México

La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

La comediante compartió que su avión a Monterrey tuvo un descenso brusco, causando pánico entre los pasajeros, y aterrizó en San Luis Potosí tras más de cuatro horas de retraso. Incluso una pasajera lloró sin parar.

Guardar
Google icon
Una mujer sentada en un asiento de avión con un hoodie gris, leggings azules, zapatillas blancas, gafas de sol y un teléfono morado. Hay un bolso negro al lado
La conductora, comediante e influencer regiomontana relató que el avión inició un descenso pronunciado y, de manera repentina, volvió a elevarse. (Fabiola Martinez/Instagram)

Fabiola Martínez vivió momentos de angustia durante su vuelo de regreso a Monterrey tras presentarse con Bandoleras en Oaxaca: el avión no pudo aterrizar por condiciones climáticas adversas y fue desviado a San Luis Potosí, con un retraso de más de cuatro horas.

La conductora, comediante e influencer regiomontana relató que el avión inició un descenso pronunciado y, de manera repentina, volvió a elevarse. “Fue algo que realmente me asustó. Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse. Hubo momentos de mucha incertidumbre y varios pasajeros estaban muy nerviosos; incluso una señora no dejaba de llorar”, describió.

PUBLICIDAD

La aeronave fue desviada al aeropuerto de San Luis Potosí, donde los pasajeros permanecieron dentro del avión aproximadamente una hora y media mientras se esperaba una mejora en las condiciones meteorológicas sobre Monterrey.

Cuatro horas de retraso y llegada nocturna

Mujer con sombrero vaquero, atuendo plateado con flecos, y mallas de red cantando en un micrófono sobre un escenario iluminado por luces
La gira continúa posicionando a Bandoleras como una propuesta de entretenimiento en vivo con presencia creciente en el interior del país. (Fabiola Martinez/ Cortesía)

El vuelo tenía previsto aterrizar alrededor de las 4 de la tarde. Por el desvío y la espera en pista, la llegada se concretó cerca de las 8:30 de la noche, con más de cuatro horas de demora.

PUBLICIDAD

A pesar de la tensión, Martínez reconoció el desempeño del personal de vuelo. “Agradezco la labor de los pilotos y de toda la tripulación, porque al final lo más importante es que todos llegamos bien”, afirmó. La artista subrayó que la aerolínea siguió en todo momento los protocolos de seguridad.

“Después del susto, ya estoy en casa y agradecida de que todo terminó bien. Son experiencias que te recuerdan lo importante que es valorar cada momento”, añadió.

Bandoleras, el proyecto que la llevó a Oaxaca

El incidente ocurrió tras una presentación de Bandoleras, la cover band con la que Martínez recorre distintos estados de la República Mexicana. El proyecto fue recientemente objeto de una entrevista en Revista TV Notas, señal del crecimiento de la agrupación entre el público.

La gira continúa posicionando a Bandoleras como una propuesta de entretenimiento en vivo con presencia creciente en el interior del país.

Quién es Fabiola Martínez

Mujer cantando con micrófono, sombrero vaquero dorado y vestido negro con flecos sobre un escenario cubierto de confeti. Dos mujeres más cantan en el fondo
Su carrera frente a las cámaras inició en Multimedios Televisión, en el programa Acábatelo, donde se desempeñó como “meserita”. Más tarde se integró a Telehit, donde ganó el apodo de “La Bomba Sexy” (Fabiola Martinez/ Cortesía)

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Fabiola Martínez nació el 4 de mayo de 1988. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y cursó también formación en programación.

Su carrera frente a las cámaras inició en Multimedios Televisión, en el programa Acábatelo, donde se desempeñó como “meserita”. Más tarde se integró a Telehit, donde ganó el apodo de “La Bomba Sexy” y condujo programas como La Escuelita Telehit, Guerra de Chistes y Queremos Más en Televisa Monterrey. Desde junio de 2025 participa también en el podcast de comedia La bella y las bestias.

