Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

A partir del 26 de junio, el público podrá ver en pantalla grande al actor mexicano dar vida al explorador portugués Fernando de Magallanes.(Crédito: Andregraund Films)

Gael García Bernal llega a la Cineteca Nacional con Magallanes, la épica histórica del director filipino Lav Díaz que recorrió los festivales más prestigiosos del mundo antes de tocar suelo mexicano.

A partir del 26 de junio, el público podrá ver en pantalla grande al actor mexicano dar vida al explorador portugués Fernando de Magallanes.

PUBLICIDAD

La cinta narra las campañas coloniales de Magallanes en el Sudeste Asiático durante el siglo XVI, desde la conquista de Malaca en 1511 hasta su muerte en batalla. Con 164 minutos de duración y diálogos en español, portugués, cebuano y francés, la película construye un retrato íntimo y políticamente cargado de uno de los exploradores más célebres de la historia.

#ProximoEstreno 🎬 | MAGALLANES (2025)



A partir del 26 de junio, llega a las pantallas de Cineteca Nacional la nueva película de Lav Díaz, protagonizada por Gael García Bernal. Una de las propuestas más esperadas del cine contemporáne..



🍿 Consulta próximamente la cartelera en… pic.twitter.com/YTPxQUcsCP — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) June 20, 2026

Gael aprendió portugués para el papel

García Bernal se enteró del proyecto a través del productor Joaquim Sapinho. Tras reunirse con él y con el productor Albert Serra en Berlín, viajó a Lisboa para encontrarse con Díaz y confirmar su participación. May 19, 2025. REUTERS/Manon Cruz

García Bernal se enteró del proyecto a través del productor Joaquim Sapinho. Tras reunirse con él y con el productor Albert Serra en Berlín, viajó a Lisboa para encontrarse con Díaz y confirmar su participación.

PUBLICIDAD

Como Magallanes era portugués, el actor mexicano tuvo que aprender el idioma desde cero para el rol. No fue el único del reparto en asumir ese reto: Hazel Orencio, quien interpreta a Juana, aprendió cebuano —lengua nativa de las Filipinas— con la ayuda de un hablante nativo del equipo.

Un dato que no pasará desapercibido para los fanáticos: Dario Yazbek Bernal, hijo de Gael, también aparece en el reparto como Duarte Barbosa.

Una historia que reescribe el mito de Lapulapu

En la película, es el esclavo cebuano Enrique —comprado por Magallanes en Malaca— quien revela en voz en off que fue Humabon quien orquestó el ataque que mató al explorador, y que él mismo participó en la masacre para recuperar su libertad. Díaz reconoció que esta lectura podría ser tachada de “revisionista”. (Getty)

Uno de los elementos que más ha generado debate es la interpretación de Díaz sobre Lapulapu, el datu de Mactán reconocido oficialmente en Filipinas como el primer héroe nacional. Tras siete años de investigación en fuentes primarias, el director concluyó que Lapulapu pudo haber sido un personaje ficticio, creado por el rajá Humabon para desalentar las conversiones al cristianismo.

PUBLICIDAD

En la película, es el esclavo cebuano Enrique —comprado por Magallanes en Malaca— quien revela en voz en off que fue Humabon quien orquestó el ataque que mató al explorador, y que él mismo participó en la masacre para recuperar su libertad. Díaz reconoció que esta lectura podría ser tachada de “revisionista”.

Un rodaje accidentado entre tres países

La producción luego se trasladó al sur de Portugal y a Cádiz, España, donde utilizaron una réplica del barco Victoria —la nave de Magallanes— que se conserva como museo en esa ciudad. (Cineteca Nacional/Archivo)

El equipo filmó en los municipios de Sampaloc y Mauban, en la provincia de Quezon, Filipinas, en noviembre de 2024. La producción luego se trasladó al sur de Portugal y a Cádiz, España, donde utilizaron una réplica del barco Victoria —la nave de Magallanes— que se conserva como museo en esa ciudad.

PUBLICIDAD

Durante el rodaje, Lav Díaz contrajo tuberculosis. La producción concluyó a principios de 2025 y el material resultó tan abundante que fue dividido en dos largometrajes: Magallanes y Beatriz, la esposa, un segundo filme de nueve horas centrado en la mujer del explorador, que aún está en posproducción.

De Cannes al Óscar, con escala en México

Gael Garcia Bernal attends the closing ceremony of the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 23, 2026. REUTERS/Marko Djurica

Magallanes tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes 2025, en la sección Cannes Première. Desde entonces acumuló reconocimientos: ganó el Golden Spike en el Festival Internacional de Valladolid, obtuvo el 89% de aprobación en Rotten Tomatoes con 53 reseñas, y fue seleccionada como la candidatura de Filipinas al Óscar a Mejor Película Internacional en la edición 98 de los premios.

PUBLICIDAD

La cinta también pasó por el Festival Internacional de Cine de Toronto y tuvo su estreno en Estados Unidos el 9 de enero de 2026. En junio de 2026, Criterion Collection la lanzará en Blu-ray y DVD dentro de su selección Criterion Premieres.

La cartelera completa de Cineteca Nacional puede consultarse en cinetecanacional.net.

Gael, también detrás de cámara con Hombre al agua

Magallanes no es el único proyecto que ocupa a García Bernal en este momento. El actor mexicano también dirige y protagoniza Hombre al agua —“man overboard”, aunque el título en inglés aún no está confirmado—, su tercer largometraje como realizador tras Déficit (2007) y Chicuarotes (2019).

PUBLICIDAD

El filme, coescrito con el dramaturgo argentino Mariano Pensotti, es descrito por sus productores como “un drama introspectivo con elementos de humor y secuencias oníricas, que explora la manipulación y la falsedad de las máscaras sociales”. The Pool Films, con sede en París, tomó los derechos de venta internacionales en febrero de 2026 y posiciona la cinta como candidata fuerte para la temporada de festivales de ese año.

El reparto reúne a figuras de peso del cine latinoamericano: Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Manuel García Rulfo y Jorge Salinas, quien ya había compartido créditos con García Bernal en Amores perros.

PUBLICIDAD

La producción está respaldada por La Corriente del Golfo, la compañía que García Bernal fundó junto a Diego Luna tras separarse de Canana, la productora que ambos habían cofundado 14 años antes con el productor Pablo Cruz.