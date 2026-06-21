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Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, e Iván Archivaldo, hijo del capo, tienen una fuerte disputa en la actualidad

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Una mujer de perfil izquierdo, un hombre de frente con bigote y un hombre de perfil derecho aparecen en una composición oscura.
El Chapo Guzmán se encuentra detenido en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la captura y extradición a Estados Unidos (EEUU) de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien fue uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa, sus hijos quedaron a cargo de una parte del “negocio” de su padre.

Iván Archivaldo Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, se encuentra en la actualidad prófugo, y Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 10 millones por su captura o por información que lleve a su detención.

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Ese hombre, quien se calcula que en la actualidad cuenta con 42 años de edad, mantiene una disputa con la esposa de su padre, Emma Coronel.

Así lo aseguró el periodista especialista en narcotráfico y seguridad, José Luis Montenegro en su podcast Narco Mundo.

Ahí, Montenegro señaló que El Chapo Guzmán tenía una propiedad muy grande ubicada en Sinaloa, que presuntamente le dejó a sus hijas pequeñas, María Joaquina y Emaly Guadalupe, producto de su relación con Coronel.

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Iván Archivaldo Guzmán Salazar portada
Iván Archivaldo lidera a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Se trata del Rancho Ayuné, mismo que se encuentra en la carretera a Los Naranjos, en Culiacán. En días recientes, asegura el periodista, este rancho ha sido el centro de una disputa patrimonial entre la esposa del capo y sus hijos.

La versión que circula y que menciona el periodista, es que Emma Coronel administraba la propiedad, pues el propio Chapo Guzmán dijo que era para sus hijas pequeñas. Sin embargo, hace unas semanas, Iván Archivaldo presionó a Emma Coronel para que entregara esta propiedad, pues, en primer lugar, es muy difícil que Coronel venga a México, además que el Rancho de Ayuné lo quiere Iván para que sus propios hijos lo administren en un futuro.

“El quiere que asuman el control una vez que cumplan la mayoría de edad, esta pelea entre Iván Archivaldo y Emma Coronel se enfrasca precisamente en que la figura del papá ya no está y que Iván Archivaldo quiere tener algún tipo de incentivo económico para sus hijos, si es que llega a faltarles, algún tipo de ingreso, o si ellos no pueden sostenerse, que tengan esta propiedad que funge como salón de eventos, aunque en redes sociales también se hace pasar por una productora de frijol, garbanzo y fresa”, señala.

Cómo es el Rancho Ayuné

De acuerdo con lo descrito por el periodista, el Rancho Ayuné es una propiedad muy grande, que tiene una alberca, una zona de palapas, estacionamiento para diversos autos, un estanque artificial, una zona de caballerizas, y es ocupado como un salón de eventos en Culiacán.

Como menciona el periodista, si en redes se busca el Rancho Ayuné, tanto en Facebook como en Instagram, aparece un perfil que se muestra como una productora de frijol, garbanzo y fresa.

En Facebook el Rancho Ayuné se muestra como una productora de frijol, garbanzo y fresa. (Facebook)
En Facebook el Rancho Ayuné se muestra como una productora de frijol, garbanzo y fresa. (Facebook)

Antecedentes de una mala relación entre los hijos de El Chapo y Coronel

Antes de este rumor, ya habían indicios de que la relación entre los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos o Los Menores, y la esposa de su padre, o sea, su madrastra, no era del todo buena.

Esto, al parecer, por la actitud desmedida y de diva de Emma Coronel, algo que causó preocupación a los hijos de El Chapo. Sin embargo, la ruptura llegó a la cúspide cuando Emma aceptó participar en la segunda temporada del reality show: Cartel Crew, de la cadena televisiva VH1,que contaba la historia de familias de narcotraficantes y revela detalles íntimos.

Los Chapitos habrían tomado esto como una amenaza directa, pues Coronel sería blanco para las autoridades, la prensa y los rivales del cártel.

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