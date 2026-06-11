México

Beca Benito Juárez 2026: este es el calendario tentativo de pagos correspondiente al apoyo del bimestre mayo-junio

El pago del bimestre mayo-junio corresponde al mes de junio, pero la Coordinación Nacional no ha revelado aún el calendario oficial de pagos

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Gráfico del calendario de pagos Beca Benito Juárez para junio de 2026, con ilustraciones de tres estudiantes, una Tarjeta del Bienestar y billetes de 50, 100 y 200 pesos mexicanos.
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México que otorga apoyo económico a estudiantes en situación de vulnerabilidad para reducir la deserción escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México que otorga apoyos económicos a estudiantes de familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y reducir la deserción escolar.

Esta beca consta de un apoyo de 1 900 pesos que se depositan de manera bimestral y en el mes de junio toca el pago del bimestre Mayo-Junio; sin embargo, aún no se revela el calendario oficial de pagos, a pesar de que ya van 10 días del mes.

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Sin embargo, de acuerdo con pagos y calendarios anteriores, existe un calendario tentativo que revela las fechas en que probablemente iniciaran los pagos y las letras por día.

De acuerdo con el calendario tentativo los pagos iniciarían el próximo lunes 15 de junio con las letras A y B.

Además, aquí te damos el calendario tentativo completo para que tomes tus precauciones.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

Calendario tentativo de pagos correspondiente al apoyo del bimestre mayo-junio

  • Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 18 de junio apellidos con iniciales G.
  • Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.
  • Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
Las y los becarios pueden consultar si ya recibieron el depósito en la app Bienestar Azteca mediante el historial de movimientos.
Las y los becarios pueden consultar si ya recibieron el depósito en la app Bienestar Azteca mediante el historial de movimientos.

Cómo saber si ya recibí mi deposito de mi Beca Benito Juárez

Para saber si ya recibiste el depósito de tu Beca Benito Juárez, puedes seguir estos pasos recomendados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:

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  1. Consulta la aplicación “Bienestar Azteca” Si recibes tu beca a través de la plataforma Bienestar Azteca, ingresa con tu usuario y contraseña. Ahí puedes ver el historial de movimientos y saber si el depósito ya se reflejó.
  2. Revisa tu cuenta bancaria o tarjeta del Banco del Bienestar Si tienes una tarjeta asociada a tu beca, consulta tu saldo en el cajero, banca electrónica o aplicación móvil correspondiente. El depósito debe aparecer como “Beca Benito Juárez”.
  3. Ingresa al Buscador de Estatus Accede al Buscador de Estatus en la página oficial de las Becas Benito Juárez. Ingresa tu CURP y verifica si tu pago ya fue liberado.
  4. Verifica notificaciones por SMS o correo En ocasiones, la Coordinación Nacional envía mensajes para avisarte que tu depósito ya fue realizado.
  5. Comunícate al Centro de Atención Si tienes dudas o no ves reflejado tu pago, puedes llamar al 55 1162 0300 de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Recomendación: Revisa frecuentemente los canales oficiales y evita compartir tus datos personales por redes sociales o páginas no oficiales.

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

Este programa, creado en 2019, forma parte de la estrategia de bienestar impulsada por el gobierno federal para combatir la desigualdad y promover la inclusión educativa en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad.

Existen varias modalidades:

  • Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica: Para niñas, niños y adolescentes inscritos en preescolar, primaria o secundaria y que pertenezcan a familias en pobreza extrema.
  • Beca Universal para Educación Media Superior: Dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato en escuelas públicas.
  • Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Para estudiantes universitarios de escasos recursos, especialmente en universidades rurales, indígenas o interculturales.

Los requisitos incluyen estar inscrito en una escuela pública, pertenecer a una familia con ingresos bajos y no recibir otros apoyos similares.

El registro se realiza en plataformas oficiales del gobierno, como el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

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