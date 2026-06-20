México

Se estrena la tercera temporada de House of the Dragon en México: horarios y todo lo que debes saber del regreso de la serie

La precuela de Game Of Thrones por fin regresa a la televisión

Guardar
Google icon
House of the Dragon Temporada 3
(HBO)

La tercera temporada de House of Dragon llega este domingo con Rhaenyra y Alicent liderando sus bandos y una audiencia que espera un nuevo capítulo cargado de emoción y vueltas de tuerca.

La serie regresa casi dos años después del último episodio con la Danza de los Dragones ya desatada entre las dos facciones de la Casa Targaryen.

PUBLICIDAD

El primer capítulo estará disponible en HBO MAX este domingo a las 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México.

Recordemos en qué se quedó House of The Dragon

House of the Dragon Temporada 3
(HBO)

El punto de partida inmediato es un pacto limitado: si Rhaenyra garantiza la seguridad de Alicent y Helaena, la reina viuda permitiría la rendición de la capital y apartaría a Aemond y Vhagar .

PUBLICIDAD

Ese arreglo solo cubre Desembarco del Rey, pero no resuelve el avance de la flota de la Tríarquía contra los Velaryon ni la guerra que se prepara en las Tierras de los Ríos, donde Daemon espera al ejército verde en Harrenhal.

Rhaenyra llega con más dragones y el control del mar

Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, fue nombrada heredera por su padre Viserys y encabeza al bando negro con el respaldo de su esposo y tío Daemon. Él llegó a considerar para sí la corona, pero después renovó su lealtad a ella.

Su principal sostén político y militar es Lord Corlys Velaryon, la Serpiente del Mar, cuya flota domina las aguas pese a la muerte de su esposa Rhaenys. Ese poder naval es compartido con Alyn de Hull, hijo ilegítimo de Corlys.

En el aire, Rhaenyra cuenta con más de media docena de dragones. Entre sus fuerzas están Syrax con Rhaenyra; Vermax con su hijo Jacaerys; Caraxes con Daemon; y Moondancer con Baela, hija de Daemon.

A esa ventaja se suman tres nuevos jinetes de ascendencia valyria: Ulf el Blanco con Silverwing, Hugh Martillo con Vermithor y Addam con Seasmoke. El medio subraya que, salvo Addam, estos aliados siguen siendo figuras poco conocidas dentro de la guerra.

El bando verde conserva ejército y alianzas, pero está dividido

Hombre de cabello blanco, vestido con túnica oscura y parche negro en el ojo derecho, sostiene una espada. El fondo es un interior de castillo oscuro
Ewan Mitchell como Aemond Targaryen en 'La Casa del Dragón', retratado con su distintivo parche ocular y cabello platinado, portando una espada en un sombrío escenario de castillo. (HBO MAX)

Aegon II Targaryen llegó al trono por una cadena de factores: tradición, ambición, misoginia y la mala interpretación de una frase de Viserys en su lecho de muerte. Alicent creyó que su esposo se refería a su hijo Aegon, cuando en realidad hablaba de Aegon el Conquistador.

El reinado de Aegon ya acumuló golpes internos. Uno de los primeros fue la muerte de Lucerys, hijo de Rhaenyra, a manos de Aemond y Vhagar; en represalia, Daemon mandó asesinos para matar a Aemond, pero ellos terminaron con la vida del niño Jaehaerys, heredero de Aegon.

Después, durante la batalla en la que murió Rhaenys, Aegon fue atacado por el propio Aemond, que también aspira al trono. El rey quedó gravemente quemado y mutilado, mientras Sunfyre fue dado por muerto.

Ese vacío elevó aún más el peso de Aemond en el bando verde. Vhagar es presentado por la publicación como el dragón más poderoso frente al arsenal de Rhaenyra, aunque Aemond corre el riesgo de quedar rebasado por número porque Helaena se niega a montar a Dreamfyre y Daeron sigue lejos junto con Tessarion.

