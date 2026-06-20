Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

La imagen muestra a un artista vestido de oscuro con una gorra y gafas de sol cantando con un micrófono sobre una plataforma metálica rodeada de árboles y follaje. (Selene Miranda/ Infobae México)

Danny Ocean vivió una semana sin precedentes en México: un show gratuito que saturó el Jardín Pushkin de la Ciudad de México y el lanzamiento del EP babylona blue —extensión de Babylon Club— consolidaron al venezolano como una de las figuras del pop latino con mayor presencia en el verano de 2026.

Todo arrancó con una publicación en redes sociales el sábado 13 de junio: “Mañana domingo a las 5pm voy a estar cantando algunas canciones en el Jardín Pushkin, Roma. Graaaatis!!”

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Al día siguiente, miles de personas ocuparon el parque de la colonia Roma Norte bajo una lluvia que no paró en ningún momento del show.

Un parque tomado bajo el aguacero

La imagen muestra a un artista musical en una actuación en vivo sobre una plataforma rodeada de follaje. (Selene Miranda/ Infobae México)

La tarde del domingo 14 de junio llegó con rumores de cancelación. El aguacero sobre la capital parecía suficiente razón para suspender, pero a las 5:00 pm Ocean subió a una plataforma azul de cuatro o cinco metros de altura y el público no cedió un centímetro.

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El espacio cotidiano de familias y caminantes se cubrió de paraguas, sombreros y chamarras empapadas durante toda la presentación. La lluvia no fue argumento para irse.

El artista salió completamente de negro y con gorra —imagen austera frente a la del martes anterior, cuando interpretó “Partidazo” en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con un atuendo vino y rodeado de bailarinas con estética de cultura mexicana.

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Las canciones que eligió para la Roma Norte

Danny Ocean en Parque Pushkin (Video: Selene Miranda Infobae)

“Mónaco” abrió el show y el parque respondió desde el primer compás. Le siguieron “Imagínate”, “Vitamina”, “Dembow”, “Ay Mami”, “Ley universal” y “Priti”, con “Me rehúso” como cierre de la noche.

Antes de bajar del escenario, Ocean se dirigió al público: “México, ustedes me han regalado las cosas más hermosas que he tenido en mi proyecto. Gracias por recibirme con tanto amor desde el día número uno”. El parque devolvió un cántico que se sostuvo hasta el final: “Danny, hermano, ya eres mexicano”.

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Ya fuera del escenario, publicó en Instagram un video de la multitud con una línea: “Gracias CDMX, la pasé ufff”.

Lo nuevo de Danny Ocean babylona blue: ocho canciones que prolongan Babylon Club

El EP llega como extensión directa de Babylon Club, quinto álbum de estudio de Danny Ocean, publicado en 2025. Las ocho canciones recorren reggae, afrobeats, dub y funk, y según la descripción del proyecto en Apple Music, proponen “perderse en el poder del presente, como una mirada que se concentra en el interminable turquesa del mar”.

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El tracklist abre con “¿Por qué dudas de mí?” y avanza hacia “Desahógate”, junto al colombiano Ryan Castro, donde ambos encuentran, según la misma fuente, “un punto medio entre la vulnerabilidad y la seducción”. El focus track del lanzamiento es “Caramel”.

La colaboración de producción más notable es la del estadounidense Timbaland en “Don’t Stop” —figura con créditos junto a Beyoncé, Rihanna, Madonna y Justin Timberlake—, que baja el tempo y agrega, según Apple Music, “un aura más etérea a la estética playera” del EP. El tracklist cierra con “Real Time Love”, “Si tú supieras…”, “Calefacción” y “Quelomamen”.

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Del estadio al barrio en menos de 96 horas

El show en el Pushkin cerró una secuencia que había comenzado el martes 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde Ocean cantó ante millones en la apertura del Mundial 2026 junto a Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs.

Cuatro días después, el mismo artista estaba de pie sobre una tarima de barrio, sin taquilla y bajo la lluvia.

De Caracas a los escenarios del mundo

Daniel Alejandro Morales Reyes nació en Caracas el 5 de mayo de 1992. Hijo de una diplomática venezolana, creció entre Japón, Namibia y las Antillas francesas antes de asentarse en Venezuela, donde empezó a producir música en 2009 bajo el seudónimo Danny O.C.T. Se graduó como diseñador gráfico en la Universidad Nueva Esparta y emigró a Miami, desde donde publicó “Me rehúso” de forma independiente en 2016.

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La canción —compuesta y producida íntegramente por él— alcanzó la certificación 13 veces platino de la RIAA y lo posicionó como el primer artista venezolano en superar los mil millones de reproducciones en YouTube. En junio de 2017 firmó con Atlantic Records y Warner Music Group.

Su catálogo suma cinco álbumes de estudio: 54+1 (2019), @dannocean y @dannocean 2 (2022), REFLEXA (2024) y Babylon Club (2025), con colaboraciones junto a Karol G, Alejandro Sanz, Tini y Coldplay.

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