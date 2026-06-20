¿Quiénes son las gemelas Ara y Fer y por qué están siendo críticadas por asistir al Mundial 2026?

Las creadoras michoacanas, con 31 millones de seguidores en TikTok, aparecen en campañas de la Selección Mexicana y desatan críticas por verse en el celular durante partidos de la Copa Mundial 2026. (Fotos: Redes)

En los últimos días, las gemelas Ara y Fer han pasado de ser unas populares creadoras de contenido a convertirse en protagonistas de una de las controversias digitales más latentes del Mundial 2026.

Su presencia en partidos y campañas de la Selección Mexicana ha generado una ola de críticas y debate en redes sociales.

Las gemelas han sido vistas en los estadios de México durante los partidos del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

La viralización de imágenes y comentarios negativos ha puesto a las hermanas en el centro de la discusión sobre el papel de los influencers en el futbol, enfrentando el entusiasmo de sus seguidores con el escepticismo de la afición.

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Gemelas virales: ¿quiénes son Ara y Fer?

Araceli y Diana Fernanda Hernández, conocidas como Ara y Fer, son dos creadoras de contenido originarias de Michoacán. A sus 25 años, poseen más de 31 millones de seguidores en TikTok y superan los 6 millones en Instagram.

Su contenido gira en torno a trends, bailes y futbol .

Iniciaron en YouTube y saltaron a la fama en TikTok .

Han protagonizado campañas para marcas como Coca-Cola, Telcel y Coppel.

Son representadas por una agencia que también maneja a deportistas.

El contenido de Ara y Fer se centra en trends, bailes y futbol, tras iniciar en YouTube y alcanzar fama en TikTok. (Foto: Facebook)

Su éxito en redes les abrió la puerta a campañas oficiales durante la Copa Mundial 2026, lo que amplificó tanto el apoyo como las críticas.

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El origen de las críticas hacia las gemelas en el Mundial 2026

La controversia estalló cuando se difundieron fotos y videos donde las gemelas aparecían usando el celular durante los partidos, en contraste con la pasión que muestran en sus redes.

Se multiplicaron las acusaciones de hipocresía y desinterés genuino por el futbol .

Usuarios cuestionaron su lugar como imagen de la afición mexicana.

Se viralizaron mensajes negativos sobre su carisma y autenticidad.

La polémica creció tras difundirse fotos y videos donde Ara y Fer usan el celular durante los partidos, en contraste con lo que muestran en redes. (X/ @MorrasOutOfCont)

De esta manera, el episodio intensificó el debate sobre la brecha entre la cultura digital y la experiencia tradicional del aficionado.

Influencers en el Mundial: ¿renovación o rechazo?

Los comentarios en contra de Ara y Fer reflejaron el recelo de parte de la afición hacia los creadores de contenido emergentes en eventos deportivos.

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Muchos consideran que los influencers ocupan espacios que deberían ser para los “seguidores de hueso colorado” .

Se discute si su presencia aporta valor real o sólo está respondiendo a intereses de marketing.

La presencia de las gemelas en diversas campañas oficiales ha sido vista como un síntoma del cambio en el marketing deportivo.

El caso de Ara y Fer reavivó el debate sobre los influencers en el futbol y el cambio del marketing deportivo frente a la experiencia tradicional del aficionado. REUTERS/Hannah Mckay

En este sentido, el caso de Ara y Fer ejemplifica cómo la viralidad puede transformar la percepción pública en un evento global.