México

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

Fernando “N” habría participado en un ataque en el que murieron tres personas

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Retrato de un hombre joven con una barra negra cubriendo sus ojos, sobre un fondo blanco y logos de la Fiscalía del Estado de México.
Ficha de detención Fernando "N", señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Vallarta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sujeto identificado como posible integrante de una célula criminal que estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio cometido en contra de tres hombres.

Fernando “N” es señalado por las autoridades del Estado de México como integrante de la estructura conocida como Los Vallarta, se le acusa de participar en el homicidio de tres hombres y tentativa de homicidio en contra de una cuarta persona.

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La situación de Fernando “N” fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 20 de junio, mientras que los hechos por los que fue procesado fueron registrados el 14 de mayo pasado en Ecatepec.

Ataque habría sido por pelea territorial entre grupos dedicado a la venta de drogas

En dicha ocasión, el ahora procesado llegó junto con otras tres personas, al lugar donde estaban la víctimas y los cuatro sujetos habrían accionado su arma de fuego para asesinar a los presentes.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las averiguaciones señalan que el ataque armado habría sido realizado por una disputa territorial entre grupos dedicados a la venta de droga en la zona.

Tras realizar la agresión, los presuntos responsables habría dejado una cartulina con en mensaje que hacía referencia a Lic. Vallarta y a “una estructura criminal con orígenes en Jalisco”. Cabe recordar que el 3 de junio pasado fue informada la detención de dos mujeres señaladas como integrantes de Los Vallarta, una de ellas Jazmín “N”, alias La China, quien es señalada como hermana de Fernando “N”, alias El F1 y/o El Negro, y/o Lic. Vallarta.

El reporte de la Fiscalía mexiquense establece que Los Vallarta son una estructura criminal presuntamente relacionada con homicidios, distribución y venta de drogas y tendrían como zonas de operación los municipios de La Paz y Ecatepec.

Respecto al sujeto recientemente procesado, en caso de que sea hallado culpable podría ser sentenciado a 70 años de prisión por homicidio y 46 por tentativa de homicidio.

Detención de dos mujeres ligadas a la célula criminal

Además de La China, también fue detenida Leslie Elisa “N”, alias La Güera, ambas personas fueron imputadas por el delito de homicidio calificado.

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex
Las mujeres detenidas (FGJEM)

Respecto a La Güera, las autoridades la identifican como pareja de El F1. Leslie Elisa “N” fue detenida por su presunta relación con un homicidio registrado el 12 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl. Al igual que en el caso de La China, la imputada habría ordenado a dos hombres el asesinato de una persona, crimen que se perpetró en un negocio de venta de pollo.

Otros detenidos ligados al CJNG

Por su pare, en abril pasado fueron detenidos presuntos integrantes del CJNG, entre ellos el líder de la célula criminal, identificado con el apodo El Fresa, por su presunta participación en delitos de extorsión, secuestros y un feminicidio.

Las personas fueron resultado de dos operativos distintos en el municipio de Tlalmanalco. En el primero, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron a un grupo de cinco individuos con actitud evasiva en la colonia Pueblo Nuevo.

Cae "El Fresa" del CJNG en Edomex
Foto: SSEM

Los sujetos manipulaban bolsas de plástico y, al advertir la presencia policial, intentaron huir a bordo de dos motocicletas, pero los uniformados les cerraron el paso y procedieron a una revisión física tanto de las personas como de los vehículos.

Durante la inspección, los agentes aseguraron 72 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características del cristal, así como dos teléfonos celulares.

Los cinco detenidos en ese primer operativo fueron identificados como Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20 años; Víctor “N”, de 19 años, y dos menores de edad, quienes declararon pertenecer a una célula del CJNG.

Mientras que Kevin “N”, alias El Fresa, fue localizado en la colonia Bella Vista de Tlalmanalco. El sujeto es señalado como probable líder de la célula delictiva. En el sitio también se logró la captura de Aline “N”, de 26 años, quien estaría relacionada con el grupo delictivo.

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