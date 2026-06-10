Defensa envía unidades de Fuerzas Especiales a Durango para combatir a grupos delictivos

Las imágenes muestran a militares con uniforme de camuflaje y equipo táctico embarcando en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en la pista de la base Santa Lucía. Crédito: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este 10 de junio de 2026 a 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hacia el estado de Durango. El operativo, según información oficial, se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los militares despegaron a las 15:00 horas desde la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino fue el Aeropuerto Internacional de Durango.

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El reforzamiento fue anunciado este 10 de junio. Crédito: Defensa

El objetivo del despliegue es reforzar el operativo que mantiene la 10/a. Zona Militar en la entidad.

Los efectivos se sumarán a las acciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

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Fuerzas Especiales actuarán en coordinación con los tres órdenes de gobierno

La misión de las unidades desplegadas es actuar junto con autoridades federales, estatales y municipales.

90 elementos de élite partieron desde la base militar de Santa Lucía. Crédito: Defensa

Las tareas asignadas serán la disuasión, prevención y patrullajes orientados a generar un ambiente de tranquilidad para la población duranguense.

Según la información compartida, el despliegue se apegará a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Las autoridades reafirmaron que en todo momento se respetarán los derechos humanos.

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Enfrentamientos y operativos marcaron Durango en los días previos

Un día antes del despliegue, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un enfrentamiento armado en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Durango. Las detonaciones alertaron a los habitantes de la zona rural antes del amanecer. Al concluir, los elementos de seguridad aseguraron varios vehículos presuntamente relacionados con los hechos.

El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas. Crédito: Redes Sociales

Durante ese operativo, civiles armados colocaron artefactos artesanales tipo “ponchallantas” sobre la carretera que conecta con Parral, lo que obligó a las fuerzas federales y a la Policía Estatal a avanzar con cautela.

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En medios locales circuló la versión de que el operativo habría culminado con la detención de Leonel García, conocido como “El 40”, presunto líder delictivo de “Los Cabrera”, organización delincuencial afín a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Ninguna autoridad federal ni estatal validó la detención hasta el momento y el Registro Nacional de Detenciones no tiene registrada alguna captura reciente con el nombre del presunto criminal.

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El mismo esquema se aplicó en Sinaloa una semana antes

El pasado 3 de junio, 90 efectivos del mismo Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa. El traslado reforzó el despliegue operativo de la 9/a. Zona Militar en esa entidad.

El envío ocurrió en un contexto de escalada de violencia: el 2 de junio se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa, casi el triple del promedio diario de mayo. En los primeros cinco meses de 2026, el estado acumuló 522 homicidios dolosos, con mayo como el mes más violento del año, con 123 casos.

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El despliegue en Sinaloa se enmarcó también en una crisis política. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas vinculadas con el gobierno estatal por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos y la posible intromisión del grupo delincuencial en las elecciones del 2021.

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo.

El titular de la Defensa y el general de la Guardia Nacional encabezaron las acciones. Crédito: Defensa

Un día después del arribo de las Fuerzas Especiales, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, realizaron una visita de supervisión a Culiacán para verificar el despliegue y evaluar las acciones federales en la entidad.

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Resta ver si el reforzamiento en Durango deriva en una visita similar de altos mandos militares a la entidad.