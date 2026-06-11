México

Estadio Ciudad de México se consolida como el segundo recinto con mayor capacidad para el Mundial 2026

El inmueble albergará la inauguración de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, tras los campeonatos en México 1970 y 1986

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El estadio Ciudad de México es el segundo con mayor aforo del Mundial 2026. REUTERS/Luis Cortes
El estadio Ciudad de México es el segundo con mayor aforo del Mundial 2026. REUTERS/Luis Cortes

El Estadio Ciudad de México está más que listo para marcar un hito en la historia de los mundiales de futbol: será el primero de todos los escenarios que existen en el planeta Tierra en alojar la inauguración de la Copa del Mundo en tres torneos diferentes.

El Coloso de Santa Úrsula tuvo el privilegio de albergar la inauguración del Mundial de México 1970 y posteriormente en la justa celebrada en nuestro país en 1986. Ahora, 40 años más tarde el estadio que se sitúa en la Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, abrirá sus puertas una vez más para vivir su tercera inauguración en el Mundial 2026.

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Al término del espectáculo con luces, baile y sabor latino, el estadio Ciudad de México contabilizará una enorme cifra de aficionados al recibir a la selección anfitriona del grupo A, nos referimos a la Selección Mexicana que le hará los honores a Sudáfrica en el duelo que abrirá el telón del Mundial 2026.

El segundo estadio más grande del torneo

Vista aérea del estadio Ciudad de México. EFE/ Tomas Pérez
Vista aérea del estadio Ciudad de México. EFE/ Tomas Pérez

El estadio Ciudad de México será una de las tres sedes oficiales para México en este magno evento, además de Guadalajara y Monterrey, siendo el inmueble con mayor aforo de nuestro país y el segundo con una capacidad máxima de seguidores en sus gradas

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De acuerdo con el reporte que compartió la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el estadio Ciudad de México, tras su renovación para el Mundial 2026, recibirá hasta 80 mil 824, la segunda cifra más alta de los recintos confirmados para esta Copa del Mundo.

El inmueble capitalino fue sometido a una profunda remodelación terminada a inicios del 2026, con una inversión de aproximadamente 3,600 millones de pesos. Es, además, el estadio con mayor capacidad de América Latina y refuerza el papel de la Ciudad de México como una de las sedes principales del campeonato mundial.

¿Cuál es el estadio con mayor capacidad del Mundial 2026?

La explanada del Estadio Ciudad de México ya cuenta con aficionados a unas horas de que inicie el partido inaugural del Mundial 2026 (Foto: Luz Coello | Infobae México )
Gente de México y Colombia sienten la emoción mundialista en el estadio Ciudad de México. (Foto: Luz Coello | Infobae México )

El estadio de la Ciudad de México se quedó a una ligera cantidad de consolidarse como el más grande para esta justa mundialista, ya que el estadio Nueva York Nueva Jersey, otrora MetLife, aspira a un valor de 80 mil 663 fanáticos presentes en uno de sus juegos de la Copa del Mundo.

La relación completa de los estadios y su aforo para el Mundial 2026 organizado conjuntamente en México, Estados Unidos y Canadá, se detalla de la siguiente forma de acuerdo a los datos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a horas de empezar la competencia.

  • Estadio Atlanta: 68 239
  • Estadio Bahía de San Francisco: 68 827
  • Estadio BC Place de Vancouver 52 497
  • Estadio Boston: 64 146
  • Estadio Ciudad de México: 80 824
  • Estadio Dallas: 70 649
  • Estadio Filadelfia: 68 324
  • Estadio Guadalajara: 45 664
  • Estadio Houston: 68 777
  • Estadio Kansas City: 69 045
  • Estadio Los Ángeles: 70 492
  • Estadio Miami: 64 478
  • Estadio Monterrey: 51 243
  • Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80 663
  • Estadio Seattle: 66 925
  • Estadio Toronto: 43 036

La confirmación del aforo de los estadios del Mundial 2026 representa el último hito operativo en la cuenta regresiva hacia el comienzo del campeonato internacional.

Tras una demanda global sin precedentes, todo apunta a que, en la edición de este año, se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994, reflejo de la magnitud y del impulso que ha tomado el primer Mundial con 48 selecciones participantes.

Partidos confirmados en el estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México se alista para la inauguración (Luz Coello/ Infobae México)
El Estadio Ciudad de México se alista para la inauguración del Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural este jueves 11 de junio, donde México enfrentará a Sudáfrica. También albergará partidos de la fase de grupos así como de la ronda de Dieciseisavos de final y Octavos de Final.

  • Miércoles 17 de junio, 20:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia.
  • Miércoles 24 de junio, 19:00 horas: México vs. República Checa.
  • Martes 30 de junio, 19:00 horas: Dieciseisavos de final (1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I)
  • Domingo 5 de julio, 18:00 horas: Octavos de final (Ganadores de partidos previos).

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