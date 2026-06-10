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Los mejores memes del Mundial 2026 en vísperas de la inauguración en la CDMX

Este jueves comienza oficial la Copa del Mundo y el ambiente mundialista ya se siente en las redes

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Comienza la Copa del Mundo que por primera vez tendrá tres aperturas, una en cada país sede. La primera se celebra este jueves 11 de junio en la CDMX, 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, con un cartel musical de primer nivel.

La ceremonia en México está prevista a las 11:30 de la mañana, horario del centro del país, y el partido inaugural comenzará a las 13:00 en el Estadio Ciudad de México.

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Las otras dos aperturas serán el viernes 12 de junio: Canadá a las 14:30, hora de Argentina, en el Estadio Toronto, y Estados Unidos a las 20:30, hora de Argentina, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo en un comunicado oficial del organismo: “La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”.

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La apertura en México comienza a las 11:30 y dura 90 minutos

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La FIFA definió que cada una de las tres ceremonias tendrá una duración de 90 minutos y que fueron desarrolladas junto con Balich Wonder Studio.

En el caso de México, el espectáculo se presenta en un estadio que ya albergó las inauguraciones mundialistas de 1970 y 1986, lo que lo convierte en el único recinto con tres ceremonias de este tipo, de acuerdo con el texto fuente.

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La transmisión en México estará disponible por TUDN y TV Azteca.. El medio también informó que la señal internacional incluirá a DSports para Latinoamérica, La 1 de RTVE en España, América TV en Perú, Caracol TV y RCN TV en Colombia, y Tigo Sports en Centroamérica.

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El bloque musical reúne a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin junto a Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, según confirmó la FIFA. La propuesta mezcla música tradicional mexicana, cumbia, pop latino y urbano.

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La figura central será Shakira, quien interpretará “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto con Burna Boy. El tema se estrenó el pasado 14 de mayo y marcará la cuarta ocasión en que la cantante colombiana participa en un himno mundialista, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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También está prevista la presencia de Salma Hayek como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz participará en la ceremonia previa al partido para dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México.

Maradona y Pelé concentran la carga simbólica del acto

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Alejandro Fernández entonará el himno nacional de México y Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica. La FIFA también anticipó un despliegue visual inspirado en el papel picado, al que el organismo describió como “un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría” de la cultura mexicana.

Uno de los ejes de la apertura será el homenaje a Diego Maradona, ligado al Azteca por el Mundial de 1986 y por los dos goles ante Inglaterra que quedaron entre los episodios más recordados de la historia del torneo. Según informó Estada, la figura del ex futbolista argentino ocupará un lugar central en el evento, aunque la FIFA no detalló la estructura del tributo.

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La ceremonia también rendirá homenaje a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que ganó su tercer título en el Azteca con una victoria de 4 a 1 sobre Italia.

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De acuerdo con Estadao, citado por el mismo medio, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a aquel equipo brasileño y Gianni Rivera, figura de la selección italiana subcampeona y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado.

La presencia de Tyla en el cartel funciona además como una referencia al rival de México en el partido inaugural. La organización también anticipó que podrían sumarse más artistas al espectáculo.

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