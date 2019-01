El presidente López Obrador, por su parte, confirmó la mañana de este lunes durante su conferencia de prensa matutina que "ya se recibió una demanda en contra de la Secretaría de la Defensa de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, claro que se va a responder, pero así están las cosas […] Me informaron hoy de la queja en la mañana, en la reunión de las 6 de la mañana, me informó el Secretario de la Defensa, no tengo más información, en el transcurso del día les damos a conocer la solicitud, la denuncia, la solicitud de información".