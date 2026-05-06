México

Fiscalía de Baja California investiga amenazas, presuntamente del CJNG, contra comerciante de Mexicali

“Hemos estado en contacto y como le comentamos a la señora Gaby, este delito no va a quedar impune”, destacó la fiscal de la entidad

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La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales
La empresaria señaló que ya no le es posible mantener el negocio con las extorsiones. Crédito: Redes Sociales

Las autoridades de Baja California investigan las amenazas, presuntamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la dueña del negocio local Bazar de Gaby en Mexicali.

En una conferencia de prensa del 5 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que agentes acudieron al sitio luego de tener conocimiento de los hechos, además de que ha tenido contacto con la mujer afectada, Gabriela Ponce Rodríguez.

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La titular de la institución, María Elena Andrade Ramírez, señaló que hay avances significativos en el proceso, aunque mencionaron que el teléfono involucrado fue bloqueado. No obstante, aseguraron que cuentan con recursos adicionales que les permitirán continuar la indagatoria.

Brindan medida de seguridad para Gaby

Andrade Ramírez destacó que tanto ella como su equipo han permanecido en contacto constante con la señora Gaby, y reiteró que el delito no quedará impune. Añadió que la víctima sigue desarrollando sus actividades bajo medidas de apoyo y seguridad, y recalcó el compromiso institucional de proseguir con la investigación.

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Gabriela Ponce Rodríguez expuso los hechos a sus seguidores mediante un live de casi 40 minutos. Crédito: Facebook - Bazarde Gaby

Al ser cuestionada sobre el funcionamiento de un botón de pánico que al parecer no funcionó como debía, la fiscal señaló que hay protocolos específicos que deben ser seguidos y que el caso particular está siendo analizado por las autoridades.

De igual manera, confirmó que el reporte fue turnado de forma inmediata a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Explicó que aún no se ha determinado exactamente cuál fue la situación con el botón de pánico, por lo que esta cuestión permanece bajo revisión como parte de las diligencias abiertas.

Las amenazas contra la mujer

Fue a través de redes sociales que la mujer afectada denunció ser víctima de amenazas presuntamente por el CJNG. En una transmisión en vivo Gaby dijo que una persona encapuchada llegó al negocio en una moto y le dejó una nota amenazante con la finalidad de exigirle dinero o de lo contrario quemarían el sitio.

“A partir de hoy, mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme. A partir de hoy, voy a andar como tanta gente que va a ser un número rojo porque no tengo para darles y sé que me van a matar”, es parte de lo expresado por la mujer.

Fue durante el video en vivo que la empresaria aseguró que presionó el botón de pánico aen el menos tres ocasiones, lo anterior sin recibir respuesta. Pasaron al menos 40 minutos para que agentes de la policía llegaran al sitio, según narró.

Aunado a ello, destacó que el hombre que la amenazó conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del negocio.

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