Cuando imaginamos algo, sabemos que lo estamos haciendo y somos conscientes de la clase de pensamientos que estamos teniendo, pero nuestra mente no puede hacer una distinción. Si lo que pensamos es posible o cierto para nosotros, nuestra cabeza reaccionará por igual a nuestras fantasías o a una situación real y concreta. Tampoco le importa a nuestro cerebro si lo que pensamos forma parte del presente o del futuro, con solo darle crédito a lo que estamos pensando es suficiente para que nuestra mente lo tome como verdadero y reaccione de acuerdo a ello. No necesitamos más que un pensamiento que nos resulte posible o probable para sentir miedo. Con pensar que podemos perder el trabajo o que nuestra pareja me está siendo infiel, es suficiente.