Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

El artista mexicano aseguró sentirse orgulloso de representar al país ante millones de personas.

Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, previo al partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El artista confesó que está nervioso, principalmente por la magnitud del evento. En un encuentro con los medios de comunicación, explicó que la exposición ante la audiencia global aumenta la presión:

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“Estoy muy feliz, encantado por esta oportunidad y feliz por la cita que tenemos el jueves en el estadio (Ciudad de México), no va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”.

Sobre el momento del himno, agregó: “Estoy muy nervioso, pero preparado para todo. Voy a tratar de dar la mejor imagen que se pueda, yo voy a dar lo mejor de mí, eso seguro”.

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Fernández también descarta problemas de garganta, luego de que circularan imágenes en las que el interior de su boca aparecía con un tono verdoso. “Ese día me regresé al camerino por molestias, me tomé una pastilla con miel y eso fue lo que pasó. Tuve dos conciertos seguidos”.

La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026 está programada para iniciar a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), y el partido México vs. Sudáfrica arranca a las 13:00 horas.

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Antes del silbatazo, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano y la cantante Tyla entona el himno de Sudáfrica, según el mismo medio.

Para el show inaugural, Shakira encabeza el cartel de artistas que se presentan en el Estadio Ciudad de México.

La apertura en CDMX reúne pop, cumbia, regional y un tributo a dos leyendas

(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

La FIFA confirmó en la apertura mexicana las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, según el texto fuente. El cartel combina música tradicional mexicana, cumbia, pop latino y urbano.

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La figura central será Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy. El tema se estrenó el pasado 14 de mayo.

Para la cantante colombiana será su cuarta participación en un himno vinculado a una Copa del Mundo, de acuerdo con el texto fuente. Antes intervino en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.

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También estará presente Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quien participará en la ceremonia previa al partido para dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México. Alejandro Fernández entonará el himno nacional de México y Tyla interpretará el de Sudáfrica.

FIFA prepara un homenaje a Maradona y a la Brasil campeona de 1970

Foto de archivo de Diego Maradona celebrando tras marcar el segundo gol de la victoria de Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México. Jun 22, 1986. REUTERS/POOL/Ted Blackbrow

Uno de los bloques especiales de la ceremonia estará dedicado al legado de Maradona, figura del Mundial de 1986, cuando encabezó a Argentina hacia su segundo título en ese mismo estadio, según el texto fuente. El ex futbolista murió en noviembre de 2020.

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Su vínculo con el Azteca permanece asociado a “la Mano de Dios” y al gol ante Inglaterra que suele ubicarse entre los mejores en la historia del torneo, según el texto fuente. Según informó Estadao, la figura de Maradona será uno de los ejes centrales del evento, aunque la FIFA no detalló la estructura del homenaje.

La apertura también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que ganó su tercer título mundial en el Azteca tras vencer a Italia 4 a 1, según el texto fuente. Será la primera inauguración de un Mundial sin la presencia física del brasileño, fallecido en diciembre de 2022.

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De acuerdo con Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a los campeones brasileños de aquel torneo. Gianni Rivera, figura de la Italia subcampeona y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado, según Estadao.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo citado en el texto fuente.

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Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes, según el texto fuente. En México, la transmisión en vivo de la ceremonia estará disponible por TUDN y TV Azteca, de acuerdo con el texto fuente.