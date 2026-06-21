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Fans de Pumas estallan contra Efraín Juárez tras debutar con su nuevo equipo

El estratega dirigió su primer partido con el Győri ETO, reavivando el enojo en Ciudad Universitaria, donde se reclaman las formas de su adiós

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El debut de Efraín en Hungría generó una ola de reclamos por irse tras perder la final del Clausura 2026 y no dedicar un mensaje a los auriazules. REUTERS/Eloisa Sanchez
El debut de Efraín en Hungría generó una ola de reclamos por irse tras perder la final del Clausura 2026 y no dedicar un mensaje a los auriazules. REUTERS/Eloisa Sanchez

La salida de Efraín Juárez de Pumas sigue siendo un tema que genera tensión entre la afición universitaria. Su debut como entrenador del Győri ETO FC de Hungría ha reavivado las críticas en México, donde muchos seguidores lo acusan de haber abandonado al club cuando más lo necesitaba.

Aunque en Europa se le ve tranquilo y enfocado en su nuevo reto, en Ciudad Universitaria la narrativa dominante es la de una traición y falta de gratitud.

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Seguidores reprocharon que Juárez no dirigió un mensaje de despedida hacia la afición auriazul. REUTERS/Henry Romero
Seguidores reprocharon que Juárez no dirigió un mensaje de despedida hacia la afición auriazul. REUTERS/Henry Romero

Los comentarios reflejan una molestia profunda: se le reprocha no haber dedicado palabras de despedida a la afición y se le compara con otros técnicos que sí dieron la cara al marcharse.

Para muchos, Juárez priorizó su carrera internacional sobre el proyecto auriazul, dejando una herida abierta en la relación con los seguidores.

Duras críticas de la afición hacia Efraín

El malestar de los seguidores se ha manifestado con fuerza en redes sociales, donde abundan mensajes que cuestionan las formas de su salida.:

  • Lo señalan de “huir” tras perder la final del Clausura 2026: “Salió huyendo de México, abandonando a esos Pumas que tanto dijo amar y defender”.
  • Falta de despedida: “Podrá haber acabado muy mal con la directiva, pero eso no lo excusa de no dedicarle ni una sola palabra a la afición.”
  • Lo comparan con técnicos que, pese a las formas, sí se despidieron públicamente: “Se fue y dejó todo botado, igualito a Michel y Mohamed, aquellos al menos dieron la cara”.
Aficionados de Pumas acusaron a Efraín de abandonar al club en un momento crítico por haber perdido la final del Clausura 2026. (Facebook/ETO FC)
Aficionados de Pumas acusaron a Efraín de abandonar al club en un momento crítico por haber perdido la final del Clausura 2026. (Facebook/ETO FC)

En este sentido, la molestia no se centra en lo deportivo, sino en las formas y en la percepción de que Juárez traicionó la identidad universitaria.

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El contraste con su debut europeo

Mientras en México se le critica, en Hungría Juárez ya dirigió su primer partido con el Győri ETO, mostrando serenidad y confianza en el banquillo.

  • Primer partido: se le vio tranquilo, dando indicaciones claras y utilizando su pizarrón táctico.
  • Champions League: su nuevo club disputará la ronda previa contra el Víkingur Reykjavík.
  • Proyección internacional: busca consolidarse como uno de los pocos técnicos mexicanos en Europa.

El debut de Efraín Juárez como entrenador del Győri ETO FC desató críticas en Ciudad Universitaria. (Facebook/ETO FC)

Juárez enfrenta un contraste marcado: críticas en México y expectativas positivas en Europa, donde ahora se le abre una oportunidad histórica.

El futuro inmediato de Pumas

La salida de Juárez obligó a la directiva a moverse rápido y ya se habla de la llegada de Esteban Solari como nuevo entrenador para el Apertura 2026.

  • Regreso simbólico: exjugador auriazul con pasado goleador, identificado con el club.
  • Experiencia reciente: llevó a Pachuca a semifinales en el Clausura 2026.
  • Proyecto renovado: buscaría mantener protagonismo y reforzar la cantera universitaria.
La directiva de Pumas etaría perfilando a Esteban Solari para el Apertura 2026, tras su paso con Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva de Pumas etaría perfilando a Esteban Solari para el Apertura 2026, tras su paso con Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, mientras Efraín inicia su aventura europea, Pumas apostaría por Solari para reconstruir su proyecto y recuperar la confianza de la afición, en un entorno marcado las altas expectativas.

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