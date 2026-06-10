Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

Por el ataque al menos cinco efectivo murieron (Facebook/Sammy Sanz)

Las autoridades de Michoacán informaron de manera preliminar sobre la muerte de cinco elementos de seguridad, además de otros cinco lesionados, como resultado de un ataque armado en Nahuatzen.

El ataque realizado el 10 de junio generó el despliegue de un operativo en la zona. Asimismo, a través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran parte de lo ocurrido en el lugar, una de ellas muestra vehículos oficiales con múltiples impactos de bala.

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“Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada”, es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Hasta el momento no han sido reportadas personas detenidas y el operativo en la zona continúa para poder ubicar a los responsables, según compartió la Secretaría de Seguridad estatal en sus canales oficiales.

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Vehículo de la Guardia Civil con múltiples impactos de bala en su carrocería y parabrisas por el ataque armado ocurrido el 10 de junio en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen (Especial)

Implementan operativos por tierra y aire para hallar a los responsables

Asimismo, el titular de la Fiscala General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, compartió un mensaje en el que asegura que mantiene coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y elementos estatales

“Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias y a toda la corporación”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

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El fiscal también compartió un video en el que puede verse parte de las labores desde un vehículo aéreo por parte de elementos de la Fiscalía de Michoacán.

Operativo de seguridad por aire en la región de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, realizado en coordinación con diversas corporaciones tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil.

Aseguran dos camionetas

Alrededor de las 6:15 de la tarde, la Secretaría de Seguridad estatal informó sobre los primeros avances tras el despliegue operativo en la zona por la agresión armada.

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El reporte de las autoridades detalla que elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército, hallaron dos camionetas, armamento y municiones.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...