La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

La conductora, comediante e influencer regiomontana relató que el avión inició un descenso pronunciado y, de manera repentina, volvió a elevarse. (Fabiola Martinez/Instagram)

Fabiola Martínez vivió momentos de angustia durante su vuelo de regreso a Monterrey tras presentarse con Bandoleras en Oaxaca: el avión no pudo aterrizar por condiciones climáticas adversas y fue desviado a San Luis Potosí, con un retraso de más de cuatro horas.

La conductora, comediante e influencer regiomontana relató que el avión inició un descenso pronunciado y, de manera repentina, volvió a elevarse. “Fue algo que realmente me asustó. Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse. Hubo momentos de mucha incertidumbre y varios pasajeros estaban muy nerviosos; incluso una señora no dejaba de llorar”, describió.

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La aeronave fue desviada al aeropuerto de San Luis Potosí, donde los pasajeros permanecieron dentro del avión aproximadamente una hora y media mientras se esperaba una mejora en las condiciones meteorológicas sobre Monterrey.

Cuatro horas de retraso y llegada nocturna

La gira continúa posicionando a Bandoleras como una propuesta de entretenimiento en vivo con presencia creciente en el interior del país. (Fabiola Martinez/ Cortesía)

El vuelo tenía previsto aterrizar alrededor de las 4 de la tarde. Por el desvío y la espera en pista, la llegada se concretó cerca de las 8:30 de la noche, con más de cuatro horas de demora.

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A pesar de la tensión, Martínez reconoció el desempeño del personal de vuelo. “Agradezco la labor de los pilotos y de toda la tripulación, porque al final lo más importante es que todos llegamos bien”, afirmó. La artista subrayó que la aerolínea siguió en todo momento los protocolos de seguridad.

“Después del susto, ya estoy en casa y agradecida de que todo terminó bien. Son experiencias que te recuerdan lo importante que es valorar cada momento”, añadió.

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Bandoleras, el proyecto que la llevó a Oaxaca

El incidente ocurrió tras una presentación de Bandoleras, la cover band con la que Martínez recorre distintos estados de la República Mexicana. El proyecto fue recientemente objeto de una entrevista en Revista TV Notas, señal del crecimiento de la agrupación entre el público.

La gira continúa posicionando a Bandoleras como una propuesta de entretenimiento en vivo con presencia creciente en el interior del país.

Quién es Fabiola Martínez

Su carrera frente a las cámaras inició en Multimedios Televisión, en el programa Acábatelo, donde se desempeñó como “meserita”. Más tarde se integró a Telehit, donde ganó el apodo de “La Bomba Sexy” (Fabiola Martinez/ Cortesía)

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Fabiola Martínez nació el 4 de mayo de 1988. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y cursó también formación en programación.

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Su carrera frente a las cámaras inició en Multimedios Televisión, en el programa Acábatelo, donde se desempeñó como “meserita”. Más tarde se integró a Telehit, donde ganó el apodo de “La Bomba Sexy” y condujo programas como La Escuelita Telehit, Guerra de Chistes y Queremos Más en Televisa Monterrey. Desde junio de 2025 participa también en el podcast de comedia La bella y las bestias.

Una trayectoria marcada por la tragedia

La vida personal de Martínez estuvo atravesada por un hecho violento. El 8 de septiembre de 2019, su esposo, el abogado Armando Gómez, fue asesinado a balazos al descender de su vehículo en un centro comercial del municipio de Escobedo, Nuevo León. Recibió cinco impactos de bala.

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Con Gómez tuvo a sus dos hijas, Alison y Zaira, y habían contraído matrimonio en 2008. Tras el duelo, Martínez continuó su carrera en televisión y redes sociales, donde acumula más de 1.6 millones de seguidores en Instagram. Con el tiempo rehízo su vida sentimental junto al actor colombiano Tommy Vásquez, conocido por su participación en El Señor de los Cielos, La Ley Secreta y Pablo Escobar.

Influencer con más de un millón de seguidores

Martínez abrió sus redes sociales en 2011, el mismo año en que nació su segunda hija, y desde entonces construyó una presencia digital sostenida. Hoy acumula más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, donde publica bajo el usuario @bellafaby contenido sobre su vida cotidiana, proyectos profesionales y emprendimientos.

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Con el paso del tiempo sumó a su actividad en televisión una faceta como empresaria y modelo, consolidando un perfil multiplataforma que combina entretenimiento, comedia y conexión directa con su audiencia.

La polémica con Alex Montiel, “El Escorpión Dorado”

En junio de 2025, Martínez acaparó titulares al difundir audios, capturas de pantalla y fotografías que, según ella, documentaban una relación sentimental con Alex Montiel, creador de contenido conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”. En entrevista con el podcaster Adrián Marcelo, reveló que ambos se habían conocido durante un roast de Franco Escamilla en 2023 y que mantuvieron encuentros en Monterrey, Nueva York, Los Ángeles y Acapulco.

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En esa misma charla, Martínez afirmó que Montiel le expresó su deseo de tener un hijo con ella: “Él está operado y él me dijo: ‘me voy a desamarrar’ para tener un bebé”, relató. Ante la difusión de las imágenes, Montiel y su esposa, Dana Arizu, publicaron un video en el que explicaron que su relación era abierta y que no existía infidelidad. Ni Fabiola ni Alex confirmaron oficialmente haber sido pareja.