Colombia

Iván Cepeda envió mensaje a horas de la apertura de las urnas para invitar a sus votantes a que “defendamos la vida”

El candidato político que continuaría con el proyecto político del actual presidente, Gustavo Petro, publicó un último mensaje en sus redes sociales, antes de las elecciones de segunda vuelta

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El candidato de la izquierda envió un mensaje a sus electores a través de sus redes sociales - crédito @IcanCepedaCast/X

El candidato presidencial por la izquierda, Iván Cepeda, aprovechó el cierre de la jornada previa a los comicios del domingo, 21 de junio de 2026, para hacer un llamado a la ciudadanía a que salgan a ejercer su derecho al voto.

A horas de la apertura de las urnas, que recibirá a millones de colombianos con su voto desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., Iván Cepeda instó a los colombianos a votar en “defensa de la vida”.

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“Hola, soy Iván Cepeda. He dedicado mi vida a luchar por los derechos de la gente. El próximo 21 de junio se define nuestro destino, así que les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social y no volver al pasado de violencia, de ausencia de libertades en Colombia. Así que voten por la vida, siempre por la vida”, dijo en su breve mensaje.

Este fue el último mensaje de Iván Cepeda antes de las elecciones de segunda vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X
Este fue el último mensaje de Iván Cepeda antes de las elecciones de segunda vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

El mensaje del candidato que significaría la continuidad del proyecto político progresista en el país se emitió en medio de la tensa calma que se respira en el país en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente.

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Con Cepeda, numerosas figuras del ámbito político y social han hecho llamados similares, buscando movilizar a los votantes para que acudan a la fiesta de la democracia que definirá qué tipo de gobierno regirá al país en el periodo 2026-2030.

Petro desafió restricción judicial y reiteró respaldo a Iván Cepeda en la víspera de la segunda vuelta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a expresar públicamente su apoyo al candidato Iván Cepeda a un día de la segunda vuelta presidencial, pese a la restricción judicial que le impide participar en actividades políticas.

El jefe de Estado sostuvo que el país enfrenta una encrucijada entre avanzar hacia la justicia social o regresar a escenarios de violencia y soledad, y remarcó que la decisión final recaerá en los votantes este 21 de junio.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, sería el sucedor del proyecto político de Gustavo Petro - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato a la Presidencia de Colombia por el izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, sería el sucedor del proyecto político de Gustavo Petro - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X afirmó: “Acaba una administración pública pero el pueblo decidirá. Lo que se ha construido aquí es más justicia social y un pueblo que se atreve a hablar. Siempre Colombia puede volver a la masacre del Aro y al silencio y a la soledad. Es una escogencia”.

El mandatario escribió que los próximos cuatro años dependerán de la voluntad ciudadana en las urnas, en un contexto marcado por la polarización y la vigilancia judicial.

La intervención de Petro fue publicada en medio de una medida cautelar del Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, que le ordenó abstenerse de usar recursos, bienes y canales oficiales, incluida su cuenta de X, para favorecer o perjudicar candidatos o difundir denuncias electorales sin respaldo. La providencia advierte que el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato.

Petro desde Cali: El presidente convoca a Uribe ante la JEP en masivo evento público - crédito Presidencia de la República

Durante un acto en Cali, Petro también hizo referencia al expresidente Álvaro Uribe y lo invitó a presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”, expresó el mandatario.

El fallo judicial destacó que la restricción incluye todo tipo de alusión electoral, ya sea directa o mediante símbolos, analogías o dicotomías. Además, prohíbe la difusión de afirmaciones sobre fraude sin pruebas sólidas y extiende la limitación a eventos públicos y discursos oficiales, tanto en el país como en el exterior.

La jueza Anny Carolina Goenaga Peláez fundamentó la decisión en antecedentes recientes del Consejo de Estado, que el 28 de mayo de 2026 ya había ordenado al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral relacionada con partidos o movimientos políticos.

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