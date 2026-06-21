Fernando Gago, exDT de Chivas, es hospitalizado en Chile tras sufrir infarto; esto se sabe de su salud

Fernando Gago habla con la prensa en rueda de medios. (Foto)

Fernando Rubén Gago, viejo conocido en el Futbol Mexicano por dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 10 de octubre de 2024, en los últimos días tuvo que ser hospitalizado luego de presentar un infarto agudo al miocardio.

La Universidad de Chile, club que dirige Fernando Gago en Sudamérica, en sus medios dígitales compartió el parte médico de su actual entrenador, informando que, al momento de su ingreso, se procedió a realizar una intervención destinada a tratar una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial.

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“Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio. Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón", explica el dictamen médico.

Después de practicar una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal, la clínica donde se atendió a Fernando Gago afirma que “el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

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El incidente ocurrió en días previos al partido entre la U de Chile y Santiago Wanderers correspondiente a la Copa Chile. Al ser intervenido por los especialistas, Fernando Gago no estará presente en el banquillo ya que se encuentra internado en la clínica donde fue sometido a una angioplastía con implante de stent para tratar una obstrucción arterial.

Aunque el técnico argentino se encuentra en buen estado de ánimo y ya comenzó su rehabilitación cardíaca, estará lejos de las canchas por las próximas semanas mientras avanza su recuperación. Su presencia en los próximos compromisos, incluido el juego inmediato del romántico viajero, está descartado y el equipo andino será dirigido temporalmente por Fabricio Coloccini.

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Fernando Gago y su abandono a las Chivas del Guadalajara

Fernando Gago dando instrucciones a sus exjugadores de Chivas. EFE/ Francisco Guasco

Fernando Gago asumió la dirección técnica de las Chivas Rayadas del Guadalajara y, tras un período breve al frente del equipo tapatío, decidió abandonar su cargo y el caso se volvió muy polémico en México. La salida de Gago se produjo en medio de una serie de resultados adversos y rumores que generaron inconformidad dentro del club y la afición.

Mientras continuaba como DT del Guadalajara, surgió que Fernando Gago tendría un acuerdo para tomar las riendas del Boca Juniors argentino. Aunque el estratega negó esa teoría, su salida se decreto tras perder el Clásico Tapatío contra los Rojinegros del Atlas FC: no tardó mucho para encontrar equipo en su país natal.

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El anuncio de su incorporación a Boca Juniors marcó el regreso del exfutbolista a la institución Xeneize, esta vez en calidad de director técnico. Por su parte, Chivas confirmó la desvinculación con Fernando Gago, subrayando que la decisión responde a la oportunidad ofrecida por el club de Buenos Aires, quien abrió la vacante tras la salida del entrenador.

En su etapa en Chivas, Gago implementó un modelo de juego basado en la posesión y salida ordenada desde el fondo, logrando la clasificación del equipo a instancias finales de la Liga Mx no obstante, el rendimiento del equipo no alcanzó las expectativas planteadas por la directiva, lo que derivó en presiones internas y externas.

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Poco después de concluir el proyecto de Fernando Gago en Chivas, el plantel quedó temporalmente bajo las órdenes del cuerpo técnico auxiliar, mientras la dirigencia evaluó perfiles para la sucesión. En los días posteriores a la renuncia, se registraron reuniones entre miembros de la directiva y representantes de jugadores para analizar la situación interna y definir la estrategia inmediata de cara a los futuros compromisos oficiales.

A su vez, la dirigencia de Boca Juniors comunicó que la llegada de Fernando Rubén Gago se enmarca en una estrategia de renovación y fortalecimiento de la plantilla profesional, confiando en su experiencia como exjugador del club y en los resultados obtenidos en el futbol mexicano, donde logró alcanzar la fase de semifinales con el Rebaño Sagrado.

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Volvió a México para dirigir a otro equipo

Fernando Gago volvió a méxico para dirigir a los Rayos del Necaxa. Imagen cuenta @ClubNecaxa

Fernando Gago regresó a México para tomar el timón de los Rayos del Necaxa después de su paso por Boca Juniors. Tras dejar a Chivas, en octubre del 2024, asumió la conducción técnica del conjunto de Aguascalientes durante el año 2025. Su etapa al frente de los Hidrocálidos estuvo marcada por la imposibilidad de clasificar al equipo a la Liguilla, lo que derivó en su despido antes de finalizar la temporada.

El regreso de Gago a la Liga MX con Necaxa no cumplió con las expectativas deportivas planteadas por la directiva, lo que motivó una nueva salida del técnico argentino del balompié mexicano. Posteriormente, Gago asumió el cargo de entrenador en la Universidad de Chile, donde actualmente se desempeña como director técnico, aunque, en este instante, se encuentra hospitalizado en Santiago de Chile por problemas cardiovasculares recientes.

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Durante sus ciclos en Chivas y Necaxa, la afición de ambos clubes manifestó inconformidad por los resultados y, en el caso del club tapatío, por su salida abrupta para tomar el mando de Club Atlético Boca Juniors en Argentina.