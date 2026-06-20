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Tri aprovecha liderato de grupo y recibe horas de descanso antes de enfrentar a República Checa

El conjunto mexicano descansará fuera del CAR previo a su duelo contra el conjunto europeo

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El Tri descansará junto a su familiares previo a su último duelo del grupo. REUTERS/Pawel Kopczynski
El Tri descansará junto a su familiares previo a su último duelo del grupo. REUTERS/Pawel Kopczynski

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Javier Aguirre, sorprendió al plantel con unas horas de descanso luego de asegurar el liderato del Grupo A en el Mundial 2026.

Tras el entrenamiento matutino, el equipo recibió la tarde libre, reflejando el ambiente de confianza que prevalece tras haber conseguido el pase a la siguiente ronda.

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La decisión de Aguirre se dio después de la victoria ante Corea del Sur, resultado que garantizó la clasificación anticipada del Tri.

Con la presión reducida y el objetivo inmediato cumplido, los jugadores tuvieron la oportunidad de salir de la rutina de concentración y pasar tiempo con sus familiares o atender asuntos personales.

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México disfruta el liderato del Grupo A

La clasificación del equipo mexicano como líder del Grupo A permitió que el cuerpo técnico otorgara un respiro en medio del exigente calendario mundialista. El descanso fue concebido para que los futbolistas se desconectaran de la rutina y recuperaran energías de cara a los retos que se avecinan.

Tras vencer a Corea del Sur y asegurar su lugar en la siguiente fase, el ambiente dentro de la concentración experimentó una mayor tranquilidad.

Esta pausa sirvió para que los jugadores pudieran convivir con sus allegados, algo poco común durante las largas jornadas de concentración en un torneo de esta magnitud.

La medida también buscó reducir la carga mental que implica competir en la justa mundialista, favoreciendo la recuperación tanto física como emocional antes de reanudar los entrenamientos y la preparación para el próximo compromiso.

El Tri aseguró el liderato tras vencer 1-o a Corea del Sur. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
El Tri aseguró el liderato tras vencer 1-o a Corea del Sur. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Javier Aguirre ya piensa en República Checa y posibles cambios

Con el grupo clasificado y el liderato asegurado, el cuerpo técnico comenzó a planificar el siguiente duelo frente a República Checa.

Existe la posibilidad de que Aguirre implemente algunas modificaciones en la alineación para administrar las cargas de trabajo y dar minutos a más integrantes del plantel durante la fase de grupos.

Entre dichos cambios, se habla de que Guillermo Ochoa vería acción por primera vez en el Mundial 2026, relevando a Raúl Rangel en el arco y ya con el liderato del grupo asegurado.

Cabe recordar que Ochoa está enfrentando el último torneo de su carrera futbolística, el guardameta aseguró en una entrevista que posterior al Mundial se retirará de las canchas.

Ochoa podría debutar en el duelo vs República Checa. REUTERS/Amanda Perobelli
Ochoa podría debutar en el duelo vs República Checa. REUTERS/Amanda Perobelli

Otro jugador que no ha debutado aún con el Tri en la justa mundialista es Guillermo Martínez, el delantero de los Pumas también podría ver acción este encuentro.

Este enfoque permitiría mantener el ritmo competitivo de todos los jugadores y prevenir lesiones, sin descuidar la preparación táctica necesaria para enfrentar a un rival que también busca avanzar en el torneo.

Tras la tarde libre, los integrantes del Tri deberán reincorporarse al campamento base y reanudar los entrenamientos. El objetivo es sostener el rendimiento mostrado hasta ahora y llegar en óptimas condiciones al siguiente encuentro.

La pausa otorgada por Aguirre no altera el enfoque del grupo, que se mantiene comprometido en buscar avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cada jornada representa un nuevo desafío y la gestión del descanso es vista como una herramienta para preservar la motivación y el buen estado físico del equipo.

El descanso concedido fue calculado para que México enfrente la siguiente etapa del torneo con energías renovadas y el ánimo fortalecido, en busca de continuar con paso firme en la competencia.

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