Una trayectoria marcada por la tragedia

La vida personal de Martínez estuvo atravesada por un hecho violento. El 8 de septiembre de 2019, su esposo, el abogado Armando Gómez, fue asesinado a balazos al descender de su vehículo en un centro comercial del municipio de Escobedo, Nuevo León. Recibió cinco impactos de bala.

Con Gómez tuvo a sus dos hijas, Alison y Zaira, y habían contraído matrimonio en 2008. Tras el duelo, Martínez continuó su carrera en televisión y redes sociales, donde acumula más de 1.6 millones de seguidores en Instagram. Con el tiempo rehízo su vida sentimental junto al actor colombiano Tommy Vásquez, conocido por su participación en El Señor de los Cielos, La Ley Secreta y Pablo Escobar.

Influencer con más de un millón de seguidores

Martínez abrió sus redes sociales en 2011, el mismo año en que nació su segunda hija, y desde entonces construyó una presencia digital sostenida. Hoy acumula más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, donde publica bajo el usuario @bellafaby contenido sobre su vida cotidiana, proyectos profesionales y emprendimientos.

Con el paso del tiempo sumó a su actividad en televisión una faceta como empresaria y modelo, consolidando un perfil multiplataforma que combina entretenimiento, comedia y conexión directa con su audiencia.

La polémica con Alex Montiel, “El Escorpión Dorado”

En junio de 2025, Martínez acaparó titulares al difundir audios, capturas de pantalla y fotografías que, según ella, documentaban una relación sentimental con Alex Montiel, creador de contenido conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”. En entrevista con el podcaster Adrián Marcelo, reveló que ambos se habían conocido durante un roast de Franco Escamilla en 2023 y que mantuvieron encuentros en Monterrey, Nueva York, Los Ángeles y Acapulco.

En esa misma charla, Martínez afirmó que Montiel le expresó su deseo de tener un hijo con ella: “Él está operado y él me dijo: ‘me voy a desamarrar’ para tener un bebé”, relató. Ante la difusión de las imágenes, Montiel y su esposa, Dana Arizu, publicaron un video en el que explicaron que su relación era abierta y que no existía infidelidad. Ni Fabiola ni Alex confirmaron oficialmente haber sido pareja.

Temas Relacionados

Fabiola MartínezMonterreyEscorpión DoradoInfluencersRegional Mexicanomusicacantantemexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Desplazamiento forzado en México: Urge atención institucional y políticas públicas

Este 20 de junio, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, urgen al Estado a una atención institucional real

Desplazamiento forzado en México: Urge atención institucional y políticas públicas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

Detienen afuera de una iglesia a sacerdote acusado de violación contra una menor de 16 años en Guerrero

Primero informes indican que la víctima habría sido abusada cuando iba a clases de catecismo

Detienen afuera de una iglesia a sacerdote acusado de violación contra una menor de 16 años en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

Secuestran a hermano de desaparecido, madre suplica su liberación y lo regresan, de su otro hijo aún no se sabe nada

En el día de su cumpleaños acribillaron a un agente de investigación en Tecate, Baja California

Marina decomisa 27 mil litros de hidrocarburo en Tecate y captura a dos presuntos narcotraficantes en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

Se estrena la tercera temporada de House of the Dragon en México: horarios y todo lo que debes saber del regreso de la serie

Aldo Rendón revela tensión con OV7: “Mariana, no la soporto, insoportable”

DEPORTES

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Fernando Gago, exDT de Chivas, es hospitalizado en Chile tras sufrir infarto; esto se sabe de su salud

Fans de Pumas estallan contra Efraín Juárez tras debutar con su nuevo equipo

Tri aprovecha liderato de grupo y recibe horas de descanso antes de enfrentar a República Checa

¿Quiénes son las gemelas Ara y Fer y por qué están siendo críticadas por asistir al Mundial 2026?