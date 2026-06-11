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De Waka Waka a Dai Dai, los momentos futboleros de Shakira a horas de su show de inauguración del Mundial 2026

La colombiana vuelve a una Copa del Mundo para conquistar a las audiencias con su música

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Ilustración acuarela de Shakira cuatro veces en un escenario de estadio con sus vestuarios de Mundiales, rodeada de banderas de países y público festejando.
Shakira tiene una larga historia con los mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shakira regresa al centro del espectáculo global este 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La artista interpretará Dai Dai, el tema oficial del torneo, marcando así su cuarta participación en ceremonias mundialistas.

El evento abre el torneo antes del partido entre México y Sudáfrica y es la primera de tres ceremonias inaugurales, pues Estados Unidos y Canadá también serán sede.

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El show comienza a las 11:30 de la mañana y la colombiana aparece en el campo antes de las 12:05. Para quienes acuden, las puertas abren con cuatro horas de anticipación y se recomienda llegar temprano para participar en actividades exclusivas y presenciar el espectáculo en vivo.

El espectáculo también reunirá a artistas como Alejandro Fernández, J Balvin, Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules y Tyla.

Shakira y la historia de sus canciones mundialistas

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Jawara Alleyne es la diseñadora del atuendo con el que Shakira cantó 'Waka waka' - crédito Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

La relación entre Shakira y el futbol inicia en 2006, cuando interpreta Hips Don’t Lie en la clausura del Mundial de Alemania.

Cuatro años después, el tema Waka Waka (This Time for Africa) se convierte en himno de Sudáfrica 2010. La canción se posiciona como uno de los temas más difundidos en la historia de la Copa del Mundo y suma millones de reproducciones en plataformas digitales. Esa época fue también cuando Shakira inició su romance con Gerard Piqué, jugador de España, con quien tuvo dos hijos antes de separarse.

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En Brasil 2014, Shakira regresa con La La La (Brasil 2014), fusionando ritmos latinos y mensajes de unión. Tras su ausencia en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, la artista vuelve en 2026 con Dai Dai, tema que menciona a figuras históricas como Pelé, Maradona, Cristiano, Messi, Mbappé y Salah, así como selecciones de Brasil, Uruguay, Colombia, Japón, México y Países Bajos..

“Dai Dai”: letras multilingües y mensaje de competencia global

Dai Dai - Shakira
El video tiene más de 1.6 millones de vistas en menos de cinco horas - crédito @Shakira/YouTube

El coro de “Dai Dai” juega con la palabra “dai”, que significa “vamos” en italiano, y replica el llamado con “ikou” en japonés, “dale” en español, “allez” en francés y “let’s go” en inglés.

Desde el primer verso, la letra enfatiza la resistencia y el trayecto hacia la competencia: “Lo sabías desde el día en que naciste / Que perteneces aquí, a este lugar / Has sido así de valiente todo este tiempo / Lo que una vez te rompió te hizo fuerte”.

El regreso de Shakira al entorno mundialista coincide con su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que contempla fechas en Estados Unidos durante junio y julio. Para septiembre y octubre, la cantante planea doce conciertos en Madrid, en el Estadio Shakira, recinto construido para su serie de espectáculos y con medio millón de boletos vendidos.

Doble presencia: inauguración y final

Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026.
Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026.

Además de la inauguración, Shakira participa en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial el domingo 19 de julio, acompañada de Madonna y BTS. Esta doble presencia coloca a la cantante en dos de los momentos más vistos del torneo. El evento inaugural en la Ciudad de México se presenta como una celebración de diversidad cultural y musical para aficionados de todo el mundo.

Entre los datos destacados se encuentra la participación de artistas mexicanos y de otros países, la inclusión de mensajes multilingües y la referencia a figuras históricas del futbol. La ceremonia busca unir deporte, cultura y una iniciativa solidaria.

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