unidad 739 llegaron como primeros respondientes tras dos llamadas de auxilio. Vecinos del sector avisaron al sistema de emergencias después de escuchar las detonaciones.

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De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, dos hombres armados entraron por la fuerza al inmueble y dispararon directamente contra la víctima. Los agentes la encontraron con heridas de bala en piernas, brazos y manos, aunque otros reportes iniciales solo ubicaron lesiones en una pierna y una mano.

La mujer recibió primeros auxilios en el lugar y después fue trasladada de urgencia a un hospital del IMSS. Al momento en que los policías la ubicaron, se encontraba consciente.

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Un casquillo de bala de color dorado yace en el suelo agrietado y húmedo, reflejando la luz, evidenciando un incidente violento con criminales en motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena dejó casquillos, droga y rastros de sangre dentro del domicilio

Durante la inspección inicial, los policías localizaron cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros sobre el piso del domicilio. También hallaron decenas de envoltorios de plástico con una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal.

La cantidad asegurada fue descrita en los reportes como más de 40 dosis o envoltorios. Esa localización ocurrió junto a la mujer agredida, dentro de la casa donde se consumó el ataque.

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En el inmueble también quedaron manchas de sangre visibles horas después de la agresión. Otro reporte señaló que en un bote de basura había prendas con manchas hemáticas y material usado para contener las heridas de la víctima.

La zona quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad mientras peritos y agentes de investigación procesaban la escena. La carpeta quedó en manos de la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía General del Estado.

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El caso se investigó sin detenidos y con versiones distintas sobre la hora y las heridas

Hasta el momento de los reportes no había personas detenidas por la agresión. Tampoco se había informado un móvil confirmado del ataque.

La pregunta central del caso tenía una respuesta concreta: la víctima fue una mujer de 47 años atacada dentro de su casa por hombres que irrumpieron por la fuerza, y junto a ella quedaron droga y evidencia balística. Ese conjunto de indicios abrió una línea de investigación sobre una posible relación con actividades delictivas, aunque las autoridades no la confirmaron de manera oficial.

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Los reportes disponibles mostraron diferencias en algunos detalles. Mientras una versión ubicó la agresión alrededor de las 4:00 de la mañana, otras la situaron pocos minutos antes de las 03:00; también varió el número preciso de lesiones descritas al momento del hallazgo.

Otra versión inicial habló de sujetos encapuchados y de una mujer de entre 35 y 40 años, pero la identificación posterior de Alma P. C. fijó la edad en 47 años. De la misma forma, primero circuló la versión de dos personas lesionadas, aunque después las autoridades confirmaron que solo una mujer había sido alcanzada por los disparos.

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El ataque ocurrió en el fraccionamiento Vistas de Zaragoza, en el oriente de Ciudad Juárez, en una vivienda ubicada en el cruce de Vistas de Naica Poniente y avenida San Isidro. Ahí quedaron los indicios materiales del caso: droga empaquetada, casquillos percutidos y rastros de sangre.

En la misma madrugada se informó de otro hecho violento en la colonia Luis Echeverría, en el cruce de Gómez Farías e Isla Celebes, donde un hombre fue encontrado sin vida en el patio de una casa, semidesnudo y sin huellas de violencia visibles. Ese hallazgo fue reportado a las 02:00 horas de este martes y también requirió la intervención de periciales.

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• Alma P. C., de 47 años, fue atacada a balazos dentro de su casa en Vistas de Zaragoza y fue llevada con vida a un hospital del IMSS.• En la vivienda localizaron más de 40 envoltorios de cristal, cinco casquillos calibre 9 milímetros, sangre y material usado para atender las heridas.• La FGE abrió la investigación y hasta el cierre de los reportes no había detenidos ni un móvil confirmado.