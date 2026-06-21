México

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

La nueva propuesta para salas sigue a una niña transportada a Tollan tras pintar un mural secreto, en una producción presentada antes en el Festival de Cine en Guadalajara

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La cinta, producida por Fotosíntesis Media en coproducción entre México y Brasil, ya tuvo su bautizo ante la industria en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 41 (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La cinta, producida por Fotosíntesis Media en coproducción entre México y Brasil, ya tuvo su bautizo ante la industria en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 41 (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para apoyar la animación nacional: Mi Amigo el Sol, el largometraje animado mexicano, llegará próximamente a las salas de Cinemex para publicos de todas las edades, según anunció la cadena en días recientes a través de sus redes sociales.

La cinta, producida por Fotosíntesis Media en coproducción entre México y Brasil, ya tuvo su bautizo ante la industria en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) en su edición 41, celebrada del 17 al 25 de abril de 2026 y tuvo una muy buena recepción.

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Una historia entre el mundo real y la mitología mexica

Póster de la película 'Mi Amigo el Sol' con varios personajes animados de aspecto mitológico, una niña pintando y el lema en la parte inferior
El póster oficial de la película animada 'Mi Amigo el Sol' distribuida por Cinemex muestra personajes con rasgos mitológicos, una niña pintando y el lema 'Cuando pintas tus sueños, los dioses despiertan'. (Captura/FB Cinemex)

La trama sigue a Diego y su hija Xóchitl, quienes sobreviven en la Ciudad de México vendiendo pinturas inspiradas en la mitología mexicana.

El conflicto arranca cuando Xóchitl pinta en secreto un mural que invoca a Quetzal —una serpiente emplumada basada en Quetzalcóatl— y es transportada a Tollan, el reino sagrado, donde es señalada como el Sexto Sol.

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Diego deberá entonces enfrentarse a los mitos que durante años usó como simple mercancía para atraer turistas, mientras el dios Tezcatlipoca amenaza con manipular el destino de la niña para obtener poder absoluto.

Animación 2D, formato 4K y Ximena Sariñana en la banda sonora

La película fue dirigida por Alejandra Pérez González, cineasta tabasqueña egresada de Ringling College y cofundadora de MUMA (Mujeres en el Mundo de la Animación).

Con una duración aproximada de 80 minutos, la producción está animada en 2D y filmada en formato 4K. El guion es obra de Miguel Ángel Uriegas y Jonathán Barceló, y la banda sonora incluye una canción original interpretada por Ximena Sariñana.

El elenco de voces incluye a Moisés Iván Mora, Ana Tena, Silverio Palacios, Humberto Solórzano y la colaboración especial de Erasmo Catarino.

El hito detrás de la directora

“Gracias a todos los que han aportado de pequeña o gran manera a nuestra película Mi Amigo el Sol. Su estreno oficial será en FICG , lo cual nos llena de orgullo y mucha emoción. Gracias equipo de Fotosíntesis Media por el aguante. Nos quedo muy bonita oigan. Lo que sea de cada quien. Ahora si la fiestaaaaa!!!!”, declaró la directora durante el estreno.

La producción es señalada como el primer largometraje animado en México liderado por una mujer, un dato que el productor Miguel Ángel Uriegas —ganador del Ariel— vincula a la filosofía de “entretenimiento con causa” de Fotosíntesis Media.

Su paso por el FICG 41 y el resultado en competencia

Mi Amigo el Sol compitió en la categoría Largometraje Internacional de Animación del FICG 41 junto a Coração das Trevas (Brasil-Francia), El tesoro de Barracuda (España), The Square y Your Letter (ambas de Corea del Sur).

El Mayahuel a Mejor Largometraje de Animación —dotado con 300 mil pesos— fue para Coração das Trevas, de Rogério Nunes, según el palmarés oficial del festival publicado el 26 de abril.

La participación en el FICG marcó el primer contacto de la cinta con el público y la industria, previo a su distribución comercial. La película estará disponible tanto en español como en inglés.

Una coproducción entre México y Brasil

Mi Amigo el Sol será estrenada en el FICG. Foto: (Fotosíntesis Media en IG)
Mi Amigo el Sol será estrenada en el FICG. Foto: (Fotosíntesis Media en IG)

Fotosíntesis Media, el estudio detrás del proyecto, sumó como socio brasileño a Tortuga Studios para sacar adelante una producción que llevó varios años de desarrollo.

El productor Uriegas describió la película como el reflejo de una filosofía de trabajo orientada a la animación como herramienta de transformación social.

Al competir con producciones de Francia, Corea del Sur y España en el FICG, la cinta posicionó a Fotosíntesis Media —con más de una década de trayectoria— como uno de los estudios de referencia del cine animado en México.

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