Aun con esa desventaja aérea, los verdes conservan fuerza militar convencional. La Casa Hightower reúne un gran ejército bajo sus estandartes, mientras Ser Criston Cole avanza hacia el norte con Ser Gwayne Hightower para enfrentar a Daemon en Harrenhal.

Lord Jason Lannister planea sumarse a esa ofensiva. Al mismo tiempo, su hermano gemelo Tyland, maestro de barcos de los verdes, cerró un pacto con la Tríarquía para atacar a la flota de Corlys bajo el mando del almirante Sharako Lohar.

Alicent pierde influencia y Larys mueve a Aegon fuera del tablero

House of the Dragon - Temporada 3 (Captura de tráiler oficial)
House of the Dragon - Temporada 3 (Captura de tráiler oficial)

Alicent ya no tiene respaldo en el Consejo Verde. Su padre Otto desapareció y fue visto por última vez en un calabozo; Ser Criston fue enviado al frente; y sus hijos Aegon y Aemond desoyen sus advertencias sobre lo que pasaría si los dragones de Rhaenyra atacan la ciudad.

Por eso viaja en secreto a Rocadragón para ofrecer una rendición pactada. El costo político del acuerdo está claro: Alicent asume que Rhaenyra tendría que ejecutar a Aegon por traición para consolidar su derecho al Trono de Hierro.

La otra maniobra decisiva recae en Larys Strong. Al percibir que la ciudad caerá, saca a Aegon de la capital rumbo a Essos antes de que Aemond o Rhaenyra puedan matarlo.

Ese movimiento altera cualquier toma pacífica del poder. Mientras Aegon siga desaparecido, el derecho de Rhaenyra al trono no queda asegurado.

Fuera de los dos bandos también hay actores con agenda propia. Larys no parece ser leal a nadie salvo a sí mismo; Alys Rivers, la bruja telépata que se acercó a Daemon en Harrenhal, mantiene motivaciones inciertas; y Rhaena, otra hija de Daemon, sale en secreto para intentar vincularse con el dragón salvaje Sheepstealer.

Temas Relacionados

House of the DragonGame Of ThronesHBOmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

MLS tienta a Santiago Giménez con salario récord: este es el equipo que buscaría ficharlo tras el Mundial 2026

El delantero mexicano del AC Milán tendría una oferta en Estados Unidos que lo haría abandonar Europa

MLS tienta a Santiago Giménez con salario récord: este es el equipo que buscaría ficharlo tras el Mundial 2026

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

Miles de personas acudieron al show al aire libre del venezolano el 14 de junio en la Ciudad de México, pese a la intensa lluvia que marcó la tarde de su presentación y transformó el parque en un mar de paraguas e impermeables

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

Secuestran a hermano de desaparecido, madre suplica su liberación y lo regresan, de su otro hijo aún no se sabe nada

En el día de su cumpleaños acribillaron a un agente de investigación en Tecate, Baja California

Marina decomisa 27 mil litros de hidrocarburo en Tecate y captura a dos presuntos narcotraficantes en Rosarito

Junto a dos texanas armadas cae El Nico, líder criminal del Cártel de Juárez, vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

Aldo Rendón revela tensión con OV7: “Mariana, no la soporto, insoportable”

Aaron Mercury anuncia su regreso a redes sociales en medio del duelo por Oliver Tree

Esto cuesta el boleto más barato para Maná en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Enfermera que maltrató a la abuela de Laura Zapata fue condenada a 4 años de prisión

DEPORTES

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

MLS tienta a Santiago Giménez con salario récord: este es el equipo que buscaría ficharlo tras el Mundial 2026

Esta es la película a la que hizo referencia Luis Romo en su festejo de gol contra Corea

“Un trocito de mi corazón siempre estará en México”: Sergio Ramos celebra que el estadio de Monterrey sea parte del Mundial

Mundial 2026: Centro de bronceado genera debate al usar modelos como supuestas jugadoras de futbol