Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Foto: SSPC San Luis Potosí

Elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí fueron emboscados por un grupo de sujetos armados cuando se encontraban en el municipio de San Ciro de Acosta, lo que desató un operativo para localizar a los responsables.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando los agentes fueron interceptados por los civiles armados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó en un primer momento que dos elementos de la Guardia Civil habían resultado heridos durante el ataque armado, por lo que fueron traslados a un hospital.

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Como parte de la respuesta institucional, fuerzas estatales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizaron un despliegue en la Zona Media mediante recorridos terrestres para localizar a los responsables.

Fue la mañana de este martes que la SSPC estatal informó los avances del operativo implementado en San Ciro de Acosta, el cual dejó como resultado la localización de un presunto agresor sin vida luego de que los agentes lo lesionaron al repeler el ataque armado, así como de que sus acompañantes lo abandonaron durante la huida.

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Foto: SSPC San Luis Potosí

En el despliegue, las autoridades también lograron el aseguramiento de las camionetas presuntamente utilizadas en la agresión, las cuales fueron localizadas abandonadas.

Además, informaron que una persona fue detenida por su probable participación en los hechos, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación.

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Un oficial murió tras resultar herido

La SSPC estatal también detalló que uno de los agentes falleció “en cumplimiento de su deber”, mientras que el segundo permanece bajo atención médica luego de resultar herido en el ataque armado.

Ante los hechos, en la zona se mantiene un operativo coordinado con autoridades federales y entidades vecinas para lograr ubicar a los involucrados en la agresión y que huyeron, esto para sean llevados ante la justicia.

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No es la primera emboscada registrada en los últimos meses en SLP

Foto: Guardia Civil Estatal San Luis Potosí

Otro ataque armado se registró el pasado 23 de marzo, cuando dos agentes de la Guardia Civil Estatal fueron emboscados por civiles armados cuando se encontraban en la comunidad de La Bandera, en el municipio de Villa Juárez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado detalló que los sujetos atacaron de manera directa a los elementos de seguridad y asesinaron a dos de ellos.

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Los agentes fueron identificados como Miguel Ángel San Juan Aguilar y Alejandro Niño González. Ante los hechos, el Ayuntamiento de Villa Juárez solicitó a la ciudadanía a evitar salir de sus domicilios debido a la presencia de civiles armados en la zona, así como no transitar por el área de La Bandera hasta nuevo aviso.

Tras los hechos, fue desplegado un operativo de seguridad con agentes de los tres niveles de gobierno para lograr ubicar a los responsables.

Detienen a tres policías estatales tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido durante persecusión

| Foto: SSP SLP

Otro hecho de violencia se registró pocos días antes, cuando tres elementos de la Guardia Civil fueron detenidos tras verse involucrados en el homicidio de dos personas derivado de un enfrentamiento en el municipio de Matehuala.

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El hecho se registró durante la madrugada del viernes 6 de marzo en la comunidad de Tanque Colorado, en la región del Altiplano potosino, cuando los agentes atendían un reporte de agresión armada contra una patrulla de la Guardia Civil.

La SSPC informó que durante la intervención se localizó una camioneta relacionada con el reporte, así como un vehículo Sedán que circulaba en el mismo trayecto. De acuerdo con los reportes, se registró un intercambio de disparos que provocó una persecución.

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Como resultado del hecho, dos personas fallecieron y una resultó lesionada, por lo que se procedió con la detención de tres elementos de la Guardia Civil que participaron en la intervención para deslindar responsabilidades.