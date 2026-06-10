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Lonche de Huevito reaparece tras rumores de su muerte: qué pasó con el ex integrante de La Mansion VIP

Una imagen de un accidente fue vinculada erróneamente a Víctor Ordóñez, lo que provocó especulación en X; sin embargo, el influencer publicó contenido nuevo horas después y desmintió la información sin emitir comentario formal

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Un collage muestra dos escenas: a la izquierda, una persona joven con gafas de sol posando en una escalera; a la derecha, un accidente automovilístico nocturno.
El rumor se originó en una publicación de la cuenta “Angieermss” en X, donde se afirmaba: “Se ha confirmado información del fallecimiento del streamer Víctor Ordóñez, conocido en la comunidad digital como ‘Lonche de Huevito’” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lonche de Huevito reapareció este miércoles en Instagram y desmintió con su publicación los rumores de su muerte, que se viralizaron durante la madrugada del 10 de junio en la red social X. El influencer Víctor Ordóñez, de 23 años, fue dado por muerto en un supuesto accidente automovilístico en Los Mochis, Sinaloa, a partir de una imagen de una camioneta destruida que no tenía ninguna relación con él.

El rumor se originó en una publicación de la cuenta “Angieermss” en X, donde se afirmaba: “Se ha confirmado información del fallecimiento del streamer Víctor Ordóñez, conocido en la comunidad digital como ‘Lonche de Huevito’”. El mensaje acumuló miles de visualizaciones e interacciones en minutos, generando preocupación entre los seguidores del creador de contenido.

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Imagen nocturna de un accidente automovilístico con varios vehículos destrozados, escombros en la calle y un oficial de policía presente, con luces de emergencia al fondo
Vehículos dañados en el lugar del accidente automovilístico donde presuntamente falleció el creador de contenido 'Lonche de Huevito' en Los Ángeles, California. (Captura de pantalla/X)

Foto de un accidente de 2025, usada para fabricar el rumor

La desinformación comenzó a desmoronarse cuando varios usuarios identificaron que la fotografía del vehículo accidentado no correspondía a ningún hecho reciente ni al influencer. “Puro amarillismo, foto del 2025”, señaló un internauta. Otro escribió: “No sé quién sea, pero lo matan cada semana a ese muchacho. Se pasan”.

Ningún reporte oficial confirmó el supuesto accidente. La ausencia de fuentes verificables y la identificación de la imagen fuera de contexto bastaron para que la versión quedara descartada antes de que terminara la mañana.

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Ordóñez aparece en Instagram y confirma que está vivo

Desde el coche, un camino de tierra se extiende por un desierto árido, flanqueado por colinas bajas y cubierto por un cielo azul brillante
El caso se suma a un patrón recurrente: de acuerdo con los propios comentarios de usuarios en X, no es la primera vez que circulan rumores sobre la muerte del streamer.(lonchedehuevito/Instagram)

Horas después de la viralización del rumor, Lonche de Huevito publicó contenido en su cuenta de Instagram, lo que sus seguidores tomaron como la prueba definitiva de que la información era falsa. No hubo declaración formal de su parte sobre el episodio, según la información disponible.

El caso se suma a un patrón recurrente: de acuerdo con los propios comentarios de usuarios en X, no es la primera vez que circulan rumores sobre la muerte del streamer.

Vista de la entrada a una cueva natural formada por grandes rocas grises y marrones, con un sendero irregular de piedras y tierra que lleva al interior oscuro
Horas después de la viralización del rumor, Lonche de Huevito publicó contenido en su cuenta de Instagram (lonchedehuevito_/Instagram)

Quién es Lonche de Huevito y su paso por La Mansión VIP

Gentleman posa con gafas de sol, camiseta blanca y camisa negra. De pie frente a una pared de madera y una escalera con barandilla
El influencer Víctor Ordóñez, de 23 años, fue dado por muerto en un supuesto accidente automovilístico en Los Mochis, Sinaloa, a partir de una imagen de una camioneta destruida que no tenía ninguna relación con él.(lonchedehuevito_Instagram)

Víctor Ordóñez ingresó a La Mansión VIP, el reality del influencer HotSpanish, luego de perder un combate de boxeo en el evento Supernova Strikers Génesis. Participó en la primera edición del programa junto a figuras como Sol León, Niurka Marcos y Alfredo Adame, uno de los proyectos de entretenimiento digital más vistos en México en su momento.

El influencer, originario de la comunidad digital hispanohablante, acumula una base considerable de seguidores conocidos como “F.E.S.” Su nombre ya había sido tendencia en meses anteriores por razones ajenas al entretenimiento.

La polémica con Yeri Mua que lo puso en el ojo público

Lonche de Huevito y Yeri Mua. (Instagram)
Lonche de Huevito y Yeri Mua. (Instagram)

En agosto de 2025, la influencer veracruzana Yeri Mua —cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela— denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte atribuidas a seguidores de Ordóñez. El conflicto se desató después de que ambos coincidieran en una fiesta en un yate en Miami, transmitida en vivo por la plataforma Kick, donde Yeri expuso una supuesta infidelidad del streamer hacia su pareja.

Tras la denuncia, circularon en X mensajes intimidatorios contra Yeri, videos de encapuchados con armas y una presunta narcomanta en Tijuana, ciudad donde la cantante tenía una presentación programada. Cruz Varela responsabilizó a Ordóñez de incitar a su comunidad y etiquetó a la presidenta Claudia Sheinbaum en redes sociales al anunciar acciones legales.

Ordóñez negó participación en las amenazas, se deslindó de las acciones de sus seguidores y advirtió una demanda por difamación en Estados Unidos, donde aseguró tener ciudadanía. “Aquí las leyes no son un juego y yo soy ciudadano americano”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

De los videojuegos en Los Mochis a dos millones de seguidores en Instagram

Víctor Ordóñez nació el 1 de mayo de 2002 en Los Mochis, Sinaloa, y comenzó su trayectoria haciendo transmisiones de Fortnite en Twitch junto a Jelty, otro streamer sinaloense. Su padre le regaló una computadora cuando era niño, punto de partida de una carrera que lo llevó a abandonar la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Con el tiempo migró a las plataformas Kick y TikTok, donde consolidó su estilo directo y sin filtros. Hoy supera los 840 mil seguidores en Kick y más de dos millones en Instagram, con una comunidad que se autodenomina Grupo F.E.S.

Ordóñez también ha exhibido públicamente una vida de lujos: viajes a París, Nueva York y Washington, paseos en yates y ropa de diseñador. Ante las especulaciones sobre el origen de sus ingresos, sostuvo que provienen de su actividad como creador de contenido y reveló, en una transmisión en vivo del 20 de agosto de 2025, que adquirió acciones de Stiiizy, la mayor marca de productos cannábicos en California. Antes de su ingreso a La Mansión VIP, también compitió en el evento de boxeo amateur Supernova Strikers Génesis, donde cayó por KO técnico ante el streamer Willito.

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