Así lo reveló la secretaria del Trabajo y Previsión Social , Luisa María Alcalde Luján, en una entrevista para El Universal, previa al anuncio que López Obrador realizó en su conferencia matutina de este lunes.

La secretaria Alcalde Luján, recalcó que no subirá la inflación por este aumento que se aplicará a partir del 1 de enero de 2019, "se realizaron análisis que indican que no será así, por el contrario, es una política que busca impulsar esa región de la república y permita ser la última cortina para que la gente no tenga que irse al otro lado de la frontera".