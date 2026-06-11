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Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

La mandataria se suma al festejo de la Copa Mundial que da inicio mañana con el partido de México vs Sudáfrica

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Un grupo de más de veinte personas en un salón con decoración clásica aplaude mientras dos individuos desvelan el trofeo de la Copa Mundial 2026.
En Palacio Nacional, Sheinbaum recibió a la delegación de la FIFA y reafirmó su disposición en el plan de logística y seguridad para la Copa del Mundio, a horas de su arranque. (Foto: X)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 10 de junio la recepción oficial a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional, a sólo unas horas del inicio del Mundial 2026 con el encuentro entre México y Sudáfrica.

El encuentro surge como cierre de los preparativos de un evento que coloca a México en el centro de la conversación global y reunió a representantes de federaciones y confederaciones de distintos países.

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Sheinbaum e Infantino afinaron detalles y entablaron un diálogo en torno a la logística que se implementará durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en el país. (X/ @Claudiashein)
Sheinbaum e Infantino afinaron detalles y entablaron un diálogo en torno a la logística que se implementará durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en el país. (X/ @Claudiashein)

En la ceremonia, Sheinbaum dio la bienvenida al organismo internacional y reiteró el compromiso de su gobierno con la logística y la seguridad necesarias para garantizar el éxito.

Infantino reconoce la colaboración de Sheinbaum y autoridades mexicanas

Para más de uno, la reunión en Palacio Nacional no sólo representó un acto simbólico, también reflejó la coordinación entre las autoridades mexicanas y la FIFA para asegurar las mejores condiciones en la realización del evento.

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Gianni Infantino, en conferencia de prensa previa desde el Estadio Azteca,  aprovechó para agradecer el respaldo de las autoridades mexicanas para concretar la logística del Mundial, señalando a Sheinbaum como figura clave en el proceso.

  • El presidente resaltó que el país albergará 13 partidos del torneo, un esfuerzo que requirió coordinación entre gobiernos estatales, municipales y federales.
  • Infantino afirmó: “Nos hacen vivir en su casa este Mundial tan espectacular”, y subrayó la hospitalidad recibida por la delegación de la FIFA.
Infantino reconoció la coordinación entre autoridades mexicanas y la FIFA para asegurar la realización del Mundial 2026, señalando a Sheinbaum como pieza clave en ello. REUTERS/Henry Romero
Infantino reconoció la coordinación entre autoridades mexicanas y la FIFA para asegurar la realización del Mundial 2026, señalando a Sheinbaum como pieza clave en ello. REUTERS/Henry Romero

Con este acto, el Gobierno de México busca reafirmar su papel como anfitrión y deja clara la disposición de las autoridades para trabajar en conjunto con el organismo de futbol internacional.

La FIFA destaca récords en organización y venta de boletos

El Mundial 2026 ya se perfila como uno de los torneos con mayor demanda y repercusión en la historia, tanto en asistencia como en alcance mediático.

  • La FIFA, a través de Infantino, reportó la venta de más de seis millones de boletos para los 104 partidos que componen el calendario de la Copa Mundial 2026.
  • El torneo contará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos, y una proyección de audiencia global de 6 mil millones de espectadores.
  • Infantino defendió el esquema de precios de los boletos, explicando que “presenciar una Copa del Mundo es una experiencia única” y que los precios de salida, desde 60 dólares, se comparan con los eventos deportivos más importantes de Norteamérica.

De esta manera, la respuesta del público y la cobertura internacional refuerzan la relevancia de México como sede y anticipan un ambiente sin precedentes para los aficionados.

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