Mafe Carrascal felicitó, irónicamente, a Johanna Fadul por su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Repite la vieja confiable”

La representante criticó comentarios de la actriz sobre el conflicto en Oriente Medio, sobre el racismo y la política en Colombia - crédito @mafecarrascalr/Instagram

A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, lanzó una dura crítica contra la actriz Johanna Fadul, cuestionando la ligereza de sus posturas frente a las realidades nacionales e internacionales.

Con una fuerte carga de ironía, la congresista comenzó su intervención “felicitando” a la artista por algo que, según ella, es difícil de encontrar en estos tiempos: “La coherencia”.

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La reacción de la legisladora surgió tras la postura política de la actriz, reconocida por sus papeles en Sin senos sí hay paraíso, Padres e hijos y el reality de La casa de los famosos, que expresó públicamente su respaldo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella al asegurar que “el gobierno de izquierda lo único que quiere es que la pobreza siga más pobre”.

Ante esto, Mafe Carrascal, que es una de las mayores impulsoras de la campaña presidencial de Iván Cepeda, no tardó en reaccionar a esto, al cuestionar la afirmación de la actriz como parte de “la vieja confiable; la del libreto de siempre”.

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La controversia comenzó luego de que la actriz Johanna Fadul expresara apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella - crédito @johannafadul - @delaespriella_style/Instagram

Cuestionamientos de Carrascal a la sensibilidad social de la actriz

La congresista ‘echó mano’ de varios episodios polémicos protagonizados por la actriz para restarle credibilidad a su discurso. En primer lugar, revivió las polémicas declaraciones de Johanna Fadul sobre el conflicto en Oriente Medio, cuando la actriz señaló en unas viejas historias: “Sí, eso es una guerra que pasa allá; entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”.

Esa polémica comenzó cuando la actriz fue invitada por el Estado israelí, junto a otros influenciadores, en medio de la guerra entre Israel y Palestina, conflicto que dejó miles de víctimas en ambos territorios. Sin embargo, muchos cuestionaron lo que consideraron una “publicidad” a favor de un país señalado internacionalmente de cometer genocidio, y esa fue la respuesta de la actriz frente a las críticas.

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Carrascal tildó de insensibles dichas palabras, al recordar que se dieron mientras el mundo presenciaba una tragedia humanitaria: “Johanna decidió irse de turismo para hacer contenido pagado en Israel”.

La representante Mafe Carrascal cuestionó públicamente las posiciones políticas de la actriz Johanna Fadul, luego de apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @johannafadul/Instagram

Asimismo, trajo a colación las conductas de la actriz en el reality de la televisión nacional, donde fue señalada de realizar comentarios de corte racista y clasista hacia su compañero Campanita: “También hay que reconocerle que desde la televisión nacional ha hecho gala de comentarios clasistas, racistas y una vieja costumbre de hablar desde el privilegio”.

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“Pero tranquilos, que ahora la nueva etapa de coherencia de la señora Fadul es apoyar a Abelardo de la Espriella”, señaló la representante a la Cámara y posteriormente compartió una historia de la actriz en donde apoyaba al aspirante presidencial de la extrema derecha y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Defensa del Gobierno Petro frente a señalamientos de la actriz

El punto álgido de la respuesta de Carrascal estuvo enfocado en defender la gestión del actual Gobierno de Gustavo Petro en favor del gremio artístico, sector al que pertenece la propia Fadul. La representante desmintió la supuesta premisa de que se esté empobreciendo a la población y sacó a relucir la reglamentación del Artículo 41 de la reforma laboral (de la que ella fue coordinadora ponente).

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La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral enfocada en trabajadores culturales - crédito Óscar Cardona/Presidencia

Carrascal respondió en su video: “Y de tratar de imbécil a quien piense distinto. Y por supuesto que no deja de menospreciar a las mujeres en cada una de sus salidas a los medios y otros escenarios. Johanna repite la vieja confiable; la del libreto de siempre, que la izquierda quiere hacer más pobres a los pobres. Curioso, porque hace apenas unos días el Gobierno aprobó medidas históricas para trabajadores de las artes y para los y las artistas, el gremio del que la señora Fadul hace parte".

Con el fin de contrarrestar los ataques de la actriz, la congresista recordó que “el Gobierno nacional acaba de anunciar dos de sus programas más importantes para promover y dar pensiones a los y a las trabajadoras de las artes”, explicando que la iniciativa está diseñada para que, “con mínimo 300 semanas cotizadas, el Estado podrá subsidiar hasta el 80% de las cotizaciones mensuales de por lo menos 1.000 artistas beneficiarios”.

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Para la representante a la Cámara, las declaraciones de la influenciadora carecen de fundamento técnico y solo repiten narraciones de la oposición para invisibilizar los avances en materia cultural.

Mafe Carrascal defendió los avances del Gobierno en materia laboral para el gremio de artistas de Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

Por eso, Mafe Carrascal ironizó frente a los micrófonos lanzando un fuerte dardo: “Pero sí, claramente eso es querer ver al pobre más pobre, sobre todo a los músicos, actores, bailarines, técnicos, gestores culturales, artistas plásticos que llevaban décadas y décadas sin ser visibilizados”.

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Para concluir su crítica, la legisladora del Pacto Histórico criticó que el nuevo respaldo de la actriz sea hacia un candidato —haciendo alusión a De la Espriella— que, según sus palabras, “habla de destripar a la oposición, de acosar periodistas y maltratar animales”.