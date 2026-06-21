Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

La pareja de Enzo Fernández dio su perspectiva del certamen

Desde Antonela Roccuzzo a Valentina Cervantes, pasando por Muri López Benítez, las novias o esposas de los jugadores de la Scaloneta viven al máximo cada partido de Argentina en el Mundial. En ese sentido, en las últimas horas, la pareja de Enzo Fernández contó cómo es su caso particular y cómo lo viven sus hijos, Benjamín y Olivia.

Horas después de su arribo a Estados Unidos, Valentina Cervantes fue de las primeras en publicar las imágenes de su día a día en Kansas con sus pequeños. En sus posteos, la influencer los mostró en la calle con las camisetas negras de la selección número 24 y el apellido E. Fernández en la espalda. También publicó una selfie junto al mediocampista: los dos mejilla con mejilla, él con la camiseta celeste y blanca de la albiceleste y los tatuajes del cuello a la vista, ella con el pelo suelto y una sonrisa tranquila. “Amor mío”, escribió Valentina para acompañar la imagen.

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Así las cosas, este sábado, Cervantes se atrevió a charlar con Marley en Por el Mundo (Telefe) y contar cómo vive esta situación. “¿Qué se siente como mujer de Enzo, verlo ahí en la cancha?”, comenzó preguntándole el conductor, a lo que ella respondió: “No, una locura, una locura. El orgullo es cada partido y todo es increíble. Sí”.

Luego, Marley reflexionó: “Pero debe ser también, ¿no? Porque todos tenemos cag... en el momento que empieza el partido. Pero cuando sos familia debe ser aún más fuerte, ¿no?”. Dándole la razón al comunicador, la pareja de Fernández afirmó: “Es que es más fuerte, me parece. Porque uno va, pero cuando está ahí la persona que es tu familia, que también en cierto lado es lo que nos representa a todos los argentinos, es más fuerte. Es como un plus”.

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Valentina Cervantes cuenta el “plus” de alentar a Enzo Fernández desde la tribuna (Instagram)

Después, el padre de Mirko le preguntó específicamente cómo lo vivía Olivia, a lo que Valu subrayó: “No, a ella le re gusta. Benja está un poco asustado, pero a ella le re gusta. Le agarró un poco de miedo al principio, después se le fue yendo, pero al principio la agarró un poco, estaba así medio asustado”.

Por el otro lado, el conductor destacó que Benjamín entendía todo lo que conllevaba un partido de fútbol y el hecho de que su padre sea uno de los mejores jugadores. “Entiende ya que es Enzo que juega, todos los clubes que hay, te nombra los clubes que juega Enzo. Canta canciones del Chelsea”, reveló Valentina.

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Así las cosas, Marley contó cómo fue en su caso: “Si yo a Mirko lo llevé, estaba apasionado. Pero a ella (Milenka) todavía no la llevé, porque no sé, viste, la reacción. Muy chiquita todavía”. Fue así como Valentina recordó cómo fue en su caso: “Yo a Benja, cuando era más chiquito, no lo llevaba tampoco. Y también nosotros ya grandes tenemos calor, todo, la temperatura, que caminar, imaginate los nenes más chiquitos. Al mismo tiempo querés que vayan, pero después decís: “Ay, no”. Y la verdad que yo los dejaba solamente los... A Benja, por ejemplo, en la Copa América lo llevé solo a la final”.

Valentina Cervantes revela cómo viven sus hijos los partidos de Enzo Fernández con Argentina

Entre risas, Marley comentó el momento en el que llevaría a sus hijos al estadio: “Si llegamos a la final la llevo”. De igual manera, Valu destacó: “Ahí está. Si llegamos a la final vamos todos con bebés y todo”.

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Más allá de esta situación, Enzo Fernández viven un momento de suspenso ya que el Real Madrid habría alcanzado un principio de acuerdo contractual para que el mediocampista argentino se sume al club español hasta 2032, según publicó el periodista Nicolò Schira, especialista en las ventanas de transferencias.

El club blanco, dirigido actualmente por José Mourinho, ahora alista una propuesta formal para presentar a Chelsea Football Club con el objetivo de concretar el traspaso del jugador, quien ya habría manifestó su intención de dejar la institución inglesa y sumarse al plantel madridista.

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