República Checa ya arribó a Guadalajara para su partido contra Corea

El grupo de Miroslav Koubek se trasladó desde Estados Unidos en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para su debut en el Estadio Akron de Guadalajara. (X/ @ceskarepre_cz)

La Selección de República Checa arribó este miércoles 10 de junio a Guadalajara para disputar su primer partido del Mundial 2026 ante Corea del Sur.

El conjunto checo arribó a territorio mexicano tras semanas de concentración en Texas, mostrando su llegada y el ambiente de concentración total en la competencia.

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El Estadio Guadalajara albergará el enfrentamiento entre Corea y República Checa este jueves 11 de junio. REUTERS/Amanda Perobelli

El equipo dirigido por Miroslav Koubek aterrizó bajo un fuerte operativo de seguridad, rodeado de altas expectativas tras su regreso a la máxima cita mundialista luego de veinte años. La delegación checa fue recibida por personal del hotel, aficionados mexicanos y un ambiente festivo que antecede a su debut.

El ambiente mundialista de México presente en el debut

Pese al blindaje, la atmósfera en Guadalajara se impregnó del ánimo festivo y la hospitalidad mexicana.

Aficionados mexicanos y staff hotelero recibieron al equipo con aplausos, globos y muestras de apoyo.

Las imágenes muestran a los jugadores agradeciendo la bienvenida, con gestos de cercanía.

La llegada fue celebrada como un evento especial para la ciudad, que se encuentra totalmente adentrada en el ambiente de una Copa Mundial .

La presencia de seguidores de distintas nacionalidades en el entorno del hotel reforzó el espíritu global del torneo.

La Selección de República Checa fue escoltada desde el aeropuerto al hotel por patrullas estatales y federales en Jalisco. (X/ @ceskarepre_eng)

En este sentido, la calidez del recibimiento potencia la conexión entre el público nacional y las selecciones visitantes.

Guadalajara refuerza la seguridad para recibir a Chequia

La llegada de República Checa a Guadalajara estuvo marcada por un operativo de seguridad sin precedentes para un debutante del Grupo A.

El combinado checo fue escoltado desde el aeropuerto hasta el hotel por patrullas estatales y federales.

El estado de Jalisco desplegó más de 18 mil policías y tecnología antidrones para blindar el traslado y la estadía de los equipos mundialistas.

Las rutas fueron revisadas y cerradas exclusivamente para la Selección, permitiendo un desplazamiento sin contratiempos.

Las imágenes muestran a los jugadores concentrados y en ambiente de trabajo, reflejando la seriedad con la que afrontan la competencia.

Guadalajara implementó un operativo de seguridad sin precedentes para la llegada de Chequia como integrante del Grupo A del Mundial 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Así, el dispositivo refuerza el mensaje de una sede preparada y la prioridad absoluta por la integridad de todos los miembros de los seleccionados visitantes.

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República Checa se alista para enfrentar el Grupo A del Mundial

El cuerpo técnico checo planificó cada detalle de la preparación final antes del debut ante Corea del Sur y el cierre frente al anfitrión, México.

El equipo llegó tras cerrar su preparación con una victoria 3-1 en su último amistoso y una estadía enfocada en Dallas, Texas .

La agenda previa incluyó conferencia de prensa y última sesión de entrenamiento en el Estadio Guadalajara .

Figuras como Patrik Schick, Tomáš Souček y Ladislav Krejčí encabezan la lista de jugadores clave para el estreno en el Grupo A.

República Checa regresa a una Copa del Mundo tras veinte años tras triunfar en sus últimos encuentros de preparación. REUTERS/Eva Korinkova

De esta manera, con la logística completa y el plantel en óptimas condiciones, República Checa está lista para su debut en el Mundial 2026 y para afrontar los retos de un grupo exigente.

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