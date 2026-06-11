Colombia

Mafe Carrascal felicitó, irónicamente, a Johanna Fadul por su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Repite la vieja confiable”

La representante a la Cámara lanzó fuertes críticas contra la actriz al revivir controversiales declaraciones de la creadora de contenido relacionadas con la pobreza, el racismo y la guerra

Guardar
Google icon

La representante criticó comentarios de la actriz sobre el conflicto en Oriente Medio, sobre el racismo y la política en Colombia - crédito @mafecarrascalr/Instagram

A través de sus redes sociales, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, lanzó una dura crítica contra la actriz Johanna Fadul, cuestionando la ligereza de sus posturas frente a las realidades nacionales e internacionales.

Con una fuerte carga de ironía, la congresista comenzó su intervención “felicitando” a la artista por algo que, según ella, es difícil de encontrar en estos tiempos: “La coherencia”.

PUBLICIDAD

La reacción de la legisladora surgió tras la postura política de la actriz, reconocida por sus papeles en Sin senos sí hay paraíso, Padres e hijos y el reality de La casa de los famosos, que expresó públicamente su respaldo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella al asegurar que “el gobierno de izquierda lo único que quiere es que la pobreza siga más pobre”.

Ante esto, Mafe Carrascal, que es una de las mayores impulsoras de la campaña presidencial de Iván Cepeda, no tardó en reaccionar a esto, al cuestionar la afirmación de la actriz como parte de “la vieja confiable; la del libreto de siempre”.

PUBLICIDAD

La controversia comenzó luego de que la actriz Johanna Fadul expresara apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella - crédito @johannafadul - @delaespriella_style/Instagram
La controversia comenzó luego de que la actriz Johanna Fadul expresara apoyo al candidato de derecha Abelardo de la Espriella - crédito @johannafadul - @delaespriella_style/Instagram

Cuestionamientos de Carrascal a la sensibilidad social de la actriz

La congresista ‘echó mano’ de varios episodios polémicos protagonizados por la actriz para restarle credibilidad a su discurso. En primer lugar, revivió las polémicas declaraciones de Johanna Fadul sobre el conflicto en Oriente Medio, cuando la actriz señaló en unas viejas historias: “Sí, eso es una guerra que pasa allá; entre ellos se matarán y ganará el que tenga que ganar”.

Esa polémica comenzó cuando la actriz fue invitada por el Estado israelí, junto a otros influenciadores, en medio de la guerra entre Israel y Palestina, conflicto que dejó miles de víctimas en ambos territorios. Sin embargo, muchos cuestionaron lo que consideraron una “publicidad” a favor de un país señalado internacionalmente de cometer genocidio, y esa fue la respuesta de la actriz frente a las críticas.

Carrascal tildó de insensibles dichas palabras, al recordar que se dieron mientras el mundo presenciaba una tragedia humanitaria: “Johanna decidió irse de turismo para hacer contenido pagado en Israel”.

La representante Mafe Carrascal cuestionó públicamente las posiciones políticas de la actriz Johanna Fadul, luego de apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @johannafadul/Instagram
La representante Mafe Carrascal cuestionó públicamente las posiciones políticas de la actriz Johanna Fadul, luego de apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - @johannafadul/Instagram

Asimismo, trajo a colación las conductas de la actriz en el reality de la televisión nacional, donde fue señalada de realizar comentarios de corte racista y clasista hacia su compañero Campanita: “También hay que reconocerle que desde la televisión nacional ha hecho gala de comentarios clasistas, racistas y una vieja costumbre de hablar desde el privilegio”.

“Pero tranquilos, que ahora la nueva etapa de coherencia de la señora Fadul es apoyar a Abelardo de la Espriella”, señaló la representante a la Cámara y posteriormente compartió una historia de la actriz en donde apoyaba al aspirante presidencial de la extrema derecha y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Defensa del Gobierno Petro frente a señalamientos de la actriz

El punto álgido de la respuesta de Carrascal estuvo enfocado en defender la gestión del actual Gobierno de Gustavo Petro en favor del gremio artístico, sector al que pertenece la propia Fadul. La representante desmintió la supuesta premisa de que se esté empobreciendo a la población y sacó a relucir la reglamentación del Artículo 41 de la reforma laboral (de la que ella fue coordinadora ponente).

A pesar de que el Congreso revivió la reforma laboral, el Gobierno volvió a insistir en la consulta popular - crédito Óscar Cardona/Presidencia
La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral enfocada en trabajadores culturales - crédito Óscar Cardona/Presidencia

Carrascal respondió en su video: “Y de tratar de imbécil a quien piense distinto. Y por supuesto que no deja de menospreciar a las mujeres en cada una de sus salidas a los medios y otros escenarios. Johanna repite la vieja confiable; la del libreto de siempre, que la izquierda quiere hacer más pobres a los pobres. Curioso, porque hace apenas unos días el Gobierno aprobó medidas históricas para trabajadores de las artes y para los y las artistas, el gremio del que la señora Fadul hace parte".

Con el fin de contrarrestar los ataques de la actriz, la congresista recordó que “el Gobierno nacional acaba de anunciar dos de sus programas más importantes para promover y dar pensiones a los y a las trabajadoras de las artes”, explicando que la iniciativa está diseñada para que, “con mínimo 300 semanas cotizadas, el Estado podrá subsidiar hasta el 80% de las cotizaciones mensuales de por lo menos 1.000 artistas beneficiarios”.

Para la representante a la Cámara, las declaraciones de la influenciadora carecen de fundamento técnico y solo repiten narraciones de la oposición para invisibilizar los avances en materia cultural.

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal defendió los avances del Gobierno en materia laboral para el gremio de artistas de Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

Por eso, Mafe Carrascal ironizó frente a los micrófonos lanzando un fuerte dardo: “Pero sí, claramente eso es querer ver al pobre más pobre, sobre todo a los músicos, actores, bailarines, técnicos, gestores culturales, artistas plásticos que llevaban décadas y décadas sin ser visibilizados”.

Para concluir su crítica, la legisladora del Pacto Histórico criticó que el nuevo respaldo de la actriz sea hacia un candidato —haciendo alusión a De la Espriella— que, según sus palabras, “habla de destripar a la oposición, de acosar periodistas y maltratar animales”.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalAbelardo de la EspriellaJohanna FadulIván CepedaElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

El presidente colombiano inició el miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Petro participó en el Consejo de Seguridad de la ONU y habló de Estados Unidos, Israel, crisis climática y migración: su discurso desató críticas

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

La fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó que las convocatorias a foros de discusión son un “juego sucio y racista”

Aida Quilcué explicó su ausencia en los ‘cara a cara’ con José Manuel Restrepo: “Estoy enfocada en debatir directamente con el pueblo”

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Ahora, los usuarios pueden interactuar con servicios como Gmail, Maps, Calendar y YouTube directamente desde el mismo entorno de navegación

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

En la última jornada, el equipo colombiano se impuso a Venezuela en lanzamientos desde el punto penal con un resultado de 4-2, tras igualar a tres goles en tiempo reglamentario

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

Cayó en Medellín alias Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo y líder sicarial en El Bagre, Antioquia

La detención se registró tras diez meses de investigación conjunta entre unidades del Ejército y la Policía

Cayó en Medellín alias Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo y líder sicarial en El Bagre, Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista