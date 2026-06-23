Le roban sus zapatitos al Pato Merlín: esto es lo que usa ahora para no lastimarse las patas

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, sigue a Cristian Gómez al cruzar la calle en la Ciudad de México, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

La historia del pato Merlín, el ave que conquistó a la afición y se volvió símbolo de esperanza durante el mundial, dio un giro inesperado durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

La familia detrás del pato más viral de México compartió detalles íntimos sobre su día a día y reveló cómo el cariño de los mexicanos ha transformado su vida, pero también las dificultades que han enfrentado en medio de la fama, entre ellas, que sus zapatitos le fueron robados.

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El robo de los zapatos de Merlín y su nueva protección

Durante su intervención, Carla, la dueña de Merlín, sorprendió al revelar un episodio poco conocido:

“Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento, entonces nosotros lo que operamos fue ponerle calcetitas, dado a que le robaron sus zapatos, se los robaron”.

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Explicó que, ante la falta de sus zapatos originales, optaron por ponerle calcetas para protegerle las patas. “Tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada”, aseguró Carla ante la presidenta y los asistentes.

La imagen de Merlín ahora con calcetas, recorriendo calles suma un nuevo capítulo entrañable a la historia del pato mundialista. La familia cuida cada detalle para que el ave esté siempre a salvo, aun cuando la fama atrae también desafíos inesperados.

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El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La familia de Merlín: trabajo, dignidad y viralidad en la mañanera

Carla presentó a su familia en la mañanera de Claudia Sheinbaum:

“Mi hijo Carlos, mi hijo Cristian y el bebé de la casa, que se llama Merlín”. Narró cómo salen adelante juntos, trabajando todos los días en la calle y apoyándose mutuamente.

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“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta. Es un honor para nosotros estar en frente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana”, afirmó ante cámaras.

Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma —que se hizo viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica—, pasea por la Alameda Central de Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026.

La presidenta reconoció el esfuerzo y la honestidad de la familia: “Como muchas familias mexicanas, siempre salen adelante de manera honesta, trabajando duro… los programas de bienestar son eso, apoyo, ayuda, no dejar a nadie atrás”.

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La historia de Merlín y su familia resalta el valor de la solidaridad y el trabajo diario, mientras el pato sigue ganando corazones, ahora desde el escenario nacional.