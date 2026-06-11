Guadalajara recibe el Mundial 2026 rompiendo récord con impresionante cielo tejido

El colectivo Cielo Tejido empleó más de mil 400 kilómetros de hilo y armó 5 mil 600 hexágonos para una obra de mil 870 metros cuadrados, con una serpiente azteca como diseño central. (Foto: Cuartoscuro/ Fernando Carranza García)

Guadalajara recibe el Mundial 2026 con una de las obras más representativas y extensas de arte urbano en la historia de la ciudad: el cielo tejido del Andador 20 de Noviembre, en el corazón de Zapopan.

Esta monumental instalación, realizada por más de 250 mujeres artesanas de Etzatlán, cubre el corredor peatonal con miles de piezas tejidas a mano, fusionando tradición y creatividad para dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo.

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El cielo tejido renueva el Andador 20 de Noviembre al conectar los Arcos de Zapopan con la Plaza de las Américas y la Basílica. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Más allá de una simple decoración, el cielo tejido se ha convertido en un símbolo de hospitalidad, diversidad cultural y trabajo colectivo, sumando un nuevo récord a la historia local y posicionando a Guadalajara como referente mundialista.

El corazón de Zapopan se viste de arte y color

El Andador 20 de Noviembre luce totalmente renovado con la llegada del cielo tejido, que conecta los Arcos de Zapopan con la Plaza de las Américas y la Basílica.

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Más de 250 tejedoras participaron en la obra, tejiendo desde sus hogares y ensamblando las piezas a mano.

El diseño principal recrea una serpiente azteca que cambia de piel y colores a lo largo del recorrido, con secciones dedicadas a cada selección que juega en Guadalajara .

Ocho árboles metálicos revestidos con tejidos acompañan la instalación, cada uno con elementos icónicos de un país participante.

El montaje abarca 220 metros de largo, 8.5 metros de ancho y más de mil 870 metros cuadrados de tejido, con alrededor de 5 mil 600 hexágonos.

El montaje de Cielo Tejido abarca 220 metros de largo, 8.5 metros de ancho y más de mil 870 metros cuadrados de tejido, con alrededor de 5 mil 600 hexágonos. (Instagram/ @cielotejidoac)

Miles de personas ya recorren este espacio, convertido en uno de los puntos más fotografiados y celebrados a horas del arranque del evento.

Mujeres artesanas tejen el récord mundialista

La magnitud del cielo tejido y la organización detrás del proyecto lo convierten en referencia internacional:

Las tejedoras emplearon más de mil 400 kilómetros de hilo , una distancia equivalente a viajar de Guadalajara a Monterrey y de regreso.

El montaje requirió jornadas nocturnas, instalación de postes, cables y soportes para sostener la estructura.

Cada tramo del cielo revela detalles como la Piedra del Sol para México, el Taegeuk de Corea, flores flamencas para España y un baobab para Congo.

El colectivo Cielo Tejido suma a su trayectoria un Récord Guinness y reconocimiento internacional por su arte comunitario.

Más de 250 mujeres artesanas de Etzatlán elaboraron miles de piezas tejidas a mano para cubrir el corredor peatonal como bienvenida a los aficionados. (Instagram/ @cielotejidoac)

Así, el proceso colaborativo y el impacto visual de la obra consolidan a Zapopan como epicentro de creatividad y colaboración para el Mundial 2026.

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Más que una decoración futbolera: un legado para Guadalajara

El cielo tejido de Zapopan es una muestra del talento y la cultura mexicana que trasciende la temporalidad de la competencia:

El acceso es gratuito y la obra permanecerá durante toda la temporada de la Copa Mundial , invitando a locales y turistas a descubrir los símbolos y colores de cada país.

Guadalajara se consolida como una de las pocas ciudades en albergar tres Copas del Mundo, sumando arte, hospitalidad y tradición a la historia del fútbol.

Ocho árboles metálicos revestidos con tejidos integran elementos icónicos de los países participantes dentro del recorrido del cielo tejido. (Instagram/ @juanjosefrangie)

Bajo el manto de hilos y color, Guadalajara se transforma en un punto de encuentro global, dejando un legado que perdurará mucho después de que ruede el balón.

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