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Extraña publicación de Kenia Os alerta a fans y teorizan reconciliación con Peso Pluma

Los cantantes confirmaron su separación, pero los seguidores insisten en que tal vez su historia de amor no ha terminado

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Kenia Os
Kenia Os y Peso Pluma comenzaron a salir en 2024 (@keniaos)

Kenia OS confirmó que su relación con Peso Pluma termina por decisión mutua y pidió respeto a su privacidad, después de semanas de rumores y de un episodio con la prensa en el AICM que colocó de nuevo su vida personal en el centro de la conversación pública, según el comunicado que la cantante difundió en sus redes sociales.

La declaración cerró la incertidumbre que todavía persistía en versiones previas sobre la ruptura. En el mensaje, firmado por “Kenia y Hassan”, la intérprete de Malas Decisiones señaló: “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

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La cantante de 26 años también agregó en ese texto, que ambos siempre han priorizado “nuestra privacidad e integridad como personas” y agradecieron “el cariño recibido a lo largo de este tiempo”. La petición central del comunicado fue directa: “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”.

La confirmación llegó después del altercado con reporteros en el aeropuerto

El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)
El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)

La publicación apareció después de un encuentro incómodo entre Kenia OS y medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante ese episodio, la artista evitó responder preguntas sobre su relación con el cantante de corridos tumbados y el hecho derivó en un altercado entre su equipo y reporteros.

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Ffans y comentaristas observaron una disminución marcada en las interacciones públicas y en las publicaciones compartidas por ambos durante el último mes.

Después de la ruptura surgieron versiones sobre una posible reconciliación

Todos los datos de la posible reconciliación de Peso Pluma y Kenia Os (Foto: Instagram/ Peso Pluma)
Todos los datos de la posible reconciliación de Peso Pluma y Kenia Os (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

Kenia OS volvió a redes sociales con un mensaje que algunos seguidores interpretaron como una posible señal de acercamiento La cantante compartió en Instagram un video grabado dentro de una camioneta acompañado por la canción “Dime si vas a volver” de Bad Bunny.

La publicación no mencionó a Peso Pluma por nombre, pero usuarios en redes la leyeron como una muestra de que la artista lo extrañaría y querría retomar la relación. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales sobre esa versión.

Hay una pista más sobre la supuesta reconciliación. El periodista Gabo Cuevas dio una versión sobre un eventual acercamiento del cantante: “Me contó una fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”.

Algunos fans han notado que Peso Pluma no ha borrado fotos ni videos con ella de sus redes sociales y que tampoco ha dejado de seguirla.

El noviazgo se volvió público tras una colaboración musical y apariciones juntos

La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia.
La artista eligió sus redes sociales para confirmar la noticia. (IG Kenia OS)

La relación comenzó a mediados de 2024, cuando ambos coincidieron en el terreno profesional y lanzaron el tema “Tommy & Pamela”. Para esa colaboración grabaron un videoclip en el que interpretaron a una pareja de ficción, y la química entre ambos desató las primeras sospechas de un vínculo fuera del escenario.

Meses después, en enero de 2025, los dos fueron captados en la Pegasus World Cup en Miami. A partir de entonces, las apariciones en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron frecuentes, y para mediados de ese año el noviazgo ya era evidente por el contenido romántico que ambos compartían en internet.

La respuesta directa a la duda que rodeó a la pareja es esta: Kenia OS sí confirmó la ruptura con Peso Pluma y sostuvo que la relación terminó “con amor, respeto y en los mejores términos”, según el comunicado. Con ese mensaje, la cantante puso fin a las versiones que hasta entonces seguían sin confirmación oficial.

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