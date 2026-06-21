Detienen afuera de una iglesia a sacerdote acusado de violación contra una menor de 16 años en Guerrero

El sujeto capturado (FGE Guerrero)

En Guerrero fue detenido Nicolás “N”, un hombre acusado de violación agravada en contra de una víctima menor de edad de identidad reservada. Reportes de la prensa indican que el sujeto recientemente capturado sería sacerdote en Coyuca de Benítez.

La detención de dicho hombre fue informada el 20 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, mientras que los hechos por los que fue asegurado fueron registrados el 6 de noviembre de 2025 en Acapulco .

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Arrestado a las afueras de una parroquia

“El imputado presuntamente cometió el delito en perjuicio de una menor de edad. La acción fue resultado de las investigaciones conducidas por la institución ministerial, que derivaron en la emisión de la orden judicial correspondiente”, es parte de la información compartida por las autoridades estatales.

Cabe destacar que reportes periodísticos detallan que el hombre mencionado fue capturado a las afueras de una parroquia ubicada en en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco. Lo anterior, según informó El Sol de Acapulco.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Excélsior registra que la víctima sería una adolescente de 16 años de edad que fue abusada cuando asistía a clases de catecismo.

Fueron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal (SSPGro), los efectivos que cumplimetron la orden de aprehensión.

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Posterior al arresto, Nicolás “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, con el objetivo de que sea determinada su situación jurídica.

Menores de edad, víctimas de violencia en México

En México, más de 52 mil menores de edad fueron víctimas de violencia y otros delitos entre enero y abril de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto abarca a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 55.1% de las personas agredidas.

Por cada cinco delitos cometidos contra menores, uno corresponde a otros delitos sexuales —categoría que incluye violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto—. El SESNSP precisa que el 86% de las víctimas de estos delitos son mujeres y el 13.5% son hombres.

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En términos absolutos, de enero a abril de 2026 se registraron 11 mil 110 víctimas en esta categoría. La violencia familiar representa el 21.1% de los casos, con 10 mil 975 víctimas en el mismo periodo, y con una ligera prevalencia hacia las niñas y adolescentes, quienes constituyen el 53.6% de esas víctimas, frente al 43.3% correspondiente a niños y adolescentes varones.

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afecta al 11.7% del total —6 mil 112 víctimas—, con una distribución casi igualitaria entre mujeres (49.1%) y hombres (49.7%).

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Uno de cada diez delitos sufridos por personas de 0 a 17 años está relacionado con la delincuencia organizada, bajo los criterios de la Convención de Palermo.

En cuanto a la distribución geográfica, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz concentran la mayor incidencia de delitos sexuales contra menores a nivel estatal, mientras que los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco) encabezan el registro municipal. En violencia familiar, los estados con más casos son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con los municipios de Juárez (Chihuahua), Irapuato (Guanajuato) e Iztapalapa (CDMX) en las primeras posiciones.

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El perfil etario de las víctimas varía según el tipo de delito: las víctimas de delitos sexuales se concentran mayoritariamente en el rango de 13 a 17 años (59.2%), mientras que la violencia familiar afecta sobre todo a menores de 0 a 12 años (62.7%). En delitos vinculados a la delincuencia organizada, el 75.9% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años.