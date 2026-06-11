Qué documentos piden para dejarte pasar a tu casa si vives junto al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

Quienes ingresen en vehículo necesitarán, además, un Tarjetón Digital asignado previamente por la alcaldía o municipio correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vecinos de las colonias aledañas a los tres estadios mexicanos del Mundial 2026 deberán presentar identificación oficial y comprobante de domicilio para acceder a sus viviendas durante los días de partido, según informaron las autoridades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Quienes ingresen en vehículo necesitarán, además, un Tarjetón Digital asignado previamente por la alcaldía o municipio correspondiente.

Qué documentos piden a los residentes

Los vecinos de Santa Úrsula expresan escepticismo ante la posibilidad de que las mejoras urbanas del Mundial 2026 sean permanentes una vez concluido el torneo. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El esquema aplica en las tres sedes mexicanas y exige los mismos tres documentos base:

Identificación oficial vigente: INE con domicilio dentro del polígono restringido, licencia de conducir o pasaporte.

Comprobante de domicilio reciente: obligatorio cuando la INE no refleja la dirección dentro de la zona controlada.

Tarjeta de circulación del vehículo: solo para quienes pretendan ingresar en automóvil o motocicleta.

Los residentes que accedan a pie únicamente deben mostrar su INE con domicilio en el polígono o, en su defecto, el comprobante de domicilio junto con cualquier identificación oficial en los filtros de seguridad.

PUBLICIDAD

Cómo se tramita el Tarjetón Digital en Ciudad de México

Un mapa plano ilustra los cierres viales con conos y vallas alrededor del Estadio Azteca, mostrando las calles afectadas y logos del Gobierno de la CDMX y la SSC para informar a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Coyoacán implementó el Tarjetón Digital Coyoacán, un código QR único, cifrado y gratuito que habilita el acceso vehicular al perímetro restringido durante los días de partido.

El trámite es intransferible y se genera uno por cada vehículo registrado, sin límite de unidades por domicilio, siempre que cada una acredite residencia en la zona.

PUBLICIDAD

El personal de la alcaldía realizó un censo casa por casa en las colonias incluidas en el polígono. Los vecinos que no fueron censados pueden registrarse de forma presencial en el Centro de las Artes de Santa Úrsula (CASU), ubicado en la esquina de San Ricardo y Avenida Santa Úrsula, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Para completar el registro se deben proporcionar los datos del vehículo —marca, modelo, color y placas— junto con la identificación oficial del titular y copia de la tarjeta de circulación vigente.

PUBLICIDAD

Quienes rentan su vivienda deben presentar además el contrato de arrendamiento o un comprobante de domicilio como recibo de agua, luz, internet o teléfono fijo.

Qué colonias pueden tramitar el Tarjetón

Las colonias con derecho pleno al registro son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal. Los habitantes de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa fueron censados de forma parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite vehicular aplica exclusivamente para habitantes dentro del polígono delimitado por cuatro avenidas: Calzada de Tlalpan al oriente, Periférico Sur al sur, Bulevar Gran Sur al poniente y Avenida Santa Úrsula al norte.

PUBLICIDAD

Las colonias con derecho pleno al registro son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal. Los habitantes de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa fueron censados de forma parcial.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, confirmó públicamente que el operativo abarca ocho colonias en total y advirtió sobre la venta fraudulenta de códigos QR en redes sociales: “No se dejen engañar, no existe venta con respecto a este código QR. Si alguien te lo ofrece es un timo, es un fraude”.

PUBLICIDAD

Horarios y perímetros por sede

Las vialidades cerradas en CDMX son Avenida Santa Úrsula, Circuito Aztecas, Lateral de Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ciudad de México, el partido inaugural del 11 de junio tuvo cierres parciales desde las 23:00 horas del día previo y cierres totales desde las 5:00 am. Los partidos siguientes operarán con estos horarios específicos:

Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio): cierre parcial a las 10:00 h / total a las 14:00 h

Chequia vs. México (24 de junio): cierre parcial a las 9:00 h / total a las 13:00 h

Dieciseisavos de final (30 de junio): cierre parcial a las 9:00 h / total a las 13:00 h

Octavos de final (5 de julio): cierre parcial a las 8:00 h / total a las 12:00 h

Las vialidades cerradas en CDMX son Avenida Santa Úrsula, Circuito Aztecas, Lateral de Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida Las Torres.

PUBLICIDAD

Las calles con cierre total dentro del polígono incluyen San Gabriel, San Benjamín, San Cástulo, San Celso, San León —todas en Santa Úrsula— y San Guillermo y Santo Tomás en los tramos de San Alejandro, San Jorge y Santa Úrsula.

En Guadalajara, el perímetro controlado abarca un radio de 3 kilómetros alrededor del estadio, con afectaciones en colonias como El Bajío y Ciudad Judicial, y restricciones sobre avenida Vallarta. Los cierres inician 7 horas antes de cada partido, en las fechas del 11, 18, 23 y 26 de junio.

PUBLICIDAD

En Monterrey, las colonias bajo control especial son La Hacienda, Alameda de la Hacienda, Tolteca y La Quinta, en los alrededores del Estadio BBVA. El operativo arranca 12 horas antes de cada encuentro y concluye 4 horas después. Los residentes también deben contar con código QR para el acceso vehicular, con cierres adicionales en avenida Exposición, avenida Las Torres y la calle Durangueño.

Seguridad y advertencias oficiales

Un perro policía realiza tareas de inspección junto a barreras de seguridad en los alrededores de un estadio, mientras agentes vigilan el acceso. El operativo se desarrolla en el marco de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los asistentes a un próximo evento deportivo o cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el conjunto de las tres sedes mexicanas, las autoridades desplegaron más de 100,000 elementos entre soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional y policías. El operativo incluye equipos antidrones, redes de cámaras de vigilancia y unidades especiales de control de multitudes en estadios, zonas de aficionados y aeropuertos.

PUBLICIDAD

Residentes de las colonias cercanas al Estadio Azteca han reportado que, en eventos anteriores, elementos policiacos les impidieron el paso pese a presentar identificación. Las autoridades recomiendan llevar siempre los dos documentos —INE y comprobante de domicilio— de forma simultánea.

La Alcaldía Coyoacán advirtió que quienes no cuenten con boleto, Tarjetón Digital o identificación con domicilio dentro del polígono no podrán acceder al perímetro en días de partido. Gutiérrez fue directo en su mensaje público: “Si no tienes QR, porque no vives ahí, si no tienes boleto... no vayas, no te acerques porque va a estar saturado”.

En paralelo, propietarios de palcos del Estadio Azteca con derechos adquiridos desde 1966 informaron que tampoco podrán ingresar a los cinco partidos del torneo que se disputarán en la capital. Un grupo de afectados presentó una demanda ante tribunales federales para garantizar su acceso.