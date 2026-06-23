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Movimiento Ciudadano exige auditoría federal al PAN: piden revisar 117 mil mdp ejercidos por Sinhue en Guanajuato

Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron un punto de acuerdo para que la ASF revise el ejercicio de recursos públicos

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La bancada en la Cámara de Diputados presenta un punto de acuerdo para que la ASF, la Secretaría de Anticorrupción, la Auditoría estatal y la FGR auditen e indaguen el periodo 2018-2024. (Infobae-Itzallana)
La bancada en la Cámara de Diputados presenta un punto de acuerdo para que la ASF, la Secretaría de Anticorrupción, la Auditoría estatal y la FGR auditen e indaguen el periodo 2018-2024. (Infobae-Itzallana)

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó este martes una Proposición con Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión para que diversas autoridades federales realicen una revisión integral del ejercicio de los recursos públicos durante la administración del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, correspondiente al periodo 2018-2024.

El documento, suscrito por la diputada Ivonne Ortega Pacheco y los diputados Juan Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued y Gibrán Ramírez Reyes, fue registrado este 23 de junio de 2026 en la Gaceta de la Comisión Permanente, con folio 12956.

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Las instituciones que deberán actuar, según el punto de acuerdo

El exhorto legislativo va dirigido a cuatro instancias:

  • Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para iniciar o continuar auditorías e investigaciones sobre el periodo 2018-2024.
  • Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para fortalecer y transparentar las revisiones practicadas a la administración de Sinhue, y en su caso dar vista a la FGR.
  • Fiscalía General de la República (FGR), para investigar posibles actos de enriquecimiento ilícito, cohecho o desvío de recursos públicos.
@AlvarezMaynez
@AlvarezMaynez

Las irregularidades documentadas que sustentan el exhorto

El punto de acuerdo detalla una serie de señalamientos —respaldados en investigaciones periodísticas y datos presupuestales públicos— que, según los legisladores, justifican la revisión:

  • Concesión cuestionada de la vía Silao–San Miguel de Allende: La autopista Silao-Guanajuato fue concesionada en los últimos días de la administración de Sinhue, sin procesos de consulta ni justificación técnica o financiera. Según investigaciones de Milenio (2024), la decisión habría significado una pérdida de aproximadamente 685 mil pesos diarios en ingresos para el estado.
  • Arrendamiento del inmueble G100: En 2020, el Gobierno de Guanajuato habría rentado oficinas a un costo anual de casi 7 millones de pesos. De acuerdo con investigaciones de POPLab, el inmueble es propiedad de la inmobiliaria Multiservicios Nordika, S.A. de C.V., y ya era utilizado por el exgobernador desde su campaña política en 2018.
  • Presunta “Casa Azul” en Texas: Medios de comunicación documentaron en 2025 la existencia de una residencia en The Woodlands, Houston, valuada en más de un millón de dólares, presuntamente vinculada a la familia del exgobernador y adquirida de manera coincidente con el cierre de su administración. La investigación de PopLab señala posibles conflictos de interés con la empresa Seguritech, que habría recibido al menos 2 mil 800 millones de pesos del Gobierno de Guanajuato desde 2012. La Secretaría de la Honestidad del estado archivó en enero de 2026 una investigación iniciada al respecto.
  • Recursos a organismos empresariales sin controles: Según POPLab, durante el sexenio de Sinhue se destinaron aproximadamente 184 millones de pesos a programas de fortalecimiento empresarial sin estudios técnicos ni compromisos de resultados, parte de los cuales habrían sido utilizados para contratar a empresas vinculadas con directivos de la CONCAMIN. La Torre CONCAMIN, financiada con recursos estatales, pasó de costar 16 a 44 millones de pesos.
  • 847 millones sin aclarar ante la ASF: De acuerdo con información periodística, la Auditoría Superior de la Federación habría señalado ese monto pendiente de aclarar correspondiente al último año de la gestión.

Álvarez Máynez lanza el guante al PAN

Tras la presentación del punto de acuerdo, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló en redes sociales que espera que “por congruencia, los panistas de Guanajuato voten a favor y no sean cómplices de la corrupción”.

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El PAN gobernó Guanajuato de manera ininterrumpida durante más de tres décadas, período que incluye la administración de Sinhue Rodríguez Vallejo.

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