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EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

Es señalado como un “prolífico” narcotraficante encargado de enviar droga sintética a territorio estadounidense

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Fuerzas del grupo criminal de "Los Viagra" (Archivo)
Fuerzas del grupo criminal de "Los Viagra" (Archivo)

Un jurado federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, presentó una acusación formal contra Jaime Jimmy Sánchez Soriano, un hombre de 45 años ligado al grupo criminal Los Viagras y quien es señalado por su presunta participación como narcotraficante en la importación de grandes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos.

Según la acusación, el hombre originario de México obtenía metanfetamina del grupo criminal referido, una organización ligada a Cárteles Unidos, este último señalado como uno de los productores de metanfetamina más importantes del mundo y con capacidad para fabricar varias toneladas del estupefaciente cada mes.

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Metanfetamina con destino a EEUU y Europa

Según el documento publicado el 10 de junio, la red de distribución de Cárteles Unidos abarca diversas ciudades estadunidenses —entre ellas Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago— y se extiende a Europa, Australia y otras regiones.

Cabe recordar que en febrero de 2025, el Departamento de Estado de EEUU designó a Cárteles Unidos como una organización terrorista, mientras que meses después, en agosto del mismo año, fueron anunciados cargos penales contra altos dirigentes de ambos grupos delictivos.

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La acusación fue publicada en la página web del Departamento de Justicia de EEUU (REUTERS/Marco Bello)
La acusación fue publicada en la página web del Departamento de Justicia de EEUU (REUTERS/Marco Bello)

Sánchez Soriano enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el fin de importarla a EEUU, así como por conspiración para el blanqueo de dinero. De ser declarado culpable, la pena mínima prevista es de 10 años de prisión, con una pena máxima de cadena perpetua.

El caso está bajo investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Los fiscales Roger Polack y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, tienen a su cargo la acusación, con la asistencia significativa de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Misuri.

Los Viagras se habrían aliado con el CJNG

En las sanciones de publicadas el 14 de agosto del año pasado, las autoridades estadounidenses indicaron que Los Viagras habrían generado una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Miembro del CJNG posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán (REUTERS/Stringer/Archivo)
Miembro del CJNG posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán (REUTERS/Stringer/Archivo)

Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos, además estableció redes de internet y obligó a un municipio local a pagar por su uso.

En cuanto a los individuos sancionados vinculados a Cárteles Unidos, la OFAC identificó a cuatro figuras relevantes

  • Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, jefe de la organización, a quien se atribuyen asesinatos y tráfico de drogas. 
  • Luis Enrique Barragán Chávez, alias Wicho, líder regional involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate. 
  • Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho, responsable del reclutamiento de ex militares y policías de Colombia para enfrentar al CJNG.
  • Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias El Kamoni, colaborador cercano de Farías Álvarez y supervisor de los sicarios de la organización.

Respecto a Los Viagras, la OFAC sancionó a tres miembros de alto rango: Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, fundador y líder del grupo; Heladio Cisneros Flores, alias La Sirena; y César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, líder de la organización y responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, quien fue atacado el 19 de octubre de 2025.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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