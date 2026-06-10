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“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

Jesús Omar Ibarra es señalado como presunto líder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH)

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El Chuta del Cártel de Sinaloa
"El Chuta" fue acusado en los Estados Unidos en marzo pasado por cargos de narcotráfico, armas de fuego y apoyo material al terrorismo. Foto: Redes sociales

Este miércoles se reportó el presunto hallazgo sin vida de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, identificado como líder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del hombre fue localizado con impactos de bala alrededor de las 03:00 de la mañana a un costado de las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa.

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El cuerpo fue ubicado por automovilistas que transitaban por la carretera estatal Los Mochis-Choix, por lo que fueron ellos los responsables de reportar su presencia a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se desplegaron para realizar el levantamiento del cuerpo.

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Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado para confirmar la identidad del hombre localizado, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por su parte, medios locales informaron que los responsables de identificarlo fueron los propios familiares de “El Chuta”.

Continúa proceso de identificación, dice vicefiscal de justicia de la zona norte de Sinaloa

| X / @OHarfuch
| X / @OHarfuch

Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal de justicia en la zona norte de Sinaloa, detalló en entrevista con Ríodoce que el proceso de identificación del cuerpo aún se encuentra realizándose, por lo que no podía confirmar si se trataba de Jesús Omar Ibarra Félix.

Además, detalló que el cuerpo presentaba impactos de bala, por lo que se debía esperar a que se agoten las indagatorias relacionadas con su muerte.

Al ser cuestionado por reporteros sobre si la Fiscalía del Estado tenía alguna investigación contra “El Chuta”, el funcionario dijo que no contaban con datos sobre los señalamientos realizados en su contra por parte de las autoridades de Estados Unidos, esto luego de que fue acusado en marzo pasado de cargos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y apoyo material al terrorismo.

“Bueno, en lo que refiere a la Fiscalía Estatal, nosotros no tenemos identificada la información en el sentido que usted precisa. Hasta este momento no tengo identificada la información que se refiere en ese sentido”, dijo.

¿Quién era “El Chuta”?, el capo que traicionó a Los Chapitos con “El Chapo” Isidro

Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, pasó de ser retratado en corridos como hombre de confianza de Los Chapitos a ser acusado en Estados Unidos de traicionarlos y pactar con su rival, El Chapo Isidro. (Infobae)
Jesús Omar Ibarra Félix, alias El Chuta, pasó de ser retratado en corridos como hombre de confianza de Los Chapitos a ser acusado en Estados Unidos de traicionarlos y pactar con su rival, El Chapo Isidro. (Infobae)

“El Chuta” fue acusado por un jurado federal en Chicago de cargos de narcotráfico, terrorismo y armas de fuego al ser identificado como presunto jefe de una célula ligada a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Ibarra Félix lideraba el grupo armado Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) y se encargaba de brindar seguridad a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quienes asumieron el control del cártel tras la detención de su padre.

Los señalamientos afirman que entre 2016 y 2026, Ibarra Félix suministró ametralladoras a los Chapitos y conspiró para importar metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos desde México.

Para llevarlo a cabo, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, colaboró con Ibarra Félix en el despliegue de guardias armados para la protección de las operaciones del cártel.

Las autoridades estadounidenses también lo ubican como el jefe de plaza encargado de las operaciones de narcotráfico cerca de Ahome, en Sinaloa, desde 2016 hasta 2025.

Los Chapitos
Los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron señalados por el Departamento de Justicia como los responsables de envenenar a EEUU con fentanilo (Infobae México / Especial)

Antes de la imputación, la figura de “El Chuta” circuló en la música regional mexicana como un operador cercano a Los Chapitos, en especial a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Varios grupos y cantantes le dedicaron temas que lo presentaban como hombre de confianza dentro de esa facción.

En 2024, Los Cedreños lanzaron “El Chuta”, un corrido que relata el inicio de una guerra. La letra dice: “Le dicen el Chuta y es gente de Iván”, y agrega: “A toda mi gente le tengo encargado, ningún inocente va a pagar el pato, aquí el que se muere es porque anda enredado”.

En 2022, Los Novillos de la Sierra publicaron “Soy el Chuta”, donde lo retratan como operador armado en Charay y El Fuerte. El tema afirma: “Saben que estamos al tiro con Iván y sus hermanos”, entre otros.

La ruptura ocurrió en la guerra interna del Cártel de Sinaloa

La imagen de lealtad a Los Chapitos se quebró en medio de la guerra interna que fracturó al Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

El Chapo Isidro es ubicado como el líder de Los Mazatlecos. (Anayeli Tapia/infobae)
El Chapo Isidro es ubicado como el líder de Los Mazatlecos. (Anayeli Tapia/infobae)

El conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos debilitó a los liderazgos y abrió espacio a nuevas alianzas, lo que llevó a “El Chuta” a vincularse con “El Chapo Isidro”, uno de los rivales de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y aliado de la facción que lideraba Ismael “El Mayo” Zambada.

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