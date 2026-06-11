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Síndrome de Cassandra: el nombre clínico para quienes ven el peligro pero nadie les cree

Quienes advierten peligros y no son escuchados enfrentan más que frustración: el llamado Síndrome de Casandra pone nombre al sufrimiento de ser ignorado, aunque la evidencia esté de su lado

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Ilustración acuarela de una mujer en una capa en el borde de un acantilado, rodeada de pergaminos flotantes, mientras figuras oscuras en segundo plano se tapan los oídos.
El Síndrome de Casandra da nombre al sufrimiento de quienes alertan sobre un riesgo y no son escuchados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Síndrome de Casandra representa una de las vivencias más angustiosas para quienes, pese a contar con pruebas claras o intuiciones certeras sobre un peligro inminente, sufren la incredulidad y el rechazo de su entorno, ya sea social, profesional o institucional.

Aunque este fenómeno carece de reconocimiento como diagnóstico oficial en los manuales médicos internacionales, su vigencia como herramienta conceptual ha sido legitimada en la literatura de salud pública y en los debates de bioética y gestión del riesgo.

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El origen del término se remonta a la mitología griega, donde Casandra, princesa de Troya, fue dotada con el don de la profecía, pero condenada a que nadie creyera en sus advertencias.

Este arquetipo ha sido adoptado en el análisis de dinámicas donde la negación colectiva de la realidad produce sufrimiento y trauma, una situación reconocida por expertos en ciencias sociales y políticas sanitarias.

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Estatus oficial

El Síndrome de Casandra no aparece en los manuales diagnósticos oficiales de referencia, como el DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría o la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud.

Estas instituciones exigen criterios rigurosos de validez empírica y consistencia transcultural para incorporar una entidad clínica.

Así, el término se mantiene en el ámbito de la metáfora clínica, empleado para describir experiencias de invalidación, pero no como patología o diagnóstico independiente.

No obstante, analistas de políticas de salud y expertos en sociología del riesgo han adoptado la metáfora de Casandra para ilustrar la resistencia de organizaciones sanitarias y estructuras institucionales frente a advertencias fundadas.

Durante la pandemia de COVID-19, publicaciones científicas avaladas por los National Institutes of Health de Estados Unidos documentaron cómo la desestimación de alertas tempranas por parte de autoridades sanitarias provocó consecuencias devastadoras, replicando la tragedia mitológica en escenarios contemporáneos de salud pública y gestión de catástrofes.

Ilustración de Casandra con túnica clásica, apoyada en una columna, mirando una ciudad antigua amurallada con templos y barcos en el mar bajo un cielo nublado.
El origen del término se remonta a la mitología griega, donde Casandra, princesa de Troya, fue dotada con el don de la profecía, pero condenada a que nadie creyera en sus advertencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trauma relacional y su abordaje en la psiquiatría contemporánea

El sufrimiento descrito por quienes viven situaciones de Casandra suele canalizarse a través de diagnósticos reconocidos, como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y los Trastornos de Ansiedad.

El DSM-5 establece que para diagnosticar TEPT, el origen del trauma debe implicar exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual.

Históricamente, esta definición limitaba el abordaje de casos de abuso emocional e invalidación sistemática, dejando a muchas víctimas sin una categoría diagnóstica formal.

La psiquiatría contemporánea ha comenzado a subsanar este vacío gracias a la inclusión del Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C) en la CIE-11 de la OMS.

Esta nueva categoría permite reconocer el daño generado por traumas prolongados e interpersonales de los que es difícil escapar, incluyendo el abuso emocional crónico y la invalidación sistemática, sin que necesariamente exista un evento único de amenaza de muerte.

El trauma y los efectos biológicos del estrés relacional

La literatura académica ha documentado que el estrés crónico derivado de la invalidación prolongada y el aislamiento puede desencadenar alteraciones biológicas profundas, consistentes con las modificaciones epigenéticas observadas en otras formas de trauma relacional.

Estudios sobre el trauma infantil y el aislamiento social han demostrado que la exposición prolongada a estas condiciones altera el eje neuroendocrino relacionado con el estrés y puede modificar la expresión genética, afectando la regulación emocional y la salud inmunológica.

Aunque no existen investigaciones que vinculen específicamente el Síndrome de Casandra con biomarcadores epigenéticos propios, el consenso es que el sufrimiento psicológico sostenido tiene repercusiones fisiológicas significativas.

Ilustración conceptual de un cerebro como rompecabezas, algunas piezas rotas, rodeado por seis figuras humanas en diversas posturas de aflicción sobre un fondo azul petróleo.
El sufrimiento descrito por quienes viven situaciones de Casandra suele canalizarse a través de diagnósticos reconocidos, como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y los Trastornos de Ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neurodiversidad y el problema de la doble empatía

En los debates sobre relaciones de pareja y diversidad neurológica, autores de la década de 2000 intentaron aplicar el término “Fenómeno de Casandra” a situaciones en las que personas neurotípicas vivían agotamiento e invalidación en vínculos con personas dentro del espectro autista.

Sin embargo, la neurociencia moderna ha refutado los supuestos de déficit afectivo unilateral.

Investigaciones recientes han demostrado que la dificultad en la empatía es bidireccional y se origina en diferencias en los estilos de comunicación y no en una carencia de sentimientos.

El investigador Damian Milton propuso la teoría de la doble empatía, según la cual el conflicto entre personas neurotípicas y neurodivergentes surge por un choque de modelos comunicativos, no por la incapacidad de uno de los miembros para sentir empatía.

Este enfoque ha revolucionado la comprensión de los problemas relacionales y ha llevado a una visión más justa y equilibrada sobre la diversidad neurológica.

El uso de la metáfora en salud pública y bioética

En contextos de salud pública y bioética, la metáfora de Casandra ha sido fundamental para describir la omisión institucional ante riesgos previsibles.

Investigadores y especialistas han utilizado este marco para analizar desde la gestión de desastres hasta la preparación ante epidemias.

La experiencia de quienes emiten advertencias fundadas, pero no son escuchados, ha sido descrita en la literatura científica como una causa de agotamiento profesional, pérdida de talento y deterioro del pensamiento crítico dentro de las organizaciones.

El Síndrome de Casandra, sin ser un diagnóstico clínico oficial, se ha consolidado como una metáfora potente para describir el sufrimiento que provoca la falta de reconocimiento institucional y la invalidación emocional persistente.